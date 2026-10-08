Säteilyturvakeskuksen vetämä AURORad edistää turvallista säteilyn lääketieteellistä käyttöä Euroopassa

AURORad-hankkeessa on mukana 109 organisaatiota 29 Euroopan maasta. Organisaatiot ovat lääketieteellistä instituutteja ja tutkimuslaitoksia, terveys- ja säteilysuojeluviranomaisia, ammatillisia yhteisöä sekä sairaaloita.

AURORadin hankekoordinaattori on Säteilyturvakeskuksen johtava asiantuntija Ritva Bly. Hän muistuttaa, että säteilyn turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää ammatillista osaamista ja toimivia järjestelmiä sekä käytäntöjä, joilla osataan arvioida säteilyn käytön oikeutusta ja säteilysuojelun optimointia. Ionisoivan säteilyn lääketieteellinen käyttö on olennainen osa nykyaikaista terveydenhuoltoa.

Säteilyn käytöstä esimerkiksi diagnostiikassa, hoidon suunnittelussa, ja syöpäsairauksien hoidoissa on ratkaisevan tärkeä hyöty. Ritva Bly toteaa, että Euroopan maissa on kehitetty monia hyviä ja toimivia käytäntöjä, mutta niiden käyttöönotossa on edelleen eroja. AURORad vastaa tähän kokoamalla yhteen eri alojen viranomaiset ja ammatilliset toimijat.

”Kun hanke päättyy vuonna 2031, on yhdessä sovittu suosituksista, jotka on testattu ja voidaan viedä yhdenmukaisiksi kansallisiksi ja paikallisiksi käytännöiksi”, Ritva Bly sanoo.

Säteilyturvakeskus valikoitui AURORad-hankkeen koordinaattoriksi Ritva Blyn mukaan, koska aiempien projektien perusteella yhteistyökumppaneilla ja Euroopan komissiolla oli vakaa luottamus siihen, että poikkeuksellisen suuri hanke saadaan STUKin johdolla tavoitteellisesti vietyä loppuun aikataulun puitteissa.

Hankkeen avaustapahtumaan kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä osallistuu pari sataa asiantuntijaa. Heistä noin 70 on paikan päällä ja muut osallistuvat etäyhteydellä. AURORadiin osallistuvat Euroopan komissiosta Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (DG SANTE) ja Energia-asioiden pääosasto (DG ENER) josta paikalla Helsingissä on säteilysuojelun asiantuntija Filip Maksan.