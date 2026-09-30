MUISTUTUS: Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus euroalueen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta

Yrityslainakannan kasvuvauhti kiihtyi kesällä 2026 28.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Yrityslainojen kanta kasvoi kesän 2026 aikana Suomessa toimivissa pankeissa. Yritykset nostivat runsaasti lainoja kesä-elokuussa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Lainsäädäntö muuttui (eläkeuudistus), ja sen vuoksi työeläkelaitosten tytäryhtiöt voivat käyttää velkavipua kiinteistösijoituksissaan aiempaa laajemmin, mikä osaltaan selittää, miksi yritykset nostivat enemmän lainoja.