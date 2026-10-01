Kokoomuksen Kiuru Tuppuraiselle: Kenen pitäisi huolehtia Suomen puolustuksesta, ellei puolustusministerin?

Puolustusministeri Häkkänen vieraili syyskuun puolivälissä Lähi-idässä ja tapasi Israelissa maan puolustusministeri Israel Katzin. Vierailun tarkoituksena oli varmistaa, että Suomen hankkima Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmä saadaan käyttöön uusimmilla päivityksillä ja että sen toimitukset, huolto ja ylläpito etenevät suunnitellusti.



– Maailmanlaajuinen puolustustarvikkeiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti Ukrainan ja Lähi-idän sotien seurauksena, mikä lisää painetta toimitusketjuille ja vaikeuttaa paikoin materiaalien saatavuutta. Siksi Suomelle on tärkeää varmistaa, että kriittisen ilmatorjuntajärjestelmän toimitukset, päivitykset ja ylläpito etenevät suunnitellusti, Kiuru sanoo.



Ylen A-studiossa tiistai-iltana Tuppurainen kyseenalaisti vierailun välttämättömyyden. Hänen mukaansa matkan olisi voinut tehdä myös ministeri, jolla olisi ollut vastinpari palestiinalaishallinnossa.

– Olen suoraan sanottuna sanaton. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja esittää, että Suomen ilmapuolustuksen ylläpidosta sopimaan olisi pitänyt lähettää joku muu kuin puolustusministeri. Kuka se olisi ollut? Kulttuuriministeri, liikenne- ja viestintäministeri vai opetusministeri? Puolustusmateriaalin päivityksistä ja toimitusvarmuudesta sovitaan puolustushallintojen kesken, ja Suomessa siitä vastaa puolustusministeri, Kiuru sanoo.



SDP esittää hallitukselle epäluottamusta Lähi-idän politiikasta. Kiurun mukaan erityisesti SDP ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppuraisen tiistaina A-studiossa esittämä näkemys herättää kysymyksiä puolueen linjasta.

Kiuru huomauttaa, että SDP on eduskunnassa hyväksynyt puolustusselonteon, missä Israel on todettu Suomelle olennaiseksi materiaaliyhteistyökumppaniksi.

– SDP:n esittämä epäluottamus hallitukselle Lähi-idän politiikasta osoittaa, että puolueen oma linja on epäselvä. Pakka on levällään. Puolustusministeri Häkkäsen tehtävä on varmistaa, että hankitut järjestelmät toimivat silloin, kun niitä tarvitaan. Toivon syvästi, että ryhmäpuheenjohtaja Tuppuraisen A-studiossa esittämä linjaus ei edusta puolueen valtavirtaa, Kiuru sanoo.