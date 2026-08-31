Musiikin arvo -kampanja palkittiin Music x Median Industry Awards -gaalassa
5.10.2026 13:00:00 EEST | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Gramexin ja JVG:n Musiikin arvo -kampanja on voittanut Music x Median Industry Awards 2026 -palkinnon Vuoden brand & partnerships -toteutuksena.
Gramexin ja JVG:n vuonna 2025 käynnistämä Musiikin arvo -kampanja palkittiin 2. lokakuuta Tampere-talolla järjestetyssä Industry Awards -gaalassa. Kampanja voitti Vuoden brand & partnerships -toteutus -kategorian.
Musiikin arvo -kampanjassa tekijänoikeusjärjestö ja artisti yhdistivät voimansa yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi tavalla, jota Suomessa ei ole aiemmin nähty tässä mittakaavassa.
"Kampanjan pitkäjänteinen toteutus osoittaa, kuinka luovalla yhteistyöllä voidaan synnyttää merkityksellistä keskustelua ja samalla tehdä hyvää”, palkintoraati perusteli valintaansa.
Industry Awards on Suomen merkittävin musiikkialan ammattilaisten palkintogaala. Se on palkinnut musiikkialan ansioituneita henkilöitä, yrityksiä ja tekoja vuodesta 1995 lähtien. Voittajat valitaan ammattilaisraatien ja yleisöäänestyksen perusteella.
Musiikin arvo -kampanja vei voiton kategoriassa, jossa ehdolla olivat myös Apu-päivä Apulandiassa 2026, Hartwall Vichy Live: KUUMAA, Genelec – Sound of Oulu 2026 sekä Pertin Valinta x Tiketti -galleria.
Mistä musiikin arvo syntyy?
Musiikin arvo -kampanjan tavoitteena oli herättää keskustelua siitä, mistä musiikin arvo syntyy aikana, jolloin musiikista ollaan valmiita maksamaan yhä vähemmän ja tekoäly haastaa ihmisen tekemän luovan työn arvoa.
Kampanjan ytimessä oli poikkeuksellinen tempaus, jossa JVG:n uusi kappale myytiin Suomessa ensimmäistä kertaa vain yhtenä vinyylisinglenä. Kappaleen ostajaa ei ratkaissut korkein tarjous, vaan ostaja valittiin sen perusteella, miten tämä perusteli musiikin merkitystä ja kappaleen arvoa. Ostajaksi valikoitui Helsingin Jokerit, jonka perusteluissa musiikki, urheilu ja yhteisöllisyys kietoutuivat luontevasti yhteen.
Kampanjan tuotot lahjoitettiin lyhentämättöminä Rock Camp ry:n nuorten bänditoimintaan. Lahjoituksella haluttiin tukea nuorten musiikkiharrastusta sekä tarjota turvallinen ja kiusaamisvapaa ympäristö musiikin tekemiseen eri puolilla Suomea.
Kampanja tavoitti suomalaisia poikkeuksellisen laajasti. Sen viestit tavoittivat sosiaalisessa mediassa 2,37 miljoonaa ihmistä, ja 78 prosenttia 16–24-vuotiaista kertoi nähneensä kampanjan viestintää. Aiheesta keskusteltiin laajasti televisiossa, radiossa, lehdissä ja musiikkimedioissa.
Gramex, JVG, PME Records ja luova kumppani SAMY Nordics rakensivat kampanjan yhteistyössä. Industry Awards -palkinnon lisäksi Musiikin arvo on saanut kansainvälisen palkintoehdokkuuden sekä Radiogaala-ehdokkuuden.
Keskustelu musiikin arvosta jatkuu
Musiikin arvo -kampanja jatkuu vuonna 2026 videosarjana, jossa artistit avaavat musiikin syntyprosessia sekä sitä, kuinka paljon aikaa, osaamista ja työtä yhden kappaleen tekeminen vaatii.
Videosarja syventää kampanjan keskeistä viestiä musiikin arvosta ja tekee näkyväksi kappaleiden taustalla tehtävää luovaa työtä.
”Kampanjan tavoitteena on kertoa musiikkialaa laajemmalle yleisölle, kuinka kappaleen luova prosessi syntyy. Biisit eivät synny itsestään taikapölystä, vaan niiden takana on eri vaiheissa paljon työtä ja useampi alan ammattilainen”, kertoo Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riku Lievonen.
Kiitokset:
JVG
PME Records
SAMY Nordics
Rock Camp ry
Helsingin Jokerit
Radio Suomiräp
Helsingin Levypuristamo
Sininen Härkä
Gramexin hallitus
Koko Gramexin henkilöstö sekä kampanjaa luotsannut Gramexin tiimi: Noora Marttila, Sari Aalto-Setälä ja Christina Boman
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Christina BomanViestintäkoordinaattoriGramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 579 0390christina.boman@gramex.fi
Riku LievonenJohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 832 7479riku.lievonen@gramex.fi
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Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
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