Oma Häme

Kirsi auttaa Forssan sairaalassa löytämään perille ja pysähtyy kuuntelemaan

13.10.2026 09:56:30 EEST | Oma Häme | Artikkeli

Jaa

Kirsi auttaa käytännön asioissa ja antaa aikaa kohtaamiselle.

Forssan sairaalan OLKA-vapaaehtoinen Kirsi opastaa asiakkaita, auttaa automaattien käytössä ja kertoo yhdistysten tarjoamasta tuesta. Joskus tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan.
Forssan sairaalan OLKA-vapaaehtoinen Kirsi opastaa asiakkaita, auttaa automaattien käytössä ja kertoo yhdistysten tarjoamasta tuesta. Joskus tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan.

Sairaalassa asioidessa voi tarvita apua oikean vastaanoton löytämiseen tai kaivata hetken keskustelua. Forssan sairaalan OLKA-vapaaehtoinen Kirsi auttaa käytännön asioissa ja antaa aikaa kohtaamiselle.

Kirsi tuli mukaan OLKA-toimintaan Forssan sairaalan asiakasraadin kautta. Aiempi kokemus vapaaehtoistyöstä ja halu auttaa kannustivat osallistumaan ensimmäiseen Forssassa järjestettyyn OLKA-valmennukseen joulukuussa 2024.

Aula-avustajana Kirsi opastaa asiakkaita, auttaa automaattien käytössä ja kertoo yhdistysten tarjoamasta tuesta. Joskus tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan.

Omat kokemukset auttavat ymmärtämään

Kirsi tuntee vertaistuen merkityksen omasta elämästään. Hän on suorittanut myös Toivo-vertaistukijavalmennuksen ja toimii aula-avustajan tehtävien lisäksi vertaistukijana.

– Olen itse ja koko perheemme myös saanut muilta ihmisiltä paljon vertaistukea, mikä on auttanut jaksamaan arjessa.

Kohtaamisista saa paljon myös vapaaehtoinen itse. Kirsin mieleen on jäänyt tilanne, jossa hän saattoi ensimmäistä kertaa Forssan sairaalassa asioivat asiakkaat kuvantamistutkimuksiin. Matkalla keskusteltiin OLKA-toiminnasta. Asiakkaiden kiitokset ja halaukset jäivät lämmittämään.

Kirsi arvostaa mahdollisuutta tehdä vapaaehtoistyötä omaan elämäntilanteeseensa sopivina aikoina. Hän on kannustanut myös ystäviään mukaan.

Tukea sairaalassa asioiville ja heidän läheisilleen

OLKA-toimintaa toteutetaan Kanta-Hämeessä Hämeen Setlementin ja Oma Hämeen yhteistyönä. Toimintaa on Assissa, Forssan ja Riihimäen sairaaloissa sekä Viipurintien terveysasemalla. OLKA tarjoaa kiireettömiä kohtaamisia ja tietoa yhdistysten tarjoamasta tuesta.

Vapaaehtoiseksi hakeutuvