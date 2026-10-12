Avoimuusrekisteri on tuonut esiin valtioon kohdistunutta epävirallista vaikuttamista
13.10.2026 10:00:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote
Avoimuusrekisteriä käytetään yhä ammattimaisemmin. Rekisterin ensimmäisten vuosien aikana siihen on ilmoittautunut 1 303 toimijaa, jotka ovat ilmoittaneet yhteensä 16 554 vaikuttamisaihetta.
Avoimuusrekisteri on ollut Suomessa käytössä 2,5 vuotta. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut ensimmäisen vaalikausittaisen raportin eduskunnalle avoimuusrekisterin toiminnasta. Rekisterin ensimmäisten 2,5 vuoden aikana siihen on ilmoittautunut 1 303 toimijaa, joiden ilmoittamien vaikuttamisaiheiden määrä yhteensä on 16 554.
Raportin mukaan avoimuusrekisteri on tehnyt näkyväksi valtioon kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa ja lisännyt siten valtion päätöksenteon avoimuutta. Erityisesti avoimuusrekisteri on tuonut läpinäkyvyyttä epäviralliseen vaikuttamiseen, josta ei ennen ole jäänyt merkintöjä mihinkään.
Avoimuusrekisterin valvojien mukaan avoimuusrekisteriä käytetään yhä ammattimaisemmin vaikuttamistoimintaa tekevissä ja vaikuttamistoiminnan neuvontaa tarjoavissa organisaatioissa. Valtaosa rekisteröityneistä toimijoista onkin ilmoittanut vaaditut tiedot rekisteriin määräajan sisällä. Kaikille rekisterin käyttö ei kuitenkaan vielä ole rutiinia.
”Huomattava määrä toimijoita tarvitsi ohjausta ja neuvontaa. Epävarmuutta oli muun muassa siinä, mistä toiminnasta on ilmoitettava avoimuusrekisteriin, mikä varmaan liittyy siihen, että rekisterin käyttö on osalle yhä uutta. Tuemme organisaatioita totta kai myös jatkossa rekisterin käytössä”, avoimuusrekisterin johtava asiantuntija Ines Gullichsen VTV:ltä vakuuttaa.
Avoimuusrekisterin tietoja hyödynnetään ahkerasti
Samalla, kun avoimuusrekisterissä oleva tietomäärä on kasvanut, tietoa on myös hyödynnetty yhä enemmän. Muun muassa toimittajat ja tutkijat voivat käyttää rekisterissä olevaa tietoa työssään, mutta myös kansalaisilla on mahdollisuus tutustua itse tietoihin, mistä aiheista eri organisaatiot lobbaavat ja mitä tahoja.
”Julkisuudessa on kesän ja syksyn aikana keskusteltu paljon siitä, millaista vaikuttamistoimintaa tietyt toimijat ovat kohdistaneet valtionhallintoon. Vilkas keskustelu on hyödyllistä, jotta avoimuusrekisterin käyttö vakiintuu entisestään sekä tietoa ilmoittavien että tietoa käyttävien parissa”, Gullichsen sanoo.
VTV:n valvontatoimen tehtävänä on ylläpitää avoimuusrekisteriä, tarkistaa sen tietoja sekä valvoa, että lain piiriin kuuluvat toimijat tekevät vaaditut ilmoitukset rekisteriin. Lisäksi VTV voi selvittää julkisuudessa uutisoitujen tietojen tai ulkopuolisten vihjeiden perusteella, ovatko rekisterissä olevat tiedot oikeita ja onko eri toimijoilla velvollisuutta ilmoittaa toiminnastaan rekisteriin.
Viraston mukaan se tarvitsisi vielä vahvemmat tietojensaantioikeudet laiminlyöntien selvittämiselle ja korjaamiselle.
Tutustu julkaisuun: Avoimuusrekisterin valvonta 2023–2026 – Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus
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Yhteyshenkilöt
Ines GullichsenJohtava asiantuntija, ledande expertPuh:050 575 9051etunimi.sukunimi@vtv.fi
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Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.
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