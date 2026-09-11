Uudistunut Alepa Helsinginkatu avataan torstaina 8.10. – luvassa loistavia avajaistarjouksia ja kakkukahvit

Alepa Helsinginkatu (Helsinginkatu 18) on syksyn aikana käynyt läpi täysimittaisen uudistuksen, jossa myymälä on remontoitu lattiasta kattoon ja ilmettä on päivitetty nykyaikaisemmaksi. Myös myymälän kaikki kylmäkalusteet on vaihdettu uusiin ja turvallisuusratkaisuihin on kiinnitetty huomioita – myymälässä on esimerkiksi suljettava alkoholiosasto.

– Asiakkaiden toiveiden pohjalta Alepa Helsinginkadun kattavaa valikoimaa uudistettiin salaattibaarilla sekä lämpimillä valmisruoka-aterioilla. Laajat aukiolot sekä tuttu henkilökunta tekevät asioinnin myymälässämme helpoksi ja sujuvaksi, sanoo myymäläpäällikkö Mia Juselius.

Alepa Helsinginkatu