Uusi teknologialiittouma turvaa juomaveden: LIQUMin tekoälyanalytiikka ja RumbleToolsin robotiikka muodostavat ainutlaatuisen ratkaisun.
13.10.2026 09:00:00 EEST | RumbleTools Oy | Tiedote
Suomalaisyritykset LIQUM ja RumbleTools ovat lanseeranneet uudenlaisen kokonaispalvelun, joka nostaa juomaveden turvallisuuden ja valvonnan täysin uudelle tasolle. Palvelu yhdistää reaaliaikaisen vedenlaadun seurannan autonomisten robokopterien toteuttamaan fyysiseen valvontaan.
Yritysten ensimmäinen yhteinen referenssihanke kattaa koko juomavesiketjun raakavesilähteistä aina kuluttajien hanoihin saakka, mukaan lukien juomavesivaroja mahdollisesti uhkaavien teollisuuskohteiden valvonnan.
Uusi palvelu tehostaa poikkeamien havaitsemista ja lyhentää reagointiaikoja merkittävästi tuottamalla vesilaitoksille ja muille toimijoille täsmällisen, reaaliaikaisen tilannekuvan.
Katkeamatonta seurantaa läpi koko vesiketjun
Kokonaispalvelun ydin on laadukkaan datan ja visuaalisen vahvistuksen saumaton yhdistäminen. LIQUM vastaa vedenlaadun tarkasta reaaliaikaisesta monitoroinnista ja tekoälypohjaisesta analyysistä koko jakeluverkoston matkalta.
Kun järjestelmä havaitsee poikkeaman vedenlaadussa, RumbleToolsin autonominen robokopteri lähetetään välittömästi kohteeseen – esimerkiksi vesitornille, pumppaamolle tai raakavesilähteelle. Autonomisten laitteiden keräämä kuva-aineisto ja data tuodaan suoraan samaan näkymään vedenlaatutietojen kanssa. Tämän ansiosta näkyvät muutokset ja häiriöiden syyt pystytään todentamaan välittömästi, jolloin henkilöstö osaa kohdentaa korjaavat toimenpiteet oikein ja minimoida mahdolliset terveysriskit.
Välitön reagointi ympäristöuhkiin ja teollisuuden päästöihin
Vesijohtoverkoston lisäksi palvelu on suunniteltu turvaamaan raakavesilähteitä tilanteissa, joissa prosessihäiriö tai teollisuuspäästö uhkaa vesistöä.
Päästöepäilyn sattuessa autonomiset laitteet kartoittavat alueen nopeasti. Robokopterit voivat hyödyntää langattomia sensoreita vedenlaadun monitoroimiseen paikan päällä, taltioida tilanteesta videokuvaa ja kerätä vesinäytteitä myöhempää akkreditoitua laboratorioanalyysiä varten. Tekoäly yhdistää nämä havainnot välittömästi, jotta vahinkojen laajuus ja sijainti pystytään arvioimaan reaaliajassa ja torjuntatoimet voidaan käynnistää viiveettä.
Ensimmäinen referenssihanke tuo konseptin käytäntöön
Uuden yhteistyön ensimmäinen referenssihanke on jo käynnistymässä, ja se osoittaa kokonaisvaltaisen valvonnan hyödyt käytännössä.
”Tämä avaa uuden aikakauden vesivarojen suojelussa. Yhdistämällä reaaliaikaisen vedenlaadun seurannan autonomiseen valvontaan annamme toimijoille nopeammin kokonaiskuvan uhista ja tiedot, joita he tarvitsevat toimiakseen. Tavoitteemme on vahvistaa juomaveden turvallisuutta maailmanlaajuisesti”, sanoo LIQUMin General Manager Richard Booth.
RumbleToolsin toimitusjohtaja Arto Koivuharju painottaa nopeuden merkitystä poikkeustilanteissa: ”Kun vedenlaadussa tapahtuu jotain odottamatonta, on kriittistä nähdä heti, mitä paikan päällä tapahtuu. Robokopterimme tuovat visuaalisen datan suoraan vedenlaatutulosten rinnalle. Yhteistyössä LIQUMin kanssa luomme tilannekuvan, jonka avulla vesilaitokset voivat ratkoa häiriöitä ja ryhtyä toimeen murto-osassa siitä ajasta, mihin aiemmin on totuttu.”
Yhteyshenkilöt
Arto KoivuharjuCEORumble Tools OyPuh:+358 45 121 2356arto.koivuharju@rumbletools.fi
Richard BoothGeneral ManagerLiqum OyPuh:+44 7775 871482
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