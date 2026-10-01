SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen huolissaan STT:n lakkauttamista koskevista uutisista: Suomi ja suomalaiset tarvitsevat uutistoimistoa ja moniäänistä mediaa

SDP:n Helena Marttila: Kissojen vapaana ulkoilu taajamissa on kiellettävä 1.10.2026 11:32:53 EEST | Tiedote

Eduskunnassa äänestetään huomenna kansalaisaloitteesta, jossa esitetään kissojen vapaana ulkoilun kieltämistä. SDP:n kansanedustajan Helena Marttilan mukaan aloite nostaa esiin tärkeän kysymyksen vastuullisesta lemmikinpidosta sekä luonnon ja eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta. Marttila on jäsen mietinnön laatineessa maa- ja metsätalousvaliokunnassa. – Kyse on kissojen hyvinvoinnista, luonnonsuojelusta ja yhteisestä vastuustamme luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, toteaa Marttila.