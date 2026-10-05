Jasmin Åbacka Loihteen IT-konsultointipalveluiden myyntijohtajaksi
13.10.2026 08:31:52 EEST | Loihde Oyj | Tiedote
Jasmin Åbacka on nimitetty myyntijohtajaksi Loihteen Data, digi ja AI -liiketoimintaan. Hän aloitti tehtävässä 12.10.2026.
Jasmin Åbackalla on laaja kokemus IT-alan myynnin, markkinoinnin ja johtamisen tehtävistä. Viimeksi hän on toiminut CollectiveCrunchilla kaupallisena johtajana ja vastasi myynnistä ja markkinoinnista kansainvälisesti.
”IT-markkina on nyt poikkeuksellisen kiinnostavassa murroksessa. Tekoäly muuttaa sekä asiakkaiden liiketoimintaa että sitä, miten me itse myymme ja tuotamme arvoa. Uskon vahvasti Loihteen DDA-tarjoomaan ja -osaamiseen, ja omalta osaltani haluan auttaa tiimiä onnistumaan”, Jasmin sanoo.
Yhteyshenkilöt
Myyntijohtaja Jasmin Åbacka, jasmin.abacka@loihde.com puh. 040 841 3084
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 1150, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Loihde Oyj
Loihde perustaa datakeskusten turvallisuuteen erikoistuvan yksikön, tähtäimessä markkinajohtajuus datakeskusten turvallisuuskumppanina5.10.2026 13:50:07 EEST | Tiedote
Loihde toimii turvakumppanina kahdessa parhaillaan rakenteilla olevassa datakeskushankkeessa. Tavoitteet ovat korkeammalla, Loihteen tavoitteena on ykkösasema useiden satojen miljoonien eurojen markkinassa.
Ville Taka myyntijohtajaksi Loihteen kyberturva- ja verkkopalveluihin19.8.2026 16:00:01 EEST | Tiedote
Ville Taka on nimitetty myyntijohtajaksi Loihteen Kyberturva, pilvi ja yhteydet -liiketoimintaan. Hän aloitti tehtävässä 19.8.2026.
Ekaluokkalaisille lahjoitetaan oma ensimmäinen kotiavain kahdellatoista paikkakunnalla6.8.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Kymmenettuhannet ekaluokkalaiset aloittavat elokuussa koulutiensä. Loihde lahjoittaa Suomen ekaluokkalaisille ensimmäisen oman ABLOY-kotiavaimen.
Loihde julkistaa tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen 17.7.20267.7.2026 12:51:09 EEST | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen perjantaina 17.7.2026 noin klo 11.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q2-2026 Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Loihde valjastaa droonit edistämään yritysturvallisuutta10.6.2026 11:59:37 EEST | Tiedote
Turvallisuuden ja digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys Loihde laajentaa kokonaisturvallisuuden palvelutarjoomaansa drooniratkaisuilla. Yhtiö kehittää palveluita sekä droonien hyödyntämiseen kriittisen infrastruktuurin vartioinnissa että droonien havainnointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme