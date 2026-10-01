SDP:n Suhoselta kuusi talousarvioaloitetta

SDP:n Kiuru: Kokoomuksen miljardien leikkauslista ei kestä tarkastelua 30.9.2026 17:35:14 EEST | Tiedote

Kokoomuksen tänään julkistama yhdeksän miljardin leikkauslista jättää suomalaisille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kokoomus hakee kaksi miljardia euroa säästöjä sotesta ja kaksi miljardia eläkejärjestelmästä, mutta ei kerro uskottavasti, millä konkreettisilla toimilla nämä miljardit aiotaan saada kasaan. SDP:n kansanedustaja ja sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun mukaan erityisesti soteen kohdistuva kahden miljardin säästötavoite tuhlaantuu jo kokoomuksen hyvinvointialueille kaavailemassa karttaharjoituksessa.