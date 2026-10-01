Keskimäärin seitsemän lasta päivässä on kuollut ebolaan Kongon demokraattisessa tasavallassa
2.10.2026 09:44:05 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolaan on kuollut 961 lasta eli keskimäärin seitsemän lasta päivässä sen jälkeen, kun epidemia julistettiin 15. toukokuuta, kertoo Pelastakaa Lapset.
Terveysministeriön tietoihin perustuvan Pelastakaa Lasten analyysin mukaan lähes kaksi kolmesta ebolaan kuolleesta lapsesta oli alle viisivuotiaita. Yhteensä alle viisivuotiaita kuolleita lapsia oli 623.
Alle viisivuotiaista lapsista, joilla on todettu ebola, 61 prosenttia on kuollut. Kaikkien todettujen ebolatapausten vastaava osuus on 48 prosenttia. Pelastakaa Lasten mukaan luvut korostavat tarvetta suojella kaikkein nuorimpia lapsia epidemian jatkuessa.
Toukokuun 15. päivän jälkeen vähintään 2 071 alle 18-vuotiaalla lapsella on todettu Bundibugyo-viruksen aiheuttama ebolatartunta. Heistä 961 eli lähes joka toinen on kuollut tautiin.
– Näiden lukujen takana on lapsia, joiden pitäisi käydä koulua, leikkiä ystäviensä kanssa ja kasvaa turvallisesti perheidensä ympäröiminä, eikä taistella hengestään tappavaa tautia vastaan, sanoo lääketieteen tohtori Babou Rukengeza, joka vastaa Pelastakaa Lasten ebolatoimista Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Vahvistettujen ebolatapausten määrä kasvanut nopeasti
Vahvistettujen ebolatapausten määrä kasvoi 5.–29. syyskuuta lähes neljänneksellä. Syyskuun 5. päivänä vahvistettuja ebolatapauksia oli 6 604 ja kuolemia 3 175. Syyskuun 29. päivään mennessä tapausten määrä oli noussut 8 224:een ja kuolemien määrä 3 982:een.
Pelastakaa Lasten analyysin mukaan suuri osa viime viikkoina raportoiduista ebolakuolemista on tapahtunut yhteisöissä eikä hoitokeskuksissa, mikä korostaa tarvetta lisätä panostuksia yhteisöjen osallistamiseen, luottamuksen rakentamiseen ja paikallisyhteisöjen johtamiin toimiin epidemian torjumiseksi.
Tartunnan lisäksi ebola jättää jälkeensä suuren joukon surevia ja traumatisoituneita lapsia, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tukea.
– Tarvitsemme kiireellisesti lisää tukea, jotta voimme suojella lapsia, vahvistaa terveyspalveluita, auttaa yhteisöjä ehkäisemään taudin leviämistä sekä varmistaa, että vanhempansa tai huoltajansa menettäneet lapset saavat tarvitsemansa tuen, sanoo Babou Rukengeza.
Pelastakaa Lapset vaatii lisää investointeja lapsilähtöisiin epidemian torjuntatoimiin. Näihin kuuluvat tartuntojen ehkäisy, hoitopalvelujen vahvistaminen, ilman vanhempien huolenpitoa jääneiden lasten tukeminen, yhteisöjen osallistaminen sekä sairaudesta kärsivien perheiden auttaminen.
Pelastakaa Lapset varoittaa, että edistys epidemian hallinnassa voi vaarantua, jos yhteisöillä ei ole riittävää pääsyä terveydenhuoltoon, tietoon ja muihin välttämättömiin palveluihin, joita tarvitaan tartuntojen ehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi.
