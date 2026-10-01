Nimlas laajentaa tietoliikenneverkkojen rakentamiseen – Pohjanmaalla toimiva Netion liittyy konserniin
15.10.2026 12:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote
Nimlas on ostanut Pohjanmaalla toimivan Netion Oy:n. Tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen erikoistunut Netion toteuttaa verkkohankkeita kokonaisuutena maanrakennuksesta kaapelointiin, kytkentöihin ja käyttöönottoon. Kauppa tuo Nimlakselle uudenlaista osaamista kiinteistöjen ulkopuolisten tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamisesta. Netionin liikevaihto on noin 1,8 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 13 ammattilaista.
Vuodesta 2016 toimineella Netionilla on toimipisteet Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Yhtiö toimii pääasiassa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
Netion rakentaa tietoliikenne- ja sähköverkkoja teleoperaattoreille, puhelin- ja sähkölaitoksille, seutuverkoille sekä teollisuuden asiakkaille. Viime vuosina merkittävä osa töistä on liittynyt valokuituverkkojen rakentamiseen. Lisäksi yhtiö tekee verkkojen saneerauksia, huoltoa ja korjauksia.
Netionin vahvuus on kyky toteuttaa hankkeet kokonaisuutena omalla henkilöstöllä ja kalustolla maanrakennuksesta kaapelien asennuksiin, kuituhitsauksiin, kytkentöihin ja valmiin verkon käyttöönottoon asti.
– Meidän vahvuutemme on se, että pystymme ottamaan vastuun koko kokonaisuudesta. Asiakkaalle se tekee projektista yksinkertaisemman, kun työtä ei tarvitse jakaa usealle eri toimijalle. Uskon, että se on yksi syy siihen, miksi olemme pärjänneet hyvin, Netionin toimitusjohtaja Petri Peltoniemi sanoo.
Netion toteuttaa myös tietoliikenne- ja sähköverkkojen yhteisrakentamista. Esimerkiksi vanhoja ilmajohtoverkkoja saneerattaessa sähkö- ja tietoliikennekaapelit voidaan rakentaa samalla kertaa maan alle.
Uutta intoa yrityksen kehittämiseen
Peltoniemellä on yli 20 vuoden kokemus alalta. Netionissa kasvua ei ole tähän asti tavoiteltu kasvun vuoksi. Kysyntää ja mahdollisuuksia kasvuun kuitenkin on.
– Meillä ei ole oikeastaan koskaan ollut varsinaista kasvustrategiaa. Olemme keskittyneet tekemään työmme tehokkaasti ja laadukkaasti, ja se on kantanut. Nyt tuntuu, että on aivan uudenlaista intoa kehittää yritystä ja kasvattaa toimintaa. On hyvä saada rinnalle ihmisiä, joiden kanssa viedä sitä eteenpäin, Peltoniemi sanoo.
Yrityskaupan jälkeen Netion jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä. Peltoniemelle oli tärkeää, että yhtiö voi jatkaa itsenäisesti, mutta saa samalla konsernin tuen toimintansa kehittämiseen.
– Minulle oli tärkeää, että Netion säilyy Netionina. Yhtiön nimi ja kotipaikka pysyvät ja saamme jatkaa toimintaa omalla tavallamme. Samalla saamme Nimlaksesta tukea yrityksen kehittämiseen ja ympärillemme isomman joukon yrittäjiä ja toimitusjohtajia, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia, Peltoniemi sanoo.
Uutta osaamista osaksi paikallista verkostoa
Nimlaksella on Pohjanmaalla jo useita paikallisia yhtiöitä, kuten Mesiel, ORS Service ja Kokkolan LVIS-Palvelu. Netion on tehnyt Mesielin kanssa yhteistyötä jo ennestään Kokkolan teollisuusalueella.
Nimlaksen tietoverkko-osaaminen laajeni tänä vuonna, kun keväällä konserniin liittyi datakeskus- ja tietoverkkoasennuksiin vaativissa kiinteistökohteissa erikoistunut DT Systems. Netionin myötä osaaminen laajenee nyt kiinteistöjen ulkopuolisten tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen maanrakennuksesta käyttöönottoon.
– Netion tuo meille uuden ulottuvuuden tietoverkkoihin. Olemme tähän asti tehneet tietoverkkoja ja kaapelointeja ennen kaikkea kiinteistöissä ja datakeskuksissa. Netionin myötä osaamisemme ulottuu myös kiinteistöjen ulkopuoliseen verkkorakentamiseen. Samalla Netion saa ympärilleen alueen muut Nimlas-yhtiöt ja mahdollisuuden tehdä niiden kanssa entistä enemmän yhteistyötä, Nimlaksen Pohjois-Suomen liiketoimintajohtaja Janne Korhonen sanoo.
Nimlas on kasvanut Suomessa voimakkaasti sekä nykyisten yhtiöidensä kasvun että yritysostojen kautta. Toteutettujen ja sovittujen yrityskauppojen kohteena olevien yhtiöiden liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa. Yhtiöitä konsernissa on viimeisimmän kaupan myötä 54.
Nimlas tavoittelee yli 800 miljoonan euron liikevaihtoa Suomessa vuoteen 2031 mennessä. Vuonna 2025 Nimlas Finlandin pro forma -liikevaihto oli 334 miljoonaa euroa. Konserni työllistää Suomessa lähes 2 000 teknisten palveluiden ammattilaista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri Peltoniemi, toimitusjohtaja, Netion Oy, 040 539 9953, petri.peltoniemi@netion.fi
Janne Korhonen, liiketoimintajohtaja, Pohjois-Suomi, Nimlas Finland Oy, 050 352 8720, janne.korhonen@nimlas.fi
Kuvat
Linkit
Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennus- ja huoltopalveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa yli 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee 2 000 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla sekä teollisuudessa valtakunnallisesti. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet osana pohjoismaista konsernia, joka kasvaa myös Euroopassa. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
Netion Oy
Netion Oy on vuonna 2012 perustettu tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen erikoistunut yritys. Yhtiö toteuttaa verkkohankkeita kokonaisuutena maanrakennuksesta kaapelointiin, kytkentöihin ja käyttöönottoon sekä tekee verkkojen saneerauksia, huoltoa ja korjauksia. Netionilla on toimipisteet Kokkolassa ja Pietarsaaressa, ja se palvelee asiakkaita pääasiassa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Yhtiön liikevaihto on noin 1,8 miljoonaa euroa ja se työllistää 13 ammattilaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nimlas
Nimlas perustaa uuden sähköalan yrityksen Keski-Suomeen yhdessä yrittäjän kanssa1.10.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Paikallisesti johdetuista teknisten palveluiden yrityksistä koostuva Nimlas ja sähköalan ammattilainen Markus Hämäläinen perustavat Jyväskylään sähkötöitä tarjoavan PrimeTec Oy:n. Uuden yrityksen perustaminen yhdessä yrittäjän kanssa tuo Nimlakselle yhden tavan lisää kasvaa yritysostojen ja nykyisten yhtiöiden kasvun rinnalla.
Nimlas ostaa Tammelan Talotekniikan – vahvaa talotekniikan kokonaisosaamista Pirkanmaalle29.9.2026 15:30:00 EEST | Tiedote
Nimlas vahvistaa jälleen asemaansa Tampereen seudulla ostamalla Tammelan Talotekniikka Oy:n. Yhtiö toteuttaa vaativia talotekniikkaurakoita sekä KVR-hankkeita, joissa se vastaa talotekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena. Kauppa täydentää Nimlaksen paikallista osaamista yhdellä Suomen suurimmista talotekniikkamarkkinoista.
Nimlas kasvaa Pirkanmaalla: Quattroservices Tampere ostaa LVI-Lipsosen21.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Quattroservices Tampere vahvistaa LVI-palvelujaan ostamalla liiketoimintakaupalla LVI-Lipsosen. Nimlas-konserniin kuuluvalle yhtiölle kauppa tuo vahvan urakointiosaamisen rinnalle paikallisen huolto- ja palvelutiimin sekä vuosia jatkuneita asiakkuuksia. Yhdessä yhtiöt pystyvät palvelemaan asiakkaita suurista LVI-urakoista jatkuviin huolto- ja korjaustöihin.
Nimlas ostaa kolme LVI-yritystä Itä-Suomesta18.9.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Teknisten asennuspalveluiden konserni Nimlas vahvistaa verkostoaan Itä-Suomessa ostamalla Kiteellä ja Tohmajärvellä toimivan LVI-Bioneerit Oy:n, Joensuussa toimivan LVI-Myller Oy:n sekä Savonlinnan LVI-Palvelu Oy:n. Yritykset jatkavat toimintaansa omilla nimillään osana Nimlas-konsernia, ja paikalliset ammattilaiset vastaavat niiden liiketoiminnasta myös jatkossa. Yritykset työllistävät yhteensä noin 70 talotekniikan ammattilaista ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa.
Waltteri Rantanen Nimlaksen hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi4.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
DI Waltteri Rantanen on nimitetty Nimlas Finland Oy:n hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2026 alkaen. Rantasella on monipuolinen kokemus talotekniikka-alalta ja erityisesti hankinnan johtamisesta. Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä, ja hankinnalla on tärkeä rooli kasvun ja kannattavuuden tukemisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme