Marian Nordinin uutuuskirja käsittelee oireiden mahdollisia juurisyitä ihmisten kokemusten kautta

Noidan voima -oraakkelikortit tuovat vanhat perinteet osaksi nykypäivää 7.10.2026 14:30:00 EEST | Tiedote

Noituus ja vanhat kansanperinteet kiinnostavat jälleen. Nyt niiden äärelle voi astua Suomen tunnetuimman nykynoidan Kupariketun ja kuvittaja Art Inkiläisen Noidan voima -oraakkelikorttien avulla. Kortit ja niiden opaskirja johdattavat käyttäjän vanhan kansan magian, rituaalien ja intuition maailmaan sekä oman sisäisen voiman tutkimiseen.