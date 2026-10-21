SAK: Digijättien on kannettava vastuu työntekijöiden oikeuksista koko alihankintaketjussa

Isot investoinnit ovat tervetulleita Suomeen, mutta niiden toteuttamisessa ei pidä joustaa lainsäädännöstä tai työelämän pelisäännöistä. SAK esittääkin, että suuret tilaajayritykset sopivat yhdessä suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa käytännöistä, joilla työntekijöiden oikeuksien toteutumista voidaan valvoa tehokkaasti investointihankkeiden aikana.

– Suomessa jokaisen työmaan pitää noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja työehtoja pilkulleen. Investointihuuma, kiire tai taloudellisen edun tavoittelu eivät saa johtaa siihen, että työntekijöiden oikeuksista tingitään, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa.

Viime aikoina on useiden datakeskustyömaiden ja muiden isojen teknologiahankkeiden yhteydessä tullut esiin vakavia työntekijöiden hyväksikäyttötapauksia ja työehtojen laiminlyöntejä. Julkisuudessa ovat olleet esillä muun muassa Haminan datakeskustyömaa ja Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaa. Lisäksi on käynyt ilmi, että Googlen Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla on hakattu ilmeisen laittomasti laajoja metsäalueita.

Ammattiliitoille taattava pääsy työmaille

Jarkko Elorannan mukaan kansainväliset suurhankkeet ovat työvoiman hyväksikäytön kannalta korkean riskin hankkeita. Ongelmia on siksi ehkäistävä ennakolta muun muassa viranomaistoimin sekä takaamalla ammattiliitoille pääsy työmaille ja antamalla niille mahdollisuus opastaa työntekijöitä ja selvittää heidän työolojaan ja työehtojaan.

– Se, että urakoitsijat tai työntekijät tulevat maista, joissa käytännöt ovat erilaisia, ei vapauta ketään vastuusta. Suomessa toimittaessa noudatetaan Suomen lakeja, Eloranta toteaa.

SAK esittää, että työpaikkojen työoloja ja työehtoja valvovalle työsuojeluviranomaiselle annetaan mahdollisuus määrätä työnantaja maksamaan työntekijöiden palkkasaatavat ja asettaa työnantajalle hallinnollisia sakkoja.

– Lakimuutoksen avulla alipalkatut työntekijät saisivat maksamatta jääneet palkkansa nopeasti ja tehokkaasti. Myös viranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa pitäisi tehostaa lainsäädäntöä kehittämällä, Jarkko Eloranta sanoo.

Eloranta muistuttaa, että monet teknologiajätit korostavat vastuullisuuttaan ja investoinneista koituvia hyötyjä paikallisyhteisöille. Vastuullisuuden on kuitenkin toteuduttava myös työmailla.

– Yhteiskuntavastuu lähtee liikkeelle siitä, että teknologiayhtiöt hoitavat velvoitteensa heti hankkeen alusta lähtien, oli kyse sitten ympäristömääräyksistä tai työntekijöiden oikeuksista, työoloista tai työehdoista. Yhtiöiden on kannettava vastuuta normien ja lainsäädännön noudattamisesta koko alihankintaketjun osalta.