Ukrainan lasten tilanne synkkenee – ilmahälytyksiä enemmän kuin koskaan sitten sodan alkamisen

Pelastakaa Lasten virallisiin hälytystietoihin perustuvan analyysin mukaan, ilmahälytyksiä oli tämän vuoden heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana enemmän kuin millään muulla kolmen kuukauden jaksolla sen jälkeen, kun täysimittainen sota alkoi helmikuussa 2022. Erityisesti syyskuussa hälytysten määrä kasvoi selvästi.

Kiovassa annettiin syyskuussa noin 190 ilmahälytystä. Se on kolme kertaa enemmän kuin heinäkuussa. Myös päiväsaikaiset hälytykset ovat lisääntyneet. Elo- ja syyskuussa yli 60 prosenttia hälytyksistä annettiin aamuseitsemän ja iltayhdentoista välillä, kun heinäkuussa vastaava osuus oli 38 prosenttia.

Tämä tarkoittaa, että lasten ja perheiden arki keskeytyy yhä useammin kaikkina vuorokaudenaikoina, myös koulupäivien, työpäivien ja muiden arkisten toimintojen aikana.

Lapsille ei ole taukoa pelolta

”Kun kuulee lennokin syöksyvän jonnekin lähelle, koko keho jännittyy. Tuntuu kuin sisuskalut vääntyisivät solmuun. Tiedän sen tunteen, kun isku osuu lähelle. Pelottavinta on kuulla lennokki juuri ennen sen osumista. Sillä hetkellä tuntuu kuin hyvästelisi oman elämänsä”, kuvailee Yana, teini-ikäisen lapsen vanhempi etulinjan läheltä Zaporizhzhiasta.

Hälytysten määrän kasvu osuu aikaan, jolloin kesä on ollut erityisen vaarallinen Ukrainan lapsille. Heinä- ja elokuussa Ukrainassa kuoli tai loukkaantui 310 lasta. Määrä on suurin kahden kuukauden aikana kirjattu luku viimeiseen neljään vuoteen. Hyökkäykset ovat yhä useammin osuneet siviili-infrastruktuuriin.

”Yölliset hälytykset häiritsevät lasten unta ja tekevät heistä pelokkaita, ahdistuneita ja stressaantuneita. Päiväsaikaan kuuluvat sireenit keskeyttävät koulunkäynnin ja leikin. Jatkuvasta pelosta ja ahdistuksesta ei ole taukoa”, kertoo Sonia Khush, Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja.

Pelastakaa Lasten ACLEDin tietoihin perustuvan analyysin mukaan Ukrainassa kirjattiin 1.1.–21.9.2026 yli 8 900 hyökkäystä, joissa vaurioitui siviili-infrastruktuuria, kuten kouluja, sairaaloita, energiainfrastruktuuria ja koteja. Näiden osuus on noin viidennes kaikista tänä vuonna kirjatuista ilmaiskuista ja tulituksista. Vuoden 2025 vastaavana ajanjaksona siviili-infrastruktuuria vaurioitui 3 915 eli noin joka kymmenennessä iskussa.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Täysimittaisen sodan puhjettua järjestö laajensi toimintaansa merkittävästi. Helmikuun 2022 jälkeen Pelastakaa Lapset on toiminnallaan tavoittanut Ukrainassa yli viisi miljoonaa ihmistä, joista yli kaksi miljoonaa on lapsia.

Toimituksille tiedoksi

Pelastakaa Lasten analyysi perustuu ukrainalaisen air-alarms.in.ua -verkkopalvelussa koottuihin virallisiin tietoihin ja tilastoihin Ukrainan ilmahälytyksistä helmikuun 2022 ja 24.9.2026 väliseltä ajalta. Tässä on huomioitu, että hälytysjärjestelmän asteittaisen muutoksen myötä vuoden 2025 alusta lähtien hälytyksiä annetaan aiempaa useammin piirikunta- eikä aluetasolla. Analyysissa paikalliset hälytykset yhdistetään tämän vuoksi aluetasolle, jotta eri ajanjaksoja voidaan verrata keskenään. Tällöin on laskettu yhteen yhtenäiset ajanjaksot, joiden aikana hälytys on ollut voimassa jossakin päin aluetta.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) vahvistamien tietojen mukaan Ukrainassa kuoli tai loukkaantui konfliktin seurauksena 183 lasta heinäkuussa 2026 ja 127 lasta elokuussa.

ACLEDin tietojen mukaan 1.1.–21.9.2026 kirjattiin 46 655 räjähtäviin aseisiin liittyvää tapahtumaa, joista 8 992:ssa (19 %) vaurioitui siviili-infrastruktuuria. Vuoden 2025 vastaavana ajanjaksona tällaisia tapahtumia kirjattiin 34 826, joista siviili-infrastruktuuria vaurioitui 3915:ssä (11 %).

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