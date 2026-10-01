SDP EDUSKUNTA

SDP:n Suhoselta kuusi talousarvioaloitetta

1.10.2026 12:19:41 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on jättänyt kuusi talousarvioaloitetta eduskunnalle vuoden 2027 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen eli budjettiin.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Elinvoimaa, huoltovarmuutta ja turvallisuutta parantavia kohteita pitää hoitaa myös Savo-Karjalan vaalipiirin alueella – etenkin kun tiedetään väylien korjausvelan olevan tosiasiallisesti kasvussa, perustelee SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen

– Merkityksellisin ja tärkein on ehdottomasti Pieksämäki – Varkaus – Joensuu radan sähköistämisen suunnitelman laadintaan yhden miljoonan euron määrärahaesitys. Tämä talousarvioesitys on vaalipiirin kansanedustajien yhteisellä listalla ja olen tämän aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Esitän myös Varkauden asemalaitureiden perusparannuksen suunnitteluun korvamerkittyä rahaa ja työn ripeää käynnistymistä, niputtaa Suhonen raideliikenteen tärkeistä hankkeista. 

– Tärkeitä väylähankkeita ovat myös Kangaslampi-Tappuvirran lossi välisen maantie 468 perusparannuksen eteneminen, koska tämän kohteen korjaussuunnitelma tehdään tänä vuonna. Harjurannantie vaatii myös peruskorjausta, liikenteen turvallisuuden, teollisuuden kuljetusten ja huoltovarmuuden vuoksi, toteaa Suhonen. Esityksenä on myös alueen toimijoiden toivoma peruskorjaus maantien 16357 Länsi-Saamaisentien/Konnuslahdentien perusparantamisesta. 

– Lisäksi perin ensimmäisen allekirjoittajan paikan vaalipiirin yhteisistä aloitteista yläsavolaisten nuorten käyttöön Vieremälle luisteluhiihtomaton hankkimiseksi ja asentamiseksi, päättää Suhonen.

Liitteinä aloitteet.

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talousarvioaloitteetsdpeduskunta

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