Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kiuru Tuppuraiselle: Kenen pitäisi huolehtia Suomen puolustuksesta, ellei puolustusministerin?

1.10.2026 12:14:02 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen sekä tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Kiuru pitää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen tiistaina A-studiossa esittämää linjausta absurdina. Tuppuraisen mukaan puolustusministeri Häkkäsen sijaan Israeliin olisi voitu lähettää joku toinen ministeri. Kiurun mukaan Suomen ilmapuolustuksen kannalta kriittisen järjestelmän päivitysten ja ylläpidon varmistaminen kuuluu puolustusministerille, eikä tehtävää voi siirtää kenellekään muulle.

Pauli Kiuru. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Pauli Kiuru. Kuvaaja: Kimmo Falck.

Puolustusministeri Häkkänen vieraili syyskuun puolivälissä Lähi-idässä ja tapasi Israelissa maan puolustusministeri Israel Katzin. Vierailun tarkoituksena oli varmistaa, että Suomen hankkima Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmä saadaan käyttöön uusimmilla päivityksillä ja että sen toimitukset, huolto ja ylläpito etenevät suunnitellusti.

– Maailmanlaajuinen puolustustarvikkeiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti Ukrainan ja Lähi-idän sotien seurauksena, mikä lisää painetta toimitusketjuille ja vaikeuttaa paikoin materiaalien saatavuutta. Siksi Suomelle on tärkeää varmistaa, että kriittisen ilmatorjuntajärjestelmän toimitukset, päivitykset ja ylläpito etenevät suunnitellusti, Kiuru sanoo.

Ylen A-studiossa tiistai-iltana Tuppurainen kyseenalaisti vierailun välttämättömyyden. Hänen mukaansa matkan olisi voinut tehdä myös ministeri, jolla olisi ollut vastinpari palestiinalaishallinnossa.

– Olen suoraan sanottuna sanaton. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja esittää, että Suomen ilmapuolustuksen ylläpidosta sopimaan olisi pitänyt lähettää joku muu kuin puolustusministeri. Kuka se olisi ollut? Kulttuuriministeri, liikenne- ja viestintäministeri vai opetusministeri? Puolustusmateriaalin päivityksistä ja toimitusvarmuudesta sovitaan puolustushallintojen kesken, ja Suomessa siitä vastaa puolustusministeri, Kiuru sanoo.

SDP esittää hallitukselle epäluottamusta Lähi-idän politiikasta. Kiurun mukaan erityisesti SDP ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppuraisen tiistaina A-studiossa esittämä näkemys herättää kysymyksiä puolueen linjasta.

Kiuru huomauttaa, että SDP on eduskunnassa hyväksynyt puolustusselonteon, missä Israel on todettu Suomelle olennaiseksi materiaaliyhteistyökumppaniksi.

– SDP:n esittämä epäluottamus hallitukselle Lähi-idän politiikasta osoittaa, että puolueen oma linja on epäselvä. Pakka on levällään. Puolustusministeri Häkkäsen tehtävä on varmistaa, että hankitut järjestelmät toimivat silloin, kun niitä tarvitaan. Toivon syvästi, että ryhmäpuheenjohtaja Tuppuraisen A-studiossa esittämä linjaus ei edusta puolueen valtavirtaa, Kiuru sanoo.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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