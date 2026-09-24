EHYT avasi uuden palvelun – varoitukset vaarallisista huumeista suoraan puhelimeen

NOPSA – Nopean huumetiedon verkosto, nopsaverkosto.fi, kokoaa ajankohtaista tietoa Suomessa liikkuvista huumausaineista ja välittää varoituksia erityisen vaarallisista aineista ja eristä. Tavoitteena on saada tieto nopeasti huumeita käyttäville ihmisille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Nopea tieto vaarallisista huumeista auttaa ehkäisemään vakavia haittoja

Huumemarkkinat muuttuvat nopeasti ja uusia muuntohuumeita tulee myyntiin kiihtyvällä vauhdilla. Huumeena myytävän aineen sisältö ja vahvuus voivat vaihdella huomattavasti jopa samassa myyntierässä. Aineen koostumusta on usein mahdotonta tietää, mikä lisää yliannostusten ja muiden vakavien haittojen riskiä.

”Tiedon täytyy liikkua vähintään yhtä nopeasti kuin markkinoilla myytävien aineiden. Varoitus voi ehkäistä vaarallisen erän käyttöä tai ainakin saada käyttäjän suhtautumaan aineeseen varauksella ja hakeutumaan avun piiriin, jos hälyttäviä oireita ilmenee. NOPSAn avulla tiedonkulku ei enää jää yksittäisten toimijoiden tai sattuman varaan”, sanoo hankepäällikkö Annuska Dal Maso EHYTistä.

Viime viikolla julkaistun THL:n kuolemansyyraportin mukaan vuonna 2025 Suomessa kuoli huumeisiin 244 ihmistä. Heistä alle 25-vuotiaita oli 54.

“NOPSA-verkkopalvelu on yksi monista toimenpiteistä, joilla parannetaan tietoutta erityisen vaarallisista aineista ja vaikutetaan myös käyttöön. Palvelu on yksi toimenpide huumekuolemien ehkäisemiseksi”, Dal Maso sanoo.

Suomesta on puuttunut huumeista varoittava palvelu

Suomesta on puuttunut kaikille avoin valtakunnallinen kanava, jonka kautta ajankohtainen tieto huumeisiin liittyvistä vaaroista tavoittaa nopeasti sekä kansalaiset että ammattilaiset. Vastaavia palveluita on jo käytössä muissa maissa, kuten Alankomaissa ja Norjassa.

Nopsaverkosto.fi-palvelusta löytyy varoitusten lisäksi tietoa eri huumausaineista, ensiapuohjeita yliannostustilanteisiin ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tilanneraportti. Rekisteröityneille käyttäjille tarkoitettu ammattilaisosio toimii viestintäkanavana ammattilaisten (esimerkiksi sote-alan) ja viranomaisten (poliisi, tulli) välillä.

Ennen verkkosivua NOPSA-verkosto toimi sähköpostilistana, jonka kautta on tänä vuonna varoitettu useista vaarallisista aineista, kuten protonitatseenista, huonosti liukenevasta amfetamiinista, heroiinista ja infektioita aiheuttavasta alfa-PVP:stä.

“Meillä on Suomessa meneillään monisyinen päihdekriisi. Jokainen toimenpide, joka parantaa valmiuksia ja huumetietoutta, on tärkeä. Siksi NOPSAn verkkopalvelu on tässä ajassa tärkeä tiedonvälitys- ja viestikanava”, Dal Maso toteaa.