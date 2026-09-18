KUTSU: Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Tampereella
15.10.2026 07:00:00 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Kutsu
Museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Sara Hildénin taidemuseoon torstaina 29.10. klo 8.30–10. Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Sara Hildénin taidemuseossa, Postimuseossa, Vapriikissa, Milavidassa, Tampereen taidemuseossa ja Muumimuseossa nähdään vuonna 2027. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.
Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen, Postimuseon johtaja Anna Meronen ja Tampereen museoiden museopalvelujohtaja Heidi Gottskalk.
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta tai allergioista maanantaihin 26.10. klo 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen anne.kauramaki@tampere.fi
Sara Hildénin taidemuseo
Särkänniemenraitti 5
33230 Tampere
Saapuminen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne KauramäkiviestintäasiantuntijaSara Hildénin taidemuseoPuh:0408370357anne.kauramaki@tampere.fi
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