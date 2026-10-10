Minja Koskela: Datakeskusten sääntelylle on laadittava kansallinen strategia

– Datakeskusten on oltava hyödyksi suomalaisille tai niitä ei tarvita. Datakeskusbuumin täytyy näkyä kasvavina verotuloina, työpaikkoina ja osaamisena, ei kuntalaisten sähkölaskuissa tai metsäluonnon hävittämisenä, Koskela sanoo.

– Suomessa on pystyttävä tarkemmin valitsemaan, mille hankkeille sanomme kyllä. Esimerkiksi kryptovaluuttoja louhivia datakeskuksia emme tarvitse lainkaan, Koskela sanoo.

Koskela vaatii kansallista strategiaa datakeskusrakentamisen ohjaamiseksi ja datakeskuksia koskevan sääntelyn kehittämiseksi. Tällä hetkellä kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa, ja vaarana on haittojen kasautuminen ja hyötyjen pakeneminen.

– Vasemmistoliitossa esitämme erillistä datakeskusveroa sekä velvollisuutta pitkäaikaisten uusiutuvan sähkön hankintasopimusten tekemiseen, säätövoimasta huolehtimiseen, ympäristövaikutusten korvaamiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan Suomessa ei ole varaa naiiviuteen digijättien edessä. Hehkutukseen suurista investoinneista ja valtavista työllisyysvaikutuksista on suhtauduttava varauksella. Arvioiden mukaan esimerkiksi Googlen viimeisimmästä investoinnista vain korkeintaan 30 prosenttia kohdistuu suomalaiseen tuotantoon.

– Niin kauan, kun firmoille annetaan vapaa temmellyskenttä, niin firmat kyllä repivät siitä kaiken irti. Meidän on asetettava toiminnalle tiukat rajat. Datakeskuksia on säänneltävä paremmin, Koskela sanoo.