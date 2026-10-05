Loihde Oyj

Jasmin Åbacka Loihteen IT-konsultointipalveluiden myyntijohtajaksi

13.10.2026 08:31:52 EEST | Loihde Oyj | Tiedote

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Jasmin Åbacka on nimitetty myyntijohtajaksi Loihteen Data, digi ja AI -liiketoimintaan. Hän aloitti tehtävässä 12.10.2026.

Jasmin Åbackalla on laaja kokemus IT-alan myynnin, markkinoinnin ja johtamisen tehtävistä. Viimeksi hän on toiminut CollectiveCrunchilla kaupallisena johtajana ja vastasi myynnistä ja markkinoinnista kansainvälisesti.

”IT-markkina on nyt poikkeuksellisen kiinnostavassa murroksessa. Tekoäly muuttaa sekä asiakkaiden liiketoimintaa että sitä, miten me itse myymme ja tuotamme arvoa. Uskon vahvasti Loihteen DDA-tarjoomaan ja -osaamiseen, ja omalta osaltani haluan auttaa tiimiä onnistumaan”, Jasmin sanoo.

Yhteyshenkilöt

Myyntijohtaja Jasmin Åbacka, jasmin.abacka@loihde.com puh. 040 841 3084

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 1150, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa.

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Loihde julkistaa tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen 17.7.20267.7.2026 12:51:09 EEST | Tiedote

Loihde Oyj julkistaa tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen perjantaina 17.7.2026 noin klo 11.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q2-2026 Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

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