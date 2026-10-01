SDP:n Suhoselta kuusi talousarvioaloitetta
1.10.2026 12:19:41 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on jättänyt kuusi talousarvioaloitetta eduskunnalle vuoden 2027 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen eli budjettiin.
– Elinvoimaa, huoltovarmuutta ja turvallisuutta parantavia kohteita pitää hoitaa myös Savo-Karjalan vaalipiirin alueella – etenkin kun tiedetään väylien korjausvelan olevan tosiasiallisesti kasvussa, perustelee SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
– Merkityksellisin ja tärkein on ehdottomasti Pieksämäki – Varkaus – Joensuu radan sähköistämisen suunnitelman laadintaan yhden miljoonan euron määrärahaesitys. Tämä talousarvioesitys on vaalipiirin kansanedustajien yhteisellä listalla ja olen tämän aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Esitän myös Varkauden asemalaitureiden perusparannuksen suunnitteluun korvamerkittyä rahaa ja työn ripeää käynnistymistä, niputtaa Suhonen raideliikenteen tärkeistä hankkeista.
– Tärkeitä väylähankkeita ovat myös Kangaslampi-Tappuvirran lossi välisen maantie 468 perusparannuksen eteneminen, koska tämän kohteen korjaussuunnitelma tehdään tänä vuonna. Harjurannantie vaatii myös peruskorjausta, liikenteen turvallisuuden, teollisuuden kuljetusten ja huoltovarmuuden vuoksi, toteaa Suhonen. Esityksenä on myös alueen toimijoiden toivoma peruskorjaus maantien 16357 Länsi-Saamaisentien/Konnuslahdentien perusparantamisesta.
– Lisäksi perin ensimmäisen allekirjoittajan paikan vaalipiirin yhteisistä aloitteista yläsavolaisten nuorten käyttöön Vieremälle luisteluhiihtomaton hankkimiseksi ja asentamiseksi, päättää Suhonen.
Liitteinä aloitteet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Liitteet
- TAA Varkauden asemalaitureiden suunnitteluun 200 000 euroa TAE 2027 TS oma 02102026.pdf
- TAA Timo Suhonen sd oma mt Länsi_Saamaistentie _Konnuslahdentie pää ja perusprann TAE2027 02092926.pdf
- TAA korr II Timo Suhonen sd oma mt 468 Kangaslampi Tappuvirranlossi 200 000 suunnitelmaan TAE 2027 02102024.pdf
- TAA Talousarvio 2027_aloite_Pieksämäki_Joensuu_rata_ET_02092026 Savo_Karjala vaalipiirin yhteinen.pdf
- TAA yhteiset TAE 2027 Vieremän luisteluhiihtomatto.pdf
- TAA korr Timo Suhonen sd oma mt 4681 Harjurannantie päällysteen uusiminen 500 000 euroa 03102026 TAE 2027.pdf
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