Satu Palviainen johtamaan Nimlaksen digitalisaation ja vastuullisuuden kehittämistä

Nimlas kasvaa Suomessa kehittämällä nykyisten yhtiöidensä liiketoimintaa, yritysostoin sekä perustamalla uusia yrityksiä yhdessä yrittäjien kanssa. Kasvun tueksi Nimlas kehittää yhteisiä työkaluja ja palveluita, jotka palvelevat tehokkaasti yhä suurempaa yhtiöverkostoa.

– Toimintamallimme ytimessä on, että tarjoamme yhtiöillemme yhteisiä työkaluja ja palveluita, jotta ne voivat keskittyä siihen, missä ne ovat parhaimmillaan: asiakkaisiin, henkilöstöön ja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Satulla on vahva kokemus liiketoiminnan kehittämisestä teknologian avulla sekä yritysostoin kasvavista konserneista. Hän tuo meille tärkeää osaamista niin digitalisaation kuin vastuullisuuden kehittämiseen kasvumme tueksi. On hienoa saada Satu mukaan Nimlakseen, Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen sanoo.

Digitalisaatiosta tukea kasvulle ja liiketoiminnalle

Palviainen on viimeksi työskennellyt yrittäjänä vaativissa digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämisen toimeksiannoissa. Aiemmin hän on toiminut tietohallintojohtajana muun muassa Cor Groupilla, Attendolla ja Retta Groupilla sekä IT:n ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä Caverionilla ja YIT:llä.

Palviaisen vastuulla on Nimlaksen digitalisaation, IT:n ja vastuullisuuden kehittäminen Suomessa. Hänen tehtävänään on kehittää kasvavaa yhtiöverkostoa tukevia digitaalisia ratkaisuja ja edistää erityisesti automaation, datan ja tekoälyn hyödyntämistä.

Vastuullisuudessa Palviaisen tehtävänä on kehittää oman toiminnan ja arvoketjun vastuullisuutta, tukea yhtiöitä asiakkaiden kasvaviin vastuullisuustarpeisiin vastaamisessa sekä edistää hyvien käytäntöjen hyödyntämistä yhtiöverkostossa.

– On hienoa palata tutulle tekniselle toimialalle. Nimlas on kiinnostavassa vaiheessa: kasvutahti on kova ja mahdollisuuksia kehittää toimintaa sen mukana on paljon, Satu Palviainen sanoo.

– Minua motivoi mahdollisuus viedä strategiaa käytäntöön ja tunnistaa, missä teknologialla, datalla ja tekoälyllä voidaan saada aikaan suurin käytännön hyöty niin omassa toiminnassa kuin asiakkaille. Nimlaksen yhtiöverkostossa on paljon osaamista, ja parhaiden ratkaisujen hyödyntämisessä koko verkoston laajuisesti on valtavasti potentiaalia, hän jatkaa.