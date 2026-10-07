Elintarviketeollisuuden ennätysinvestoinnit kertovat voimakkaasta kasvuhalusta

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tuore investointiselvitys osoittaa, että alan investoinnit ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenen alkuun verrattuna. Elinkeinoelämän keskusliiton EKn investointitiedustelun mukaan ruokia ja juomia valmistavat yritykset investoivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähes miljardi euroa.

Elintarviketeollisuus on noussut teknologiateollisuuden rinnalle teollisuuden toiseksi suurimmaksi investoijaksi. Tämä ovat hyvä uutinen niin työllisyydelle, eri alueiden taloudelle kuin ympäristöllekin. Suomessa elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on teollisuuden suurin.

– Elintarviketeollisuus on ollut pitkään vakaa investoija, mutta nyt yrityksissä näkyy poikkeuksellisen vahvaa kasvuhalua. Huomattavaa on, ettei investointien kasvu nojaa yksittäisiin jättihankkeisiin, vaan lukuisten yritysten samanaikaisiin panostuksiin eri puolilla Suomea, ETL:n ekonomisti Bate Ismail sanoo.

Runsas puolet investoinneista kohdistuu nykyisen tuotannon uudistamiseen: 44 prosenttia kapasiteetin korvaamiseen ja 13 prosenttia rationalisointiin, kuten ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin vastaamiseen. Kasvuun ja uudistumiseen tähtää 34 prosenttia investoinneista.

Kestävyys ja kasvu eivät ole erillisiä tavoitteita

Elintarviketeollisuuden investoinnit kertovat alan uudistumisesta ja luottamuksesta tulevaisuuteen. Investoinnit lisäävät tuotantoa, vahvistavat kilpailukykyä ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Yritykset vastaavat niiden avulla myös ilmasto- ja luontohaasteisiin, sääntelyn vaatimuksiin sekä asiakkaiden odotuksiin.

– Kasvu ja kestävyys eivät ole vaihtoehtoisia tavoitteita. Alalta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten sama investointi kasvattaa tuotantoa, parantaa tehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia. Siksi alan investoinnit vauhdittavat myös koko yhteiskunnan vihreää siirtymää, ETL:n vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.

Poliittista riskiä vältettävä

Suomalainen elintarviketeollisuus on viime vuosina investoinut suhteessa enemmän kuin ruotsalaiset alan yritykset. Kasvun jatkuminen edellyttää kuitenkin ennen kaikkea ennakoitavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä.

Elintarviketeollisuuden investoinnit ovat pitkäjänteisiä päätöksiä, joiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän. Niiden toteutumiseen vaikuttavat muun muassa sääntely, energian saatavuus ja hinta sekä osaajien ja kotimaisen raaka-aineen saatavuus.

– Yritysten toive on selvä. Suomeen ei pitäisi ottaa käyttöön uusia, yksittäisiin tuotteisiin kohdistuvia veroja. Ne lisäävät epävarmuutta ja voivat saada yritykset lykkäämään tai jättämään investointeja tekemättä, Ismail muistuttaa.