HOK-Elanto

Uudistunut Alepa Helsinginkatu avataan torstaina 8.10. – luvassa loistavia avajaistarjouksia ja kakkukahvit

7.10.2026 11:19:36 EEST | HOK-Elanto | Tiedote

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Kalliossa sijaitseva Alepa Helsinginkadun remontti on loppusuoralla, ja täysin uudistunut myymälä avataan 8.10. klo 10.00. Avajaispäivänä on luvassa kakkukahvit 1000 ensimmäiselle asiakkaalle ja mahtavia avajaistarjouksia koko viikonlopun.

Alepa uudistuu
Lari Lappalainen

Alepa Helsinginkatu (Helsinginkatu 18) on syksyn aikana käynyt läpi täysimittaisen uudistuksen, jossa myymälä on remontoitu lattiasta kattoon ja ilmettä on päivitetty nykyaikaisemmaksi. Myös myymälän kaikki kylmäkalusteet on vaihdettu uusiin ja turvallisuusratkaisuihin on kiinnitetty huomioita – myymälässä on esimerkiksi suljettava alkoholiosasto.

–  Asiakkaiden toiveiden pohjalta Alepa Helsinginkadun kattavaa valikoimaa uudistettiin salaattibaarilla sekä lämpimillä valmisruoka-aterioilla. Laajat aukiolot sekä tuttu henkilökunta tekevät asioinnin myymälässämme helpoksi ja sujuvaksi, sanoo myymäläpäällikkö Mia Juselius.

Alepa Helsinginkatu

  • Osoite: Helsinginkatu 18, 00530 Helsinki
  • Uudistettu myymälä avataan torstaina 8.10.2026.
  • Myymälä palvelee maanantaista lauantaihin klo 6–24 ja sunnuntaisin klo 9–24.
  • Tuotetoiveita voi jättää osoitteessa alepakorttelitoive.fi.

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HOK-Elanto

S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla. 

Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400. 

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