Säteilyturvakeskuksen vetämä AURORad edistää turvallista säteilyn lääketieteellistä käyttöä Euroopassa
13.10.2026 09:21:09 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Säteilyturvakeskus koordinoiman ja Euroopan komission 80-prosenttisesti rahoittaman AURORad-hankkeen tavoite on vähentää tarpeetonta säteilyaltistusta, parantaa tutkimusten ja hoitojen laatua sekä vahvistaa säteilyturvallisuutta radiologiassa, sädehoidossa ja isotooppilääketieteessä. Alallaan poikkeuksellisen suuren hankkeen avaustapahtuma on Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa 13.-14. lokakuuta.
AURORad-hankkeessa on mukana 109 organisaatiota 29 Euroopan maasta. Organisaatiot ovat lääketieteellistä instituutteja ja tutkimuslaitoksia, terveys- ja säteilysuojeluviranomaisia, ammatillisia yhteisöä sekä sairaaloita.
AURORadin hankekoordinaattori on Säteilyturvakeskuksen johtava asiantuntija Ritva Bly. Hän muistuttaa, että säteilyn turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää ammatillista osaamista ja toimivia järjestelmiä sekä käytäntöjä, joilla osataan arvioida säteilyn käytön oikeutusta ja säteilysuojelun optimointia. Ionisoivan säteilyn lääketieteellinen käyttö on olennainen osa nykyaikaista terveydenhuoltoa.
Säteilyn käytöstä esimerkiksi diagnostiikassa, hoidon suunnittelussa, ja syöpäsairauksien hoidoissa on ratkaisevan tärkeä hyöty. Ritva Bly toteaa, että Euroopan maissa on kehitetty monia hyviä ja toimivia käytäntöjä, mutta niiden käyttöönotossa on edelleen eroja. AURORad vastaa tähän kokoamalla yhteen eri alojen viranomaiset ja ammatilliset toimijat.
”Kun hanke päättyy vuonna 2031, on yhdessä sovittu suosituksista, jotka on testattu ja voidaan viedä yhdenmukaisiksi kansallisiksi ja paikallisiksi käytännöiksi”, Ritva Bly sanoo.
Säteilyturvakeskus valikoitui AURORad-hankkeen koordinaattoriksi Ritva Blyn mukaan, koska aiempien projektien perusteella yhteistyökumppaneilla ja Euroopan komissiolla oli vakaa luottamus siihen, että poikkeuksellisen suuri hanke saadaan STUKin johdolla tavoitteellisesti vietyä loppuun aikataulun puitteissa.
Hankkeen avaustapahtumaan kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä osallistuu pari sataa asiantuntijaa. Heistä noin 70 on paikan päällä ja muut osallistuvat etäyhteydellä. AURORadiin osallistuvat Euroopan komissiosta Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (DG SANTE) ja Energia-asioiden pääosasto (DG ENER) josta paikalla Helsingissä on säteilysuojelun asiantuntija Filip Maksan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MediapalveluPuh:010 850 4761
Kuvat
Linkit
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Säteilyturvakeskus (STUK)
Kutsu toimittajille: Tervetuloa 22.10. Säteilyturvakeskukseen kuulemaan ja keskustelemaan nykyisen ja mahdollisen tulevan ydinvoiman turvallisuudesta Suomessa8.10.2026 12:43:01 EEST | Kutsu
Tervetuloa toimittajatilaisuuteen Säteilyturvakeskukseen Vantaan Jokiniemeen torstaina 22.10. kello 13.00–15.00. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua läsnä ja etänä.
Geografisk information stöder beslutsfattandet i en nödsituation med strålrisk16.9.2026 14:29:15 EEST | Pressmeddelande
Strålsäkerhetscentralen (STUK) har i det EU-finansierade IDEAMETA-projektet utvecklat nya digitala lösningar för att skapa en lägesbild av nödsituationer med strålrisk samt för att sammanställa och dela lägesinformation. Utvecklingsarbetet gör bedömningen av strålningssituationen snabbare och förbättrar Finlands förmåga att svara på kärn- och strålningsolyckor.
Paikkatieto tukee päätöksentekoa säteilyvaaratilanteessa16.9.2026 14:29:15 EEST | Tiedote
Säteilyturvakeskus (STUK) on kehittänyt EU-rahoitteisessa IDEAMETA-hankkeessa uusia digitaalisia ratkaisuja säteilyvaaratilanteiden tilannekuvan muodostamiseen ja tilannetiedon kokoamiseen ja jakamiseen. Kehitystyö nopeuttaa säteilytilanteen arviointia ja parantaa Suomen kykyä vastata ydin- ja säteilyonnettomuuksiin.
Mycket små mängder radioaktivt kobolt i luften i Imatra i augusti10.9.2026 13:32:57 EEST | Pressmeddelande
Strålsäkerhetscentralen (STUK) upptäckte radioaktivt kobolt i ett luftpartikelprov som samlades in i Imatra i augusti.
Imatran ilmassa oli elokuussa hyvin vähän radioaktiivista kobolttia10.9.2026 13:32:57 EEST | Tiedote
Säteilyturvakeskus havaitsi Imatralla elokuussa kerätyissä ilman hiukkasnäytteessä radioaktiivista kobolttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme