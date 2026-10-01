Keskimäärin seitsemän lasta päivässä on kuollut ebolaan Kongon demokraattisessa tasavallassa

Terveysministeriön tietoihin perustuvan Pelastakaa Lasten analyysin mukaan lähes kaksi kolmesta ebolaan kuolleesta lapsesta oli alle viisivuotiaita. Yhteensä alle viisivuotiaita kuolleita lapsia oli 623.

Alle viisivuotiaista lapsista, joilla on todettu ebola, 61 prosenttia on kuollut. Kaikkien todettujen ebolatapausten vastaava osuus on 48 prosenttia. Pelastakaa Lasten mukaan luvut korostavat tarvetta suojella kaikkein nuorimpia lapsia epidemian jatkuessa.

Toukokuun 15. päivän jälkeen vähintään 2 071 alle 18-vuotiaalla lapsella on todettu Bundibugyo-viruksen aiheuttama ebolatartunta. Heistä 961 eli lähes joka toinen on kuollut tautiin.

– Näiden lukujen takana on lapsia, joiden pitäisi käydä koulua, leikkiä ystäviensä kanssa ja kasvaa turvallisesti perheidensä ympäröiminä, eikä taistella hengestään tappavaa tautia vastaan, sanoo lääketieteen tohtori Babou Rukengeza, joka vastaa Pelastakaa Lasten ebolatoimista Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Vahvistettujen ebolatapausten määrä kasvanut nopeasti

Vahvistettujen ebolatapausten määrä kasvoi 5.–29. syyskuuta lähes neljänneksellä. Syyskuun 5. päivänä vahvistettuja ebolatapauksia oli 6 604 ja kuolemia 3 175. Syyskuun 29. päivään mennessä tapausten määrä oli noussut 8 224:een ja kuolemien määrä 3 982:een.

Pelastakaa Lasten analyysin mukaan suuri osa viime viikkoina raportoiduista ebolakuolemista on tapahtunut yhteisöissä eikä hoitokeskuksissa, mikä korostaa tarvetta lisätä panostuksia yhteisöjen osallistamiseen, luottamuksen rakentamiseen ja paikallisyhteisöjen johtamiin toimiin epidemian torjumiseksi.

Tartunnan lisäksi ebola jättää jälkeensä suuren joukon surevia ja traumatisoituneita lapsia, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tukea.

– Tarvitsemme kiireellisesti lisää tukea, jotta voimme suojella lapsia, vahvistaa terveyspalveluita, auttaa yhteisöjä ehkäisemään taudin leviämistä sekä varmistaa, että vanhempansa tai huoltajansa menettäneet lapset saavat tarvitsemansa tuen, sanoo Babou Rukengeza.

Pelastakaa Lapset vaatii lisää investointeja lapsilähtöisiin epidemian torjuntatoimiin. Näihin kuuluvat tartuntojen ehkäisy, hoitopalvelujen vahvistaminen, ilman vanhempien huolenpitoa jääneiden lasten tukeminen, yhteisöjen osallistaminen sekä sairaudesta kärsivien perheiden auttaminen.

Pelastakaa Lapset varoittaa, että edistys epidemian hallinnassa voi vaarantua, jos yhteisöillä ei ole riittävää pääsyä terveydenhuoltoon, tietoon ja muihin välttämättömiin palveluihin, joita tarvitaan tartuntojen ehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi.

Pelastakaa Lapset tukee lapsia epidemian keskellä

Pelastakaa Lapset auttaa ehkäisemään taudin leviämistä, tunnistamaan sairastuneita ja ohjaamaan heitä hoitoon. Järjestö tukee myös lasten ja perheiden tärkeiden palvelujen, kuten terveydenhuollon, jatkuvuutta. Lisäksi Pelastakaa Lapset tarjoaa psykososiaalista tukea ja lastensuojelupalveluja, myös lapsille, jotka ovat menettäneet vanhempansa tai huoltajansa. Samalla järjestö auttaa varmistamaan, että lapset voivat jatkaa koulunkäyntiä ja saada tarvitsemansa terveys- ja ravitsemuspalveluita turvallisesti kriisin aikana.

Pelastakaa Lapset on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1994 lähtien. Järjestö tekee yhteistyötä 13 paikallisen järjestön sekä kansainvälisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa tarjotakseen lapsille ja heidän perheilleen elintärkeää tukea muun muassa terveydenhuollon, ravitsemuksen, koulutuksen, lastensuojelun, ruokaturvan sekä vesi-, sanitaatio- ja hygieniapalveluiden aloilla.

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