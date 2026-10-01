Joskus usko nuoreen riittää
13.10.2026 09:09:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Pääkaupunkiseudun alueella toimiva Naisten aika -hanke on edistänyt nuorten romaninaisten osallisuutta arkisilla tavoilla. Osallisuus rakentuu yhteisöllisyydestä ja yhteisistä kokemuksista.
Hanke on tarjonnut yksilö- ja ryhmäohjausta, järjestänyt työelämävierailuja sekä kehittänyt yhteisölähtöistä toimintaa. Yksilöohjaus on yksi hankkeen tärkeimmistä toiminnoista ja se toteutuu ohjattavan toiveista. Tapaaminen voidaan pitää vaikka kahvitellessa tai kävelyllä käydessä.
–Yksinäisyyttä voi esiintyä myös silloin, kun ympärillä on ihmisiä. Kaikilla ei ole tietoa siitä, mistä oikeanlaista tukea voisi löytää tai kenen puoleen erilaisissa elämäntilanteissa voisi kääntyä. Hankkeessa on ollut tärkeää vahvistaa yhteyksiä palveluihin ja madaltaa kynnystä niiden löytämiseen, kommentoi projektipäällikkö Kosar Naeemi.
Luottamukselliset keskustelut ovat olleet tärkeä osa toimintaa. Osallistuja on voinut saada rinnalleen ohjaajan, joka tukee monenlaisissa tilanteissa. Tukea on voinut saada esimerkiksi erilaisiin asiointeihin, tiedon hakemiseen tai Kelan hakemusten täyttämiseen. Joskus tuen tarve on yksinkertaisesi henkilölle, jonka kanssa voi rauhassa keskustella ja pohtia asioita.
Ryhmäohjauksessa rakennetaan luottamusta ja yhteisöllisyyttä ohjattavien välille. Toiminta on arkista ja mieluisaa, jolloin on helpompi keskustella vaikeistakin teemoista.
–Minulle on tärkeää, että jokainen nainen on voinut löytää ryhmästä jotakin omaan elämäänsä – pienen oivalluksen, uuden mahdollisuuden tai rohkeutta uskoa itseensä, kertoo hankkeen asiantuntija Anita Lindgren.
Ryhmäohjauksessa on keskusteltu muun muassa itsetunnosta, hyvinvoinnista, omista voimavaroista ja siitä, millaiset asiat tukevat hyvää ja omannäköistä elämää. Jokainen osallistuja on kuitenkin yksilöllinen, ja jokaisella on oma elämäntilanteensa, kokemuksensa, tavoitteensa ja vahvuutensa. Siksi myös ryhmästä saatavat oivallukset ja hyödyt ovat jokaiselle erilaisia.
Yhteistyö valaa uskoa nuoriin
Hanke on edistänyt työelämäyhteistyötä koulutuksilla ja vierailuilla. Hankkeen osallistujat ovat päässeet muun muassa vierailemaan Yellow Studiossa, Me Naiset -lehden toimituksessa sekä Eduskuntatalossa.
Työelämäyhteistyön avulla osallistujat saivat konkreettista tietoa työelämästä, työnhausta, yrittäjyydestä sekä eri toimialojen tarjoamista mahdollisuuksista. Vierailujen yhteydessä osallistujat pääsivät keskustelemaan työnantajien kanssa sekä tutustumaan erilaisiin työympäristöihin.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut yksi hankkeen vahvuuksista. Maaliskuussa toteutettu naistenpäivän juhla kokosi yhteen useita romanityön toimijoita ja viranomaisia.
Myös muut toimijat, kuten Espoon Romaniyhdistys, Suomen Romanifoorumi sekä NiceHearts ovat olleet tiiviissä yhteistyössä hankkeen kanssa.
Sekä ohjaukset, että yhteistyö erilaisten tahojen kanssa valaa uskoa nuoriin. Nuorisobarometrin mukaan nuorten usko tulevaan on matala ja pelko työpaikatta jäämiselle on suuri. Tämän myös hanketiimi on huomannut.
–Nuoret tarvitsevat aikuisen kulkemaan rinnalle ja rohkaisemaan. Joskus usko nuoreen riittää, kommentoi Lindgren.
Naisten aika -hanke päättyy marraskuussa 2026. Hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttama ja AMI-säätiön rahoittama.
Yhteyshenkilöt
Kosar NaeemiProjektipäällikköPuh:050 328 8995kosar.naeemi@diak.fi
Jenna Tikkaviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 571 1959jenna.tikka@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Monikulttuuriset opintopolut -hanke jättää pysyviä työkaluja saavutettavamman korkeakoulutuksen rakentamiseen1.10.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa kehitettiin uusia toimintamalleja, joiden avulla korkeakoulut voivat tukea aiempaa paremmin koulutuksessa aliedustettujen ryhmien opintopolkuja. Kolmivuotisen hankkeen tuloksena syntyi pysyviä työkaluja ohjaukseen, opiskelijoiden osallisuuden vahvistamiseen, saavutettavuuden kehittämiseen sekä korkeakouluun hakeutumisen tueksi.
Mahdollisuus osallistua vahvisti romaninuorten tulevaisuususkoa30.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Vähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä voi usein olla negatiivinen käsitys omista mahdollisuuksistaan. Ajatus siitä, ettei elämässä voi edetä tai ettei itsensä kehittäminen ole mahdollista, voi juurtua syvälle. Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa romaninuorten uskoa itseensä sekä siihen, että jokainen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Tuore julkaisu kokoaa yhteen hankkeen opit, tulokset ja toimintamallit.
Saavutettava koulutus edellyttää yhteistyötä – uusi julkaisu tarjoaa keinoja purkaa koulutuksen esteitä25.9.2026 08:40:06 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen opiskelijajoukot moninaistuvat, mutta koulutuspolut eivät vielä ole kaikille yhtä saavutettavia. Uusi julkaisu tarjoaa konkreettisia toimintamalleja ja kehittämisideoita, joiden avulla korkeakoulut voivat vahvistaa yhdenvertaisuutta.
Vaikuttavuudesta uutta suuntaa korkeakoulujen johtamiselle17.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
4Q-hankkeessa selvitetään korkeakoulujen vaikuttavuutta ja sen kehittämistä eri näkökulmista. 4Q-hanketta toteuttavat Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK).
Syksyn yhteishaku on päättynyt – Diakin Oulun-kampuksen koulutuksille riitti kysyntää11.9.2026 14:23:33 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn 2026 yhteishaku on päättynyt. Diakiin haki yhteensä 3 527 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 1 406. Diakin Oulun-kampuksen koulutusvaihtoehtoihin haki yhteensä 410 hakijaa, joista ensisijaisia oli 150. Hakijamäärältään suosituin koulutus Oulun-kampuksella oli sosionomi (AMK) -monimuotokoulutus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme