Lisää viihdettä pimeisiin iltoihin HONORin laite-ekosysteemin avulla

Vuodenajan vaihtuessa ja iltojen pimetessä viihde ottaa yhä suuremman roolin arjessa. Vapaa-aikaa vietetään yhä enemmän sisätiloissa ruutujen ääressä, kun ihmiset suoratoistavat elokuvia, pelaavat ja kuuntelevat musiikkia.

Samalla tapamme kuluttaa viihdettä muuttuu. Deloitten tuore tutkimus1. osoittaa, että kuluttajat siirtyvät entistä joustavammin suoratoiston, pelaamisen ja sosiaalisen median välillä. Lisäksi MIDiA Researchin mukaan2. pelaajat käyttävät nykyään enemmän aikaa pelivideoiden katseluun kuin itse pelaamiseen. Viihde liikkuu siis laitteiden ja sisältöjen välillä vapaammin kuin koskaan. HONORin laite-ekosysteemi on suunniteltu vastaamaan juuri tähän tarpeeseen.

Vaikuttava katselukokemus suurella näytöllä

Koti-iltoina iso näyttö on korvaamaton. HONOR Pad 20 on varustettu 12,1 tuuman 3K-näytöllä, 120 hertsin virkistystaajuudella ja 700 nitin huippukirkkaudella, mikä tekee siitä täydellisen valinnan pitkiin katselumaratoneihin, pelaamiseen ja lukemiseen. Tabletin kuuden kaiuttimen järjestelmä tuo elokuviin ja peleihin mukaansatempaavan ja täyteläisen äänen. Laite on erittäin ohut (6,39 mm) ja kevyt (548 g), joten sitä on vaivatonta siirtää huoneesta toiseen, kotoa töihin sekä luentosalista punkanpohjalle.

Massiivinen 10 100 milliampeeritunnin akku kestää pitkään, ja Snapdragon 7 Gen 3 -piirisarja pitää suoratoiston sekä moniajon sujuvana. MagicOS 10 -käyttöjärjestelmä ja mahdollisuus liittää erillinen Bluetooth-näppäimistö ja hiiri muuttavat tabletin tarvittaessa tehokkaaksi pöytäkonemaiseksi työpisteeksi.

Viihdettä kaikkialla ilman huolta akusta

Viihdettä kulutetaan paljon myös kodin ulkopuolella – työmatkoilla, jonoissa ja juuri ennen nukkumaanmenoa. Tässä HONOR 600 Smart 5G nousee omaan luokkaansa. Sen ytimessä on erittäin suuri 7 700 milliampeeritunnin akku, jolle luvataan jopa kuuden vuoden luotettava käyttöikä. Akku kestää yhdellä latauksella useita päiviä. Kun virtaa lopulta tarvitaan lisää, 45 watin HONOR SuperCharge -pikalataus hoitaa laitteen nopeasti takaisin toimintavalmiuteen.

Puhelin on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä. Sillä on SGS:n viiden tähden pudotussuojaussertifikaatti ja IP64-tason vesi- ja pölytiiviys. Lisäksi Wet-hand Touch -ominaisuus varmistaa, että näyttöä voi ohjata sujuvasti myös märillä käsillä. Puhelimen oma tekoälypainike tuo älykkäät työkalut ja suosikkisovellukset heti saataville. Lisäksi Snapdragon 4 Gen 4 -suoritin, HONOR RAM Turbo ja kattava 128 gigatavun tallennustila pitävät huolen siitä, että laite toimii nopeasti ja luotettavasti koko päivän ajan.

Saumaton osa aktiivista arkea

HONOR Watch 6 on suunniteltu niihin hetkiin, kun päähuomio ei ole älypuhelimen näytöllä. Vain 41 grammaa painavassa älykellossa on häikäisevän kirkas 3 000 nitin näyttö ja 980 milliampeeritunnin akku, joka tarjoaa jopa 35 päivän akunkeston. Tämä vähentää lataamisen tarvetta merkittävästi.

Kello tuo arkeen käteviä lisäominaisuuksia. Kahden puhelimen parituksen avulla käyttäjä voi hallita ilmoituksia keskitetysti, ja ranneliikkeiden avulla on helppo ohjata herätyksiä, puheluita sekä musiikkia. Koska kaikki illat eivät kulu sohvalla, kello tukee myös yli 120 urheilutilaa. Se onkin yhtä hyödyllinen sekä ennen rentoutumista että sen aikana. Juoksutrikoisiin tai urheiluliiveihin ei tarvitse enää sulloa maksukorttia tai ryppyistä seteliä akuuttia urheluilujuomaostosta varten, sillä Watch 6 tukee myös lähimaksuominaisuutta.

Päivittäisten elinvoimaisuuden ja jaksamisen tueksi Watch 6 tuo myös mukanaan kehon hyvinvoinnin seurannan sekä esimerkiksi käteviä animoiduin ohjein höystettyjä Fitness-kursseja pikaiseen kehon virkistykseen istumatyön lomassa tai hetkellisen reippailunnälän taltuttamiseen esimerkiksi venyttelyn tai vatsalihastreenin merkeissä.

HONOR-ekosysteemi vastaa nykypäivän tarpeisiin

Täydellinen viihdekokemus vaatii oikeanlaisen näytön oikeaan hetkeen, laadukkaan äänentoiston, pitkän akunkeston sekä laitteita, jotka toimivat luontevasti yhteen. HONOR-laitteet yhdistyvät saumattomasti toisiinsa ja myös muiden merkkien laitteisiin. Viihde voi siirtyä puhelimesta tablettiin ja edelleen älykelloon vaivattomasti ilman monimutkaisia asetuksia.

Juuri tämä tekee HONORin ekosysteemistä ihanteellisen valinnan pimeisiin iltoihin. HONOR Pad 20 tarjoaa viihteelle suuremmat puitteet. HONOR 600 Smart 5G pitää sisällöt mukana kodin ja muun elämän välillä ennennäkemättömän akun, kestävyyden ja tekoälyominaisuuksien ansiosta. HONOR Watch 6 taas pitää arjen hallinnassa kaiken muun keskellä. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka pitää viihteen saumattomasti käynnissä.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.



1. Deloitte, Digital Media Trends 2026 -tutkimus.

2. MIDiA Research, vuoden 2025 analyysi pelivideoiden katseluun ja pelaamiseen käytetystä viikoittaisesta ajasta.