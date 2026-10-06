Järjestöt: Ammatillisen koulutuksen työelämätoimikuntia ei pidä lakkauttaa

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pitävät työelämän tiivistä ja rakenteellista osallistumista ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kriittisen tärkeänä ja vastustavat siksi työelämätoimikuntien lakkauttamista. Työelämätoimikuntien nykyisiä tehtäviä, roolia, rakennetta ja nimeä voidaan ja tulee kehittää, mutta työelämällä on oltava vahva, pysyvä ja rakenteellinen rooli ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa muiden Pohjoismaiden tapaan.

Mikäli työelämätoimikunnat lakkautetaan, ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ei käytännössä jää säännöksiä, jotka turvaisivat työelämän osallistumisen koulutuksen kehittämiseen. Työelämän vaikutusmahdollisuuksia tulisi vahvistaa kaikilla tasoilla, jotta koulutuksen laatu paranisi ja valmistuneiden työllistyminen helpottuisi.

Työelämän järjestöt pitävät välttämättömänä, että ennen nykyisen työelämätoimikuntajärjestelmän lakkauttamista valmistellaan korvaava malli, joka turvaa työelämän osallistumisen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Lisätietoja:

Akava ry, koulutuspolitiikan päällikkö Miia Ijäs-Idrobo, p. 040 740 3655

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Vieltojärvi, p. 044 534 5294

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman, p. 050 408 8076

Kirkon työmarkkinalaitos, neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck, p. 050 595 8984

SAK, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, p. 040 564 7001

STTK ry, asiantuntija, koulutus ja osaaminen Riina Nousiainen, p. 050 310 605

Suomen Yrittäjät, koulutuspolitiikan asiantuntija, Mikko Kinnunen, p. 050 514 3884