Hannu Ignatiuksen Topi Sorsakoski -kirjasta toinen painos
16.10.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Syyskuussa 2026 ilmestyneen, suomalaisten muistoja muusikko Topi Sorsakoskesta kokoavan teoksen ensimmäinen painos myytiin loppuun ennätysvauhtia.
Ähtäriläissyntyisen Pekka Tammilehdon eli suomalaisten paremmin tunteman Topi Sorsakosken kuolemasta tuli elokuussa 2026 kuluneeksi 15 vuotta.
Kitaristina uransa aloittaneesta Tammilehdosta tuli 1980-luvun puolivälissä suomalaisten rakastama Topi Sorsakoski. Hän siirtyi 1990-luvun puolivälissä soolouralle. Hän esiintyi eri kokoonpanojen solistina ja nautti suurta suosiota tanssikansan keskuudessa. Hänen hieman resuinen kulkurityylinen olemuksensa, olavivirtamainen äänensä ja ystävällinen kansanmiehen luonteensa menivät suoraan suomalaisten sydämiin.
Tamperelainen Hannu Ignatius (s. 1964) on koonnut suomalaisten muistot On muisto vain... – Topi Sorsakoski -kirjaksi. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet kohtaamisista Tapio Rautavaaran kanssa kertova Tapsa – koko kansan reissumies (2020) ja Olavi Virtaan liittyviä muistoja kokoava Muistojen Virta (2022).
IGNATIUS, HANNU : On muisto vain... – Topi Sorsakoski
357 sivua
ISBN 9789523815155
Ilmestymisaika: Lokakuu 2026 (2. painos)
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa.tompuri@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko.mali@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu.vakiparta@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Anu Kolmosen Paperijumalat on nimetty Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi10.10.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Tänä vuonna kymmenettä kertaa jaettavan Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty. Teokset esitellään ja ehdokkaat kukitetaan lauantaina 10.10.2026 klo 13 Oulun Kirjamessujen Kaleva-lavalla Oulun Lyseon lukiossa (Kajaaninkatu 3).
Anu Kolmosen Paperijumalista uusi painos30.9.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomissa ja lukuisissa muissakin arvosteluissa kiitelty ja kehuttu Kolmosen kolmas teos on "todistusvoimainen köyhyyden kuvaus". Se kysyy, kenellä on oikeus elää ja olla olemassa nyky-Suomessa, millä ehdoilla ja miten.
Merkintöjä metafysiikasta – tiivis läpileikkaus Fernando Pessoan heteronyymien kirjoituksiin vuosikymmenten varrelta29.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Tähän kokoelmaan on valittu Fernando Pessoan ja monien hänen heteronyymiensä tekstejä alkaen teini-ikäisen Pessoan teksteistä. Varhaisimmat ovat merkintöjä Platonin ja Descartesin herättämistä ajatuksista nuoren kirjailijanalun mielessä.
Kunnes loittonit – runokokoelma alkumyyteistä ja elämän rajapinnoista24.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Marko Mäkisen runokokoelma Kunnes loittonit on julkaistu Aviadorin kustantamana. Joensuulaisen Marko Mäkisen runokokoelmassa alkumyytit ja todentunnot sulautuvat toisiinsa monisävyisen kielen kautta. Runot kurottavat kohti toista – ulappaa, jonne kadottua – ja kaiken häilyvyyttä, silmätöntä vuorta. Runoteos rakentaa kokonaan oman kiehtovan maailmansa, jossa menneisyys kietoutuu nykyisyyteen, rakkaus sekä polttaa että lämmittää, ja ihmisen ohikiitävästä hetkestä versoo jotain elävää. Runous on Marko Mäkiselle tapa lähestyä sitä, mikä jää sanojen taakse – elämän rajapintoja. Häntä kiinnostavat lyriikan eri genret ja mahdollisuudet. Aiemmin hän on laatinut muun muassa ortodoksisen kirkon liturgista runoutta. MÄKINEN, MARKO : Kunnes loittonit 54 sivua ISBN 9789523815346 Ilmestymisaika: Syyskuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoi
Miten tiivistää kokonainen elämä?21.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Muistelmateos Oma ääni on Jukka Pakkasen katsaus menneeseen, tulevaan ja nykyisyyteen. Teos maalaa kuvaa menneistä vuosikymmenistä ja kirjoittajansa elämästä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme