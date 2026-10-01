Nimlas laajentaa tietoliikenneverkkojen rakentamiseen – Pohjanmaalla toimiva Netion liittyy konserniin

Vuodesta 2016 toimineella Netionilla on toimipisteet Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Yhtiö toimii pääasiassa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Netion rakentaa tietoliikenne- ja sähköverkkoja teleoperaattoreille, puhelin- ja sähkölaitoksille, seutuverkoille sekä teollisuuden asiakkaille. Viime vuosina merkittävä osa töistä on liittynyt valokuituverkkojen rakentamiseen. Lisäksi yhtiö tekee verkkojen saneerauksia, huoltoa ja korjauksia.

Netionin vahvuus on kyky toteuttaa hankkeet kokonaisuutena omalla henkilöstöllä ja kalustolla maanrakennuksesta kaapelien asennuksiin, kuituhitsauksiin, kytkentöihin ja valmiin verkon käyttöönottoon asti.

– Meidän vahvuutemme on se, että pystymme ottamaan vastuun koko kokonaisuudesta. Asiakkaalle se tekee projektista yksinkertaisemman, kun työtä ei tarvitse jakaa usealle eri toimijalle. Uskon, että se on yksi syy siihen, miksi olemme pärjänneet hyvin, Netionin toimitusjohtaja Petri Peltoniemi sanoo.

Netion toteuttaa myös tietoliikenne- ja sähköverkkojen yhteisrakentamista. Esimerkiksi vanhoja ilmajohtoverkkoja saneerattaessa sähkö- ja tietoliikennekaapelit voidaan rakentaa samalla kertaa maan alle.

Uutta intoa yrityksen kehittämiseen

Peltoniemellä on yli 20 vuoden kokemus alalta. Netionissa kasvua ei ole tähän asti tavoiteltu kasvun vuoksi. Kysyntää ja mahdollisuuksia kasvuun kuitenkin on.

– Meillä ei ole oikeastaan koskaan ollut varsinaista kasvustrategiaa. Olemme keskittyneet tekemään työmme tehokkaasti ja laadukkaasti, ja se on kantanut. Nyt tuntuu, että on aivan uudenlaista intoa kehittää yritystä ja kasvattaa toimintaa. On hyvä saada rinnalle ihmisiä, joiden kanssa viedä sitä eteenpäin, Peltoniemi sanoo.

Yrityskaupan jälkeen Netion jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä. Peltoniemelle oli tärkeää, että yhtiö voi jatkaa itsenäisesti, mutta saa samalla konsernin tuen toimintansa kehittämiseen.

– Minulle oli tärkeää, että Netion säilyy Netionina. Yhtiön nimi ja kotipaikka pysyvät ja saamme jatkaa toimintaa omalla tavallamme. Samalla saamme Nimlaksesta tukea yrityksen kehittämiseen ja ympärillemme isomman joukon yrittäjiä ja toimitusjohtajia, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia, Peltoniemi sanoo.

Uutta osaamista osaksi paikallista verkostoa

Nimlaksella on Pohjanmaalla jo useita paikallisia yhtiöitä, kuten Mesiel, ORS Service ja Kokkolan LVIS-Palvelu. Netion on tehnyt Mesielin kanssa yhteistyötä jo ennestään Kokkolan teollisuusalueella.

Nimlaksen tietoverkko-osaaminen laajeni tänä vuonna, kun keväällä konserniin liittyi datakeskus- ja tietoverkkoasennuksiin vaativissa kiinteistökohteissa erikoistunut DT Systems. Netionin myötä osaaminen laajenee nyt kiinteistöjen ulkopuolisten tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen maanrakennuksesta käyttöönottoon.

– Netion tuo meille uuden ulottuvuuden tietoverkkoihin. Olemme tähän asti tehneet tietoverkkoja ja kaapelointeja ennen kaikkea kiinteistöissä ja datakeskuksissa. Netionin myötä osaamisemme ulottuu myös kiinteistöjen ulkopuoliseen verkkorakentamiseen. Samalla Netion saa ympärilleen alueen muut Nimlas-yhtiöt ja mahdollisuuden tehdä niiden kanssa entistä enemmän yhteistyötä, Nimlaksen Pohjois-Suomen liiketoimintajohtaja Janne Korhonen sanoo.

Nimlas on kasvanut Suomessa voimakkaasti sekä nykyisten yhtiöidensä kasvun että yritysostojen kautta. Toteutettujen ja sovittujen yrityskauppojen kohteena olevien yhtiöiden liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa. Yhtiöitä konsernissa on viimeisimmän kaupan myötä 54.

Nimlas tavoittelee yli 800 miljoonan euron liikevaihtoa Suomessa vuoteen 2031 mennessä. Vuonna 2025 Nimlas Finlandin pro forma -liikevaihto oli 334 miljoonaa euroa. Konserni työllistää Suomessa lähes 2 000 teknisten palveluiden ammattilaista.