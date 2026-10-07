Elintarviketeollisuuden ennätysinvestoinnit kertovat voimakkaasta kasvuhalusta
8.10.2026 08:50:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit nousevat vuonna 2026 lähes miljardiin euroon, korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Kolmannes investoinneista tähtää kasvuun. Samalla yritykset uudistavat tuotantoaan ja ottavat käyttöön kestävämpiä tuotanto- ja liiketoimintamallejaan. Investointiaalto nostaa elintarviketeollisuuden Suomen vahvimpiin investoijiin.
Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tuore investointiselvitys osoittaa, että alan investoinnit ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenen alkuun verrattuna. Elinkeinoelämän keskusliiton EKn investointitiedustelun mukaan ruokia ja juomia valmistavat yritykset investoivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähes miljardi euroa.
Elintarviketeollisuus on noussut teknologiateollisuuden rinnalle teollisuuden toiseksi suurimmaksi investoijaksi. Tämä ovat hyvä uutinen niin työllisyydelle, eri alueiden taloudelle kuin ympäristöllekin. Suomessa elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on teollisuuden suurin.
– Elintarviketeollisuus on ollut pitkään vakaa investoija, mutta nyt yrityksissä näkyy poikkeuksellisen vahvaa kasvuhalua. Huomattavaa on, ettei investointien kasvu nojaa yksittäisiin jättihankkeisiin, vaan lukuisten yritysten samanaikaisiin panostuksiin eri puolilla Suomea, ETL:n ekonomisti Bate Ismail sanoo.
Runsas puolet investoinneista kohdistuu nykyisen tuotannon uudistamiseen: 44 prosenttia kapasiteetin korvaamiseen ja 13 prosenttia rationalisointiin, kuten ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin vastaamiseen. Kasvuun ja uudistumiseen tähtää 34 prosenttia investoinneista.
Kestävyys ja kasvu eivät ole erillisiä tavoitteita
Elintarviketeollisuuden investoinnit kertovat alan uudistumisesta ja luottamuksesta tulevaisuuteen. Investoinnit lisäävät tuotantoa, vahvistavat kilpailukykyä ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Yritykset vastaavat niiden avulla myös ilmasto- ja luontohaasteisiin, sääntelyn vaatimuksiin sekä asiakkaiden odotuksiin.
– Kasvu ja kestävyys eivät ole vaihtoehtoisia tavoitteita. Alalta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten sama investointi kasvattaa tuotantoa, parantaa tehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia. Siksi alan investoinnit vauhdittavat myös koko yhteiskunnan vihreää siirtymää, ETL:n vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.
Poliittista riskiä vältettävä
Suomalainen elintarviketeollisuus on viime vuosina investoinut suhteessa enemmän kuin ruotsalaiset alan yritykset. Kasvun jatkuminen edellyttää kuitenkin ennen kaikkea ennakoitavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä.
Elintarviketeollisuuden investoinnit ovat pitkäjänteisiä päätöksiä, joiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän. Niiden toteutumiseen vaikuttavat muun muassa sääntely, energian saatavuus ja hinta sekä osaajien ja kotimaisen raaka-aineen saatavuus.
– Yritysten toive on selvä. Suomeen ei pitäisi ottaa käyttöön uusia, yksittäisiin tuotteisiin kohdistuvia veroja. Ne lisäävät epävarmuutta ja voivat saada yritykset lykkäämään tai jättämään investointeja tekemättä, Ismail muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Bate IsmailEkonomistiETLPuh:040 526 0942bate.ismail@etl.fi
Satumaija LevónJohtaja, Vastuullisuus ja dataETLPuh:040 752 8537satumaija.levon@etl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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