Jasmin Åbacka Loihteen IT-konsultointipalveluiden myyntijohtajaksi

Jasmin Åbackalla on laaja kokemus IT-alan myynnin, markkinoinnin ja johtamisen tehtävistä. Viimeksi hän on toiminut CollectiveCrunchilla kaupallisena johtajana ja vastasi myynnistä ja markkinoinnista kansainvälisesti.

”IT-markkina on nyt poikkeuksellisen kiinnostavassa murroksessa. Tekoäly muuttaa sekä asiakkaiden liiketoimintaa että sitä, miten me itse myymme ja tuotamme arvoa. Uskon vahvasti Loihteen DDA-tarjoomaan ja -osaamiseen, ja omalta osaltani haluan auttaa tiimiä onnistumaan”, Jasmin sanoo.