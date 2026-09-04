Klaus Härön Hetki ennen valoa -elokuva sai kansainvälisen ensi-iltansa Varsovassa
12.10.2026 09:52:06 EEST | Making Movies | Tiedote
Helsinkiläisen Making Movies Oy:n tuottama ja Klaus Härön ohjaama Hetki ennen valoa sai viikonloppuna kansainvälisen ensi-iltansa Varsovan kansainvälisillä elokuvajuhlilla. Kyseessä on Härön kymmenes pitkä näytelmäelokuva ja neljäs yhteistyö tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan juhlivan Making Movies yhtiön kanssa.
Elokuva herätti laajaa keskustelua teemojensa ajankohtaisuuden kautta. Myös Laura Birnin näyttelijäsuoritusta hoitaja Inkana kehuttiin vuolaasti. Varsovan elokuvajuhlat kuuluvat ns. A-festivaalien kategoriaan, joilla on suurin näkyvyys kansainvälisesti..
”Pitkäaikainen yhteistyö Härön kanssa on tuonut meille ainutlaatuisen ikkunan globaalille elokuvamarkkinalle. Härö tunnetaan ja tunnustetaan yhtenä arvostetuimmista suomalaisista elokuvaohjaajista. Suomalaisen kulttuuriviennin ja maabrändin kannalta on erittäin tärkeää, että meillä on tekijöitä, joiden nimi kantaa teoksesta toiseen ja joka on tunnettu globaalissa elokuvamaailmassa”, sanoo elokuvan tuottaja Kai Nordberg.
Hetki ennen valoa on parhaillaan Suomessa elokuvateatterien ohjelmistossa ja sen on nähnyt jo yli 38.000 katsojaa. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Kirsi Vikman ja Jimmy Karlson ja sen pääosissa näyttelevät Laura Birn, Oona Airola ja Jussi Vatanen.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Anni Leppänen, viestintävastaava, B-Plan Distribution, anni@b-plan.fi, 050-540 9595
Yhteyshenkilöt
Pauliina MausJunior ProducerMaking Movies LtdPuh:+ 358 504311955pauliina.maus@mamo.fi
Kai NordbergToimitusjohtaja, yhtiön perustajaPuh:+358405073936kai.nordberg@mamo.fi
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