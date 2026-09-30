MUISTUTUS: Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus euroalueen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta
2.10.2026 10:00:00 EEST | Suomen Pankki | Kutsu
Millaisia seurauksia Lähi-idän konfliktin pitkittymisestä on taloudelle? Miten rahapolitiikka ja korot reagoivat Iranin sotaan ja toisaalta tekoälyinvestointien voimakkaaseen kasvuun? Mitä tekijöitä on viime aikojen globaalien pitkien korkojen nousun taustalla?
Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää tiedotustilaisuutta tiistaina 6.10.2026 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi euroalueen ajankohtaista rahapolitiikkaa ja talouden kehitystä. Toimistopäällikkö Markku Lehmus esittelee puolestaan Suomen Pankin ajankohtaista analyysia energiakriisien vaikutuksesta inflaatioon eri aikoina, palvelualojen merkitystä euroalueen talouskehityksessä sekä viimeaikaisten energiamarkkinoiden tarjontahäiriöiden vaikutusta inflaatio-odotuksiin.
Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 5.10.2026 klo 12.00 tämän linkin kautta:
https://www.lyyti.in/Suomen_Pankin_tiedotustilaisuus_6_10
Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.
Tiedotustilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä pyydämme kertomaan nimen ja median, jota toimittaja edustaa.
Artikkelit julkaistaan verkkosivuillamme www.eurojatalous.fi.
Lisätietoja antaa Suomen Pankin viestintä, media@bof.fi tai 09 183 2101.
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus euroalueen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta30.9.2026 15:44:27 EEST | Kutsu
Millaisia seurauksia Lähi-idän konfliktin pitkittymisestä on taloudelle? Miten rahapolitiikka ja korot reagoivat Iranin sotaan ja toisaalta tekoälyinvestointien voimakkaaseen kasvuun? Mitä tekijöitä on viime aikojen globaalien pitkien korkojen nousun taustalla?
Utlåningen till företag ökade sommaren 202628.9.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Under sommaren 2026 ökade det utestående beloppet av företagslån i banker med verksamhet i Finland. Företagen lyfte rikligt med lån i juni–augusti jämfört med motsvarande tidpunkt 2025. Lagstiftningen förändrades (pensionsreformen) och arbetspensionsanstalternas dotterbolag kan därför i sina fastighetsinvesteringar använda finansiell hävstång i större utsträckning än tidigare, vilket för sin del förklarar ökningen i utbetalningarna av företagslån.
Yrityslainakannan kasvuvauhti kiihtyi kesällä 202628.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Yrityslainojen kanta kasvoi kesän 2026 aikana Suomessa toimivissa pankeissa. Yritykset nostivat runsaasti lainoja kesä-elokuussa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Lainsäädäntö muuttui (eläkeuudistus), ja sen vuoksi työeläkelaitosten tytäryhtiöt voivat käyttää velkavipua kiinteistösijoituksissaan aiempaa laajemmin, mikä osaltaan selittää, miksi yritykset nostivat enemmän lainoja.
Growth rate of the corporate loan stock accelerated in summer 202628.9.2026 10:00:00 EEST | Press release
The stock of corporate loans at banks operating in Finland grew during summer 2026. Non-financial corporations drew down a large volume of loans in June–August compared with the corresponding period in 2025. Legislation changed (pension reform), and as a result subsidiaries of employee pension institutions can use leverage in their real estate investments more extensively than before, which in part explains why non-financial corporations drew down more loans.
Uusia euroseteleitä koskevaan EKP:n kyselyyn kymmenen miljoonaa vastausta23.9.2026 12:44:17 EEST | Uutinen
EKP:n pääjohtaja Lagarde: Kyselyyn annettujen vastausten perusteella eurooppalaiset ovat kiinnostuneita uusista seteleistä. Vastaajia oli kaikista euroalueen maista ja kaikista ikäryhmistä. EKP:n neuvosto ottaa kyselyn tulokset huomioon lopullisen suunnittelukonseptin valinnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme