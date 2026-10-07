Elintarviketeollisuusliitto ry

Elintarviketeollisuuden ennätysinvestoinnit kertovat voimakkaasta kasvuhalusta

8.10.2026 08:50:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote

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Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit nousevat vuonna 2026 lähes miljardiin euroon, korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Kolmannes investoinneista tähtää kasvuun. Samalla yritykset uudistavat tuotantoaan ja ottavat käyttöön kestävämpiä tuotanto- ja liiketoimintamallejaan. Investointiaalto nostaa elintarviketeollisuuden Suomen vahvimpiin investoijiin.

Ilmakuva laajasta teollisuusalueesta metsän ja vesistön vieressä.
Käynnissä oleva investointiaalto nostaa elintarviketeollisuuden Suomen vahvimpiin investoijiin. Kuva: Atria Oyj, kuvaaja: Tuukka Kiviranta

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tuore investointiselvitys osoittaa, että alan investoinnit ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenen alkuun verrattuna. Elinkeinoelämän keskusliiton EKn investointitiedustelun mukaan ruokia ja juomia valmistavat yritykset investoivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähes miljardi euroa. 

Elintarviketeollisuus on noussut teknologiateollisuuden rinnalle teollisuuden toiseksi suurimmaksi investoijaksi. Tämä ovat hyvä uutinen niin työllisyydelle, eri alueiden taloudelle kuin ympäristöllekin. Suomessa elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on teollisuuden suurin.

–  Elintarviketeollisuus on ollut pitkään vakaa investoija, mutta nyt yrityksissä näkyy poikkeuksellisen vahvaa kasvuhalua. Huomattavaa on, ettei investointien kasvu nojaa yksittäisiin jättihankkeisiin, vaan lukuisten yritysten samanaikaisiin panostuksiin eri puolilla Suomea, ETL:n ekonomisti Bate Ismail sanoo.

Runsas puolet investoinneista kohdistuu nykyisen tuotannon uudistamiseen: 44 prosenttia kapasiteetin korvaamiseen ja 13 prosenttia rationalisointiin, kuten ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin vastaamiseen. Kasvuun ja uudistumiseen tähtää 34 prosenttia investoinneista.

Kestävyys ja kasvu eivät ole erillisiä tavoitteita

Elintarviketeollisuuden investoinnit kertovat alan uudistumisesta ja luottamuksesta tulevaisuuteen. Investoinnit lisäävät tuotantoa, vahvistavat kilpailukykyä ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Yritykset vastaavat niiden avulla myös ilmasto- ja luontohaasteisiin, sääntelyn vaatimuksiin sekä asiakkaiden odotuksiin.

– Kasvu ja kestävyys eivät ole vaihtoehtoisia tavoitteita. Alalta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten sama investointi kasvattaa tuotantoa, parantaa tehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia. Siksi alan investoinnit vauhdittavat myös koko yhteiskunnan vihreää siirtymää, ETL:n vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.

Poliittista riskiä vältettävä

Suomalainen elintarviketeollisuus on viime vuosina investoinut suhteessa enemmän kuin ruotsalaiset alan yritykset. Kasvun jatkuminen edellyttää kuitenkin ennen kaikkea ennakoitavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä. 

Elintarviketeollisuuden investoinnit ovat pitkäjänteisiä päätöksiä, joiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän. Niiden toteutumiseen vaikuttavat muun muassa sääntely, energian saatavuus ja hinta sekä osaajien ja kotimaisen raaka-aineen saatavuus.

– Yritysten toive on selvä. Suomeen ei pitäisi ottaa käyttöön uusia, yksittäisiin tuotteisiin kohdistuvia veroja. Ne lisäävät epävarmuutta ja voivat saada yritykset lykkäämään tai jättämään investointeja tekemättä, Ismail muistuttaa.

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Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

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Elintarviketeollisuus tavoittelee 3 000 uutta työpaikkaa tulevalla vaalikaudella15.9.2026 10:55:00 EEST | Tiedote

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) haastaa maan seuraavan hallituksen tekemään päätöksiä, jotka muuttavat ruoka-alan kasvuhalun investoinneiksi, vienniksi ja työpaikoiksi. Tavoitteena on 3 000 uutta työpaikka ja yrityksiltä investointeja kolmella miljardilla eurolla tulevalla vaalikaudella. Kerrannaisvaikutusten ansiosta työpaikkoja voisi syntyä koko ruokaketjuun jopa kolminkertainen määrä.

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