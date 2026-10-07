Marian Nordinin uutuuskirja käsittelee oireiden mahdollisia juurisyitä ihmisten kokemusten kautta
14.10.2026 10:10:00 EEST | Viisas Elämä Oy | Tiedote
Löydä juurisyyt kehon ja mielen haasteisiin johdattaa tutkimaan, millaisia yhteyksiä on aiempien kokemusten ja tämän päivän hyvinvoinnin välillä. Nordin tarkastelee teoksessaan esimerkiksi sitä, miten menneisyyden kokemukset voivat liittyä nykyhetken kehon ja mielen haasteisiin.
Kirjassa käsitellään muun muassa menneitä elämänkokemuksia ja traumojen sekä kehon virhetulkintojen vaikutuksia. Teos sisältää runsaasti esimerkkejä tilanteista, joissa näitä yhteyksiä tarkastellaan eri ihmisten kertomusten pohjalta. Löydä juurisyyt kehon ja mielen haasteisiin saa lukijansa ajattelemaan, mistä erilaiset haasteet ovat voineet saada alkunsa.
”Juurisyy on menneisyyden tapahtuma, jossa puolustusjärjestelmä on yhdistänyt jonkin sattumanvaraisen tekijän ulkoisesta tai kehon tai mielen ympäristöstä uhkaan”, kertoo Maria Nordin.
Kirja on suunnattu yleisölle, joka on kiinnostunut tutkimaan kehon ja mielen yhteyttä sekä tarkastelemaan hyvinvointia myös totuttujen näkökulmien ulkopuolelta. Se kannustaa kysymään: Mitä jos nykyhetken haasteiden ymmärtämiseksi kannattaisikin katsoa taaksepäin?
Maria Nordin on kirjailija, arkkitehti, hyvinvointivalmentaja ja Free to Heal® -menetelmän kehittäjä. Hänen aiempi kirjansa Eroon oireista (Viisas Elämä, 2020) nousi myyntimenestykseksi. Lisäksi häneltä on ilmestynyt lasten satukirja Taikamatka (Viisas Elämä, 2021). Nordinin teoksia on käännetty englanniksi, espanjaksi ja ruotsiksi.
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