Pelastakaa Lapset tukee lapsia epidemian keskellä
Pelastakaa Lapset auttaa ehkäisemään taudin leviämistä, tunnistamaan sairastuneita ja ohjaamaan heitä hoitoon. Järjestö tukee myös lasten ja perheiden tärkeiden palvelujen, kuten terveydenhuollon, jatkuvuutta. Lisäksi Pelastakaa Lapset tarjoaa psykososiaalista tukea ja lastensuojelupalveluja, myös lapsille, jotka ovat menettäneet vanhempansa tai huoltajansa. Samalla järjestö auttaa varmistamaan, että lapset voivat jatkaa koulunkäyntiä ja saada tarvitsemansa terveys- ja ravitsemuspalveluita turvallisesti kriisin aikana.
Pelastakaa Lapset on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1994 lähtien. Järjestö tekee yhteistyötä 13 paikallisen järjestön sekä kansainvälisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa tarjotakseen lapsille ja heidän perheilleen elintärkeää tukea muun muassa terveydenhuollon, ravitsemuksen, koulutuksen, lastensuojelun, ruokaturvan sekä vesi-, sanitaatio- ja hygieniapalveluiden aloilla.
Tiedustelut ja haastattelupyynnöt alueelle:
Delfhin Mugo, mediapäällikkö (Nairobi, Kenia), Delfhin.Mugo@savethechildren.org tai toimistoajan ulkopuolella media@savethechildren.org.uk / +44(0)7831 650409.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira AhlstedtViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
Ukrainan lasten tilanne synkkenee – ilmahälytyksiä enemmän kuin koskaan sitten sodan alkamisen1.10.2026 17:03:08 EEST | Tiedote
Ukrainassa lapset ovat joutuneet kokemaan yli 7 700 ilmahälytystä heinä-syyskuussa 2026. Hyökkäykset siviilialueille ovat voimistuneet, kun hälytysten määrä kasvoi 27 prosenttia verrattuna huhti-kesäkuuhun, kertoo Pelastakaa Lapset.
Pelastakaa Lapset varoittaa: super-El Niño voi pahentaa nälkäkriisiä ja uhata jopa 8 miljoonaa lasta22.9.2026 02:00:00 EEST | Tiedote
Pelastakaa Lasten tuoreen analyysin mukaan noin kahdeksaa miljoonaa lasta itäisessä ja eteläisessä Afrikassa voi uhata vähintään kriisitason ruokaturvattomuus vuoden 2027 alkuun mennessä. Määrän arvioidaan kasvavan 30 prosenttia, kun yksi viime vuosien voimakkaimmista El Niño -sääilmiöistä pahentaa alueen ruokakriisiä.
Pelastakaa Lapset auttaa Nepalin tuhoisan tulvan vuoksi perheistään eroon joutuneita koululaisia28.8.2026 16:36:41 EEST | Tiedote
Yhdeksän koululaista on saatettu yhteen perheidensä kanssa heidän oltuaan kaksi päivää eristyksissä koululla Pohjois-Nepalin tuhoisan äkkitulvan vuoksi. Pelastakaa Lapset kertoo pelastustoimien jatkuvan edelleen muiden oppilaiden tavoittamiseksi.
Pelastakaa Lapset: Nepalissa pelastajat etsivät eloonjääneitä – osa tulvan tuhoalueista edelleen eristyksissä27.8.2026 17:02:44 EEST | Tiedote
Pelastajat etsivät kiireesti eloonjääneitä Pohjois-Nepalin tuhoisien äkkitulvien runtelemilta alueilta. Pelastakaa Lapset toimittaa katastrofista kärsiville perheille kiireellistä hätäapua, mutta avun saaminen perille on haastavaa. Monet pahoin kärsineet alueet ovat edelleen saavutettavissa vain helikopterilla.
Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia jättää kaksi lasta päivässä orvoksi21.8.2026 02:00:00 EEST | Tiedote
Ainakin 180 lasta on menettänyt molemmat vanhempansa tai ensisijaiset huoltajansa ebolaepidemian aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tuhannet muut lapset ovat menettäneet toisen vanhempansa tai huoltajansa, mikä yhtä lailla voi altistaa heidät hyväksikäytölle, väkivallalle ja vakaville mielenterveysongelmille, raportoi Pelastakaa Lapset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme