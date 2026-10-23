Satu Palviainen johtamaan Nimlaksen digitalisaation ja vastuullisuuden kehittämistä
27.10.2026 08:00:00 EET | Nimlas | Tiedote
Satu Palviainen on nimitetty Nimlas Finland Oy:n Head of Digitalisation and Sustainability -tehtävään 16.11.2026 alkaen. Palviaisella on pitkä kokemus digitalisaation, tietohallinnon ja liiketoiminnan kehittämisen johtamisesta. Nimitys vahvistaa Nimlaksen kykyä tukea nopeasti kasvavaa yhtiöverkostoaan. Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä.
Nimlas kasvaa Suomessa kehittämällä nykyisten yhtiöidensä liiketoimintaa, yritysostoin sekä perustamalla uusia yrityksiä yhdessä yrittäjien kanssa. Kasvun tueksi Nimlas kehittää yhteisiä työkaluja ja palveluita, jotka palvelevat tehokkaasti yhä suurempaa yhtiöverkostoa.
– Toimintamallimme ytimessä on, että tarjoamme yhtiöillemme yhteisiä työkaluja ja palveluita, jotta ne voivat keskittyä siihen, missä ne ovat parhaimmillaan: asiakkaisiin, henkilöstöön ja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Satulla on vahva kokemus liiketoiminnan kehittämisestä teknologian avulla sekä yritysostoin kasvavista konserneista. Hän tuo meille tärkeää osaamista niin digitalisaation kuin vastuullisuuden kehittämiseen kasvumme tueksi. On hienoa saada Satu mukaan Nimlakseen, Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen sanoo.
Digitalisaatiosta tukea kasvulle ja liiketoiminnalle
Palviainen on viimeksi työskennellyt yrittäjänä vaativissa digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämisen toimeksiannoissa. Aiemmin hän on toiminut tietohallintojohtajana muun muassa Cor Groupilla, Attendolla ja Retta Groupilla sekä IT:n ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä Caverionilla ja YIT:llä.
Palviaisen vastuulla on Nimlaksen digitalisaation, IT:n ja vastuullisuuden kehittäminen Suomessa. Hänen tehtävänään on kehittää kasvavaa yhtiöverkostoa tukevia digitaalisia ratkaisuja ja edistää erityisesti automaation, datan ja tekoälyn hyödyntämistä.
Vastuullisuudessa Palviaisen tehtävänä on kehittää oman toiminnan ja arvoketjun vastuullisuutta, tukea yhtiöitä asiakkaiden kasvaviin vastuullisuustarpeisiin vastaamisessa sekä edistää hyvien käytäntöjen hyödyntämistä yhtiöverkostossa.
– On hienoa palata tutulle tekniselle toimialalle. Nimlas on kiinnostavassa vaiheessa: kasvutahti on kova ja mahdollisuuksia kehittää toimintaa sen mukana on paljon, Satu Palviainen sanoo.
– Minua motivoi mahdollisuus viedä strategiaa käytäntöön ja tunnistaa, missä teknologialla, datalla ja tekoälyllä voidaan saada aikaan suurin käytännön hyöty niin omassa toiminnassa kuin asiakkaille. Nimlaksen yhtiöverkostossa on paljon osaamista, ja parhaiden ratkaisujen hyödyntämisessä koko verkoston laajuisesti on valtavasti potentiaalia, hän jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina KoppinenToimitusjohtajaNimlas Finland OyPuh:040 350 2225tiina.koppinen@nimlas.fi
Satu PalviainenHead of Digitalisation & SustainabilityNimlas Finland Oy
16.11.2026 alkaen
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Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Suomessa konserniin kuuluu yli 50 paikallisesti johdettua yhtiötä, joissa työskentelee yli 2 000 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmä-, palo- ja turvatekniikan, tietoliikenneverkkojen sekä teollisuusasennusten ja kunnossapidon aloilla eri puolilla Suomea. Yhtiöt toimivat omilla nimillään ja yhdistävät paikallisen yrittäjyyden suuren konsernin vahvuuksiin. Nimlas on osa pohjoismaista konsernia, joka laajenee myös muualle Eurooppaan. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
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