Hannu Ignatiuksen Topi Sorsakoski -kirjasta toinen painos

Kunnes loittonit – runokokoelma alkumyyteistä ja elämän rajapinnoista 24.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Marko Mäkisen runokokoelma Kunnes loittonit on julkaistu Aviadorin kustantamana. Joensuulaisen Marko Mäkisen runokokoelmassa alkumyytit ja todentunnot sulautuvat toisiinsa monisävyisen kielen kautta. Runot kurottavat kohti toista – ulappaa, jonne kadottua – ja kaiken häilyvyyttä, silmätöntä vuorta. Runoteos rakentaa kokonaan oman kiehtovan maailmansa, jossa menneisyys kietoutuu nykyisyyteen, rakkaus sekä polttaa että lämmittää, ja ihmisen ohikiitävästä hetkestä versoo jotain elävää. Runous on Marko Mäkiselle tapa lähestyä sitä, mikä jää sanojen taakse – elämän rajapintoja. Häntä kiinnostavat lyriikan eri genret ja mahdollisuudet. Aiemmin hän on laatinut muun muassa ortodoksisen kirkon liturgista runoutta. MÄKINEN, MARKO : Kunnes loittonit 54 sivua ISBN 9789523815346 Ilmestymisaika: Syyskuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoi