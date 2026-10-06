Katso, mitä lokakuu toi tullessaan – Otavan, Liken ja Kariston uutuusjännärit tarjoavat kauhun väristyksiä ja tiukkaa toimintaa
8.10.2026 08:50:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Jason Rekulakin kekseliäs kauhuromaani Katso mitä kissa toi tullessaan, Lee ja Andrew Childin toiminnantäyteinen Ketjureaktio sekä Chris Carterin sarjamurhaajatrilleri Mielten mittelö ovat täydellisiä lukuelämyksiä synkemmän sävyisen jännityksen ystäville.
Katso mitä kissa toi tullessaan on kekseliäs kauhuromaani kissoista, ihmisistä ja jostain paljon synkemmästä
Sarjakuvapiirtäjä Penny Padgett lupautuu ottamaan kotiinsa hoitoon omituisen kissan nimeltä Godfrey. Kissa mieltyy Pennyyn heti. Se seuraa häntä ympäri taloa ja haluaa nukkua hänen vieressään. Mutta pian alkaa tapahtua outoja.
Väkivaltaiset painajaiset piinaavat Pennyä. Hyönteiset valtaavat kellarin. Pennyn ennen niin suloiset piirrokset muuttuvat synkiksi ja surrealistiksi, aivan kuin häntä ohjaisi näkymätön voima. Terveys ja mieli alkavat murentua, kun uhkaava, pahansuopa voima käy taloksi. Penny on ehkä kissaihminen, mutta onko Godfrey tavallinen kissa ensinkään…
Jason Rekulak on Philadelphiassa asuva kirjailija. Hänen läpimurtoteoksestaan Teddy tuli valtava myynti- ja arvostelumenestys.
Katso mitä kissa toi tullessaan on arvosteluvapaa 14.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Jussi Tuomas Kivi, äänikirjan lukee Anniina Piiparinen.
Ikoninen toimintasankari Jack Reacher pääsee hengenvaarallisen salaisuuden jäljille Ketjureaktiossa
Jack Reacheria on mahdoton löytää. Juuri siksi kenraali Susan Turner tarvitsee häntä. Tutkimukset vievät Reacherin Summertowniin, syrjäiseen coloradolaiseen pikkukaupunkiin, jossa on viisi datakeskusta, kaksi valtavaa aurinkovoimalaa ja neljä asukasta.
Joku tarkkailee Reacheria ja haluaa pitää Summertownin salaisuudet piilossa hinnalla millä hyvänsä. Mutta Jack Reacher ei pakene vaaroja. Hän etsii totuuden eikä lopeta ennen kuin tilit on tasattu.
Lee Childin ja Andrew Childin huippusuositusta Jack Reacher -trillerisarjasta on tehty useita elokuvia sekä tv-sarja.
Ketjureaktio on arvosteluvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Marja Mutru, äänikirjan lukee Markus Niemi.
Mielten mittelössä Robert Hunter saa vastaansa ihmishirviöistä hyytävimmän – entisen parhaan ystävänsä
Stanfordin yliopistosta valmistui huippuälykäs kaveruskaksikko. Toisesta tuli sittemmin LAPD:n ultraväkivaltaisten rikosten yksikön johtaja, toisesta FBI:n tunteman historian vaarallisin sarjamurhaaja. Ja juuri Robert Hunter onnistui saamaan entisen ystävänsä, Lucien Folterin, telkien taakse.
Kolmen ja puolen vuoden eristyksen jälkeen Lucien on onnistunut pakenemaan vankilasta. Katkeruutta tihkuva psykopaatti vannoo kostoa arkkiviholliselleen. Nyt on Hunterin vuoro kärsiä, sillä Lucien aikoo kirjoittaa viimeisen pisteen tähän tarinaan.
Chris Carter, mies Robert Hunter -menestyssarjan takana, työskenteli rikospsykologina ja muusikkona ennen kuin omistautui bestsellerkirjailan uralleen. Hän asuu Lontoossa.
Mielten mittelö on arvosteluvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Inka Parpola, äänikirjan lukee Petri Hanttu.
Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Uutuuskirja kutsuu pysähtymään: luostareiden ikiaikaista viisautta kiireiseen arkeen6.10.2026 14:10:25 EEST | Tiedote
Onko mieli usein levoton tai tuntuuko, että arjesta puuttuu jotakin olennaista? Susanna Erätuli tarjoaa uutuusteoksessaan Munkkimoodi luostareiden vuosisataista viisautta nykyihmisen käyttöön.
Reijo Karhisen elämäkerta vie suomalaisen pankkivallan ytimeen6.10.2026 09:55:48 EEST | Tiedote
Terho Puustisen uutuuskirja Karhinen kertoo, miten Reijo Karhisen ura kietoutui osuuspankkiryhmän nousuun haastajasta Suomen finanssialan markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan vahvimmista pankeista. Samalla teos avaa, kuinka OP-ryhmän vallankäyttöä järjestettiin uudelleen, millaisia ristiriitoja muutosten taustalla käytiin ja miten nykyisen OP Pohjolan rakenne sekä valtasuhteet lopulta muotoutuivat.
Viikinkejä, eeppisiä taisteluita ja myyttisiä olentoja: Ragnarök – Fenrir-susi on Nordic mangaa parhaimmillaan5.10.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Uskomaton matka viikinkien kanssa alkaa! Norjalaiseen mytologiaan perustuva nuorten sarjakuvaseikkailu imaisee mukaansa.
Syksyn pimeneviin iltoihin kaksi uutta, kotimaista true crime -tapausta2.10.2026 09:54:14 EEST | Tiedote
Kun illat pitenevät ja varjot syvenevät, moni sukeltaa tosielämän rikosten maailmaan. Tilda Laaksosen suositun Jäljillä-sarjan viides osa vie lukijat karmivien arvoitusten äärelle, kun taas Risto Majaniemen Sarjamurhaaja sairaalassa avaa pysäyttävän näkökulman henkirikoksiin hoitolaitoksen seinien sisällä.
Camilla Läckbergin uuden Erikoisyksikkö-sarjan ensimmäiset osat Vaiennettu poliisi sekä Vallan vahti vievät valheiden verkkoon, jossa kaiken voi menettää sekunneissa2.10.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Tukholman poliisin erikoisyksiköstä kertova uutuussarja tarjoaa dramatiikkaa, tiukkoja tilanteita ja cliffhangereita niin kuin vain koukuttavien jännärien mestari Camilla Läckberg osaa. Kymmenosaisen sarjan ensimmäiset osat, Vaiennettu poliisi sekä Vallan vahti, ilmestyvät suomeksi 19.10.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme