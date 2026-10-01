SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen huolissaan STT:n lakkauttamista koskevista uutisista: Suomi ja suomalaiset tarvitsevat uutistoimistoa ja moniäänistä mediaa
1.10.2026 14:39:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on huolissaan uutisista, joiden mukaan uutistoimisto STT:n nykyisen kaltainen toiminta voi olla päättymässä.
- SDP:n mielestä suomalaisen riippumattoman ja korkealaatuisen journalismin tae on sen monimuotoisuudessa. Me tarvitsemme STT:n kaltaisia uutistoimistoja, jotka tekevät uutisia suomalaiselle yleisölle.
Tuppurainen muistuttaa, että suomalaista uutismediaa voidaan tehdä vain Suomessa.
- Käännösjournalismi ei voi täyttää kotimaisen journalismin saappaita. On jo arvo sinänsä, että kotimaisilla kielillämme julkaistaan laadukasta journalismia. Se on myös kielipolitiikkaa.
- Arvostan suuresti suomalaista mediaa ja sen tekemää työtä. On tärkeää, että suomalaisissa kodeissa voidaan lukea uutisia niin kotimaan politiikasta kuin maailmalta luotettavista uutislähteistä.
- Vapaa media on myös turvallisuuskysymys. On käsittämätöntä, että maan hallituksessa ei nähdä millainen riski suomalaisen mediakentän kaventuminen on myös turvallisuuden näkökulmasta. Elämme hybridivaikuttamisen aikaa, jossa luotettavan median merkitys korostuu entisestään.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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