Yrityspäättäjätutkimus: puolustusteollisuus kiinnostaa suomalaisyrityksiä
14.10.2026 07:00:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Lähes joka neljäs Danske Bankin yrityspäättäjäkyselyyn vastannut suomalaisyritys on mukana puolustusteollisuus- tai kaksikäyttötuotemarkkinoilla. Vientivetoinen puolustusala tarjoaa houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, mutta myös vaatii yrityksiltä satsauksia omaan toimintaansa.
Puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteiden kasvavat markkinat kiinnostavat suomalaisyrityksiä. Danske Bankin Pohjoismaisen yrityspäättäjätutkimukseen vastanneista suomalaisyrityksistä 5 prosenttia toimii suoraan puolustusteollisuudessa. 18 prosenttia vastaajista kertoo toimivansa kaksikäyttötuotteiden tai -palveluiden parissa.
Vastanneista yrityksistä 14 prosenttia harkitsee tuotteidensa tai palveluidensa toimittamista puolustusteollisuudelle tai kaksikäyttömarkkinoille.
Puolustusala ja varsinkin toimialan viennin arvo kasvaa huomattavasti. Vuonna 2025 puolustustarvikkeiden viennin arvo nousi reiluun 700 miljoonaan euroon, joka tarkoittaa 241 prosentin kasvua vuodesta 2024.
”Puolustusalan kysyntä on kasvanut sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ala on silti vahvasti vientivetoinen. Suurin osa viennistä menee EU:n alueelle, joka on luontainen markkina suomalaisyrityksille. Nyt haetut vientiluvat ennakoivat, että kasvu jatkuu tulevina vuosina”, sanoo Danske Bankin Suomen yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Marjaana Mäkinen.
Suomalaisyritykset ovat myös kiinnostuneempia puolustusteollisuudesta kuin useat pohjoismaiset verrokkimaat. Ainoastaan Norjassa on yleisempää, että yritykset harkitsevat laajentumista puolustus- ja kaksikäyttömarkkinoille.
”Puolustusteollisuuden kasvu tarjoaa monille suomalaisyrityksille harvinaisen mahdollisuuden. Mahdollisuuteen tarttuminen edellyttää kuitenkin valmistautumista: laadun, tietoturvan, toimituskyvyn, sopimusten ja käyttöpääoman on oltava kunnossa. Pankki voi tukea yrityksiä tässä kokonaisuudessa neuvomalla, rahoittamalla kasvua ja auttamalla ennakoimaan, millaisia taloudellisia tarpeita uusi toimitusketju voi tuoda mukanaan”, sanoo Mäkinen.
Danske Bank on ainut pohjoismainen pankki Naton Call to Action -aloitteessa
Danske Bank on yksi kymmenestä rahoitusalan toimijasta ja ainoa pohjoismainen pankki, joka tukee Naton tuoretta Call to Action -aloitetta puolustusalan yksityisen rahoituksen lisäämiseksi. Aloitteen tavoitteena on lisätä yksityistä rahoitusta puolustusalalle. Naton mukaan aloitetta tukevat rahoitusalan toimijat ovat yhdessä mobilisoineet 217 miljardia Yhdysvaltain dollaria puolustus- ja turvallisuusalan yrityksille.
Puolustusvalmiuden vahvistaminen vaatii pitkäaikaisia kumppanuuksia sekä huomattavia investointeja tuotantoon.
”Kasvu tarvitsee pääomaa, kun yritykset skaalaavat ja tuovat markkinoille uusia teknologioita yhä nopeutuvassa tahdissa. Pankkina meidän tehtävämme on ymmärtää, missä puolustusalan pullonkaulat ovat ja miten voimme rahoituslaitoksena auttaa poistamaan niitä”, sanoo Mäkinen.
Pohjoismainen yrityspäättäjätutkimus 2026
Danske Bankin Pohjoismaisen yrityspäättäjätutkimuksen (Businesses in the Nordics 2026) toteutti markkinatutkimusyritys Ipsos verkkokyselynä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 825 pohjoismaista yritysjohtajaa, joista Suomessa 210. Vastaajat olivat vähintään viiden työntekijän ja vähintään 4,5 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon yritysten ylintä johtoa. Kyselytutkimus toteutettiin 15.7.-6.8.2026 välisenä aikana.
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