Minja Koskela: Kokoomuksen eläkesumutuksessa on todellisuudessa kyse eläkkeiden leikkaamisesta

– Pääministeri Orpo väitti viimeksi eilen eduskunnalle, että kokoomus ei tavoittele eläkkeiden leikkaamista. Fakta on kuitenkin se, että kahden miljardin säästöt eläkejärjestelmään yhden vaalikauden aikana tarkoittavat eläkeläisten ostovoiman heikentämistä, Koskela sanoo.

Eläketurvakeskuksen mukaan on äärimmäisen vaikea säästää nopeasti kaksi miljardia euroa, jos työeläkeindeksiin tai eläkkeiden verotukseen ei kosketa. Kaikki kokoomuksen esittämät konkreettiset keinot taas olisivat hitaasti vaikuttavia.

– Kokoomus haluaa poistaa eläkekertymän palkattomilta jaksoilta, kuten työttömyyden ja opintojen ajalta. Tämä ei toisi yhden vaalikauden aikana säästöjä vaan osuisi nimenomaan nuorten ja työelämässä olevien tuleviin eläkkeisiin, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan mahdolliset eläkejärjestelmään kohdistuvat sopeutukset pitäisi kohdistaa ensisijaisesti suuriin eläkkeisiin, kun taas kokoomuksen ehdotukset lisäisivät eläkeläisköyhyyttä merkittävästi.

– Kokoomuksen eläkesumutuksessa on todellisuudessa kyse eläkkeiden leikkaamisesta, josta kärsisivät etenkin pientä eläkettä saavat ihmiset. Erityisesti kansaneläkkeen ja takuueläkkeen indeksileikkaukset pahentaisivat merkittävästi eläkeläisköyhyyttä elinkustannuksien noustessa, Koskela sanoo.