Järjestöt: Ammatillisen koulutuksen työelämätoimikuntia ei pidä lakkauttaa
6.10.2026 09:59:30 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Hallitus esittää eduskunnalle ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta ja tutkintojen kehittämistä tukevan työelämätoimikuntajärjestelmän lakkauttamista. Työelämän järjestöt Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Kirkon työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK ja Suomen Yrittäjät vastustavat työelämätoimikuntien lakkauttamista ilman niitä korvaavaa järjestelmää.
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pitävät työelämän tiivistä ja rakenteellista osallistumista ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kriittisen tärkeänä ja vastustavat siksi työelämätoimikuntien lakkauttamista. Työelämätoimikuntien nykyisiä tehtäviä, roolia, rakennetta ja nimeä voidaan ja tulee kehittää, mutta työelämällä on oltava vahva, pysyvä ja rakenteellinen rooli ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa muiden Pohjoismaiden tapaan.
Mikäli työelämätoimikunnat lakkautetaan, ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ei käytännössä jää säännöksiä, jotka turvaisivat työelämän osallistumisen koulutuksen kehittämiseen. Työelämän vaikutusmahdollisuuksia tulisi vahvistaa kaikilla tasoilla, jotta koulutuksen laatu paranisi ja valmistuneiden työllistyminen helpottuisi.
Työelämän järjestöt pitävät välttämättömänä, että ennen nykyisen työelämätoimikuntajärjestelmän lakkauttamista valmistellaan korvaava malli, joka turvaa työelämän osallistumisen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.
Lisätietoja:
Akava ry, koulutuspolitiikan päällikkö Miia Ijäs-Idrobo, p. 040 740 3655
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Vieltojärvi, p. 044 534 5294
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman, p. 050 408 8076
Kirkon työmarkkinalaitos, neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck, p. 050 595 8984
SAK, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, p. 040 564 7001
STTK ry, asiantuntija, koulutus ja osaaminen Riina Nousiainen, p. 050 310 605
Suomen Yrittäjät, koulutuspolitiikan asiantuntija, Mikko Kinnunen, p. 050 514 3884
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