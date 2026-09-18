KUTSU: Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Tampereella

Muumimukimania-näyttely avautuu Muumimuseossa 26.9.2026 28.8.2026 11:27:54 EEST | Tiedote

Muumimuseon uusi vaihtuva näyttely Muumimukimania esittelee muumimukien matkan arjen käyttöesineestä kulttuuriseksi ilmiöksi. Näyttely syventyy muumimukeihin ikonisina ja supersuosittuina keräilykohteina ja pureutuu mukeihin liitettyihin merkityksiin ja arvoihin. Muumimukit ovat mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, ne symboloivat muumien elämäntapaa ja edustavat suomalaisuutta ulkomailla.