Katso, mitä lokakuu toi tullessaan – Otavan, Liken ja Kariston uutuusjännärit tarjoavat kauhun väristyksiä ja tiukkaa toimintaa

Katso mitä kissa toi tullessaan on kekseliäs kauhuromaani kissoista, ihmisistä ja jostain paljon synkemmästä

Sarjakuvapiirtäjä Penny Padgett lupautuu ottamaan kotiinsa hoitoon omituisen kissan nimeltä Godfrey. Kissa mieltyy Pennyyn heti. Se seuraa häntä ympäri taloa ja haluaa nukkua hänen vieressään. Mutta pian alkaa tapahtua outoja.

Väkivaltaiset painajaiset piinaavat Pennyä. Hyönteiset valtaavat kellarin. Pennyn ennen niin suloiset piirrokset muuttuvat synkiksi ja surrealistiksi, aivan kuin häntä ohjaisi näkymätön voima. Terveys ja mieli alkavat murentua, kun uhkaava, pahansuopa voima käy taloksi. Penny on ehkä kissaihminen, mutta onko Godfrey tavallinen kissa ensinkään…

Jason Rekulak on Philadelphiassa asuva kirjailija. Hänen läpimurtoteoksestaan Teddy tuli valtava myynti- ja arvostelumenestys.

Katso mitä kissa toi tullessaan on arvosteluvapaa 14.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Jussi Tuomas Kivi, äänikirjan lukee Anniina Piiparinen.

Ikoninen toimintasankari Jack Reacher pääsee hengenvaarallisen salaisuuden jäljille Ketjureaktiossa

Jack Reacheria on mahdoton löytää. Juuri siksi kenraali Susan Turner tarvitsee häntä. Tutkimukset vievät Reacherin Summertowniin, syrjäiseen coloradolaiseen pikkukaupunkiin, jossa on viisi datakeskusta, kaksi valtavaa aurinkovoimalaa ja neljä asukasta.

Joku tarkkailee Reacheria ja haluaa pitää Summertownin salaisuudet piilossa hinnalla millä hyvänsä. Mutta Jack Reacher ei pakene vaaroja. Hän etsii totuuden eikä lopeta ennen kuin tilit on tasattu.

Lee Childin ja Andrew Childin huippusuositusta Jack Reacher -trillerisarjasta on tehty useita elokuvia sekä tv-sarja.

Ketjureaktio on arvosteluvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Marja Mutru, äänikirjan lukee Markus Niemi.

Mielten mittelössä Robert Hunter saa vastaansa ihmishirviöistä hyytävimmän – entisen parhaan ystävänsä

Stanfordin yliopistosta valmistui huippuälykäs kaveruskaksikko. Toisesta tuli sittemmin LAPD:n ultraväkivaltaisten rikosten yksikön johtaja, toisesta FBI:n tunteman historian vaarallisin sarjamurhaaja. Ja juuri Robert Hunter onnistui saamaan entisen ystävänsä, Lucien Folterin, telkien taakse.

Kolmen ja puolen vuoden eristyksen jälkeen Lucien on onnistunut pakenemaan vankilasta. Katkeruutta tihkuva psykopaatti vannoo kostoa arkkiviholliselleen. Nyt on Hunterin vuoro kärsiä, sillä Lucien aikoo kirjoittaa viimeisen pisteen tähän tarinaan.

Chris Carter, mies Robert Hunter -menestyssarjan takana, työskenteli rikospsykologina ja muusikkona ennen kuin omistautui bestsellerkirjailan uralleen. Hän asuu Lontoossa.

Mielten mittelö on arvosteluvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Inka Parpola, äänikirjan lukee Petri Hanttu.

Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

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