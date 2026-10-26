Zen Café -yhtyeen keulahahmona ja lauluntekijänä tunnetuksi tullut Samuli Putro muistelee 2000-luvun alkupuolta, kun Zen Café julkaisi Jättiläinen-nimisen kokoelmalevyn.

– Levy-yhtiö ehdotti, että olisi aika julkaista kokoelmalevy. Siihen aikaan kokoelmilla oli tapana olla pari bonuskappaletta. Levy-yhtiöstä pyydettiin, että tekisin pari uuttaa biisiä, Samuli sanoo haastatteluvideossaan.

Yksi kappaleista oli Piha ilman sadettajaa.

– Levy-yhtiö oli todella innoissaan Piha ilman sadettajaa -biisistä. Kun he kuulivat äänittämämme version, he eivät olleet enää lainkaan innostuneita. Sitten tuli puhelu, vakava puhelu. He sanoivat, että kun kokoelma julkaistaan ja mukana on uusi kappale, josta ihmiset pitävät, sitä voidaan myydä 70 000 kappaletta. Se on paljon. Jos julkaisemme tämän version, myymme kokoelmaa 30 000 kappaletta. Sekin on paljon, mutta se on 40 000 vähemmän.

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Puhelusta ja tilanteesta tuli merkittävä koko yhtyeelle.

– Pitää ymmärtää, että tässä punnitaan paljon enemmän asioita kuin kappaleen versio. Tässä punnitaan, kuka lopulta päättää sisällöstä. Olemme ylpeä yhtye. Rumpali Pete Parkkonen sanoi, että jos antaa kerran, antaa aina. Sanaakaan ei sanottu.

Samuli teki lopulta levy-yhtiölle napakan ilmoituksen.

– Soitin levy-yhtiölle, ja sanoin, ettemme tee biisiä uusiksi. He julkaisivat kappaleen sellaisenaan. Kokoelma myi 70 000 kappaletta. F*ck you, Samuli sanoo nauraen ja näyttää keskisormea.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.

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VIDEO: Levy-yhtiön pyyntö sai Samuli Putron tekemään napakan ilmoituksen: ”Tässä punnitaan, kuka lopulta päättää sisällöstä”

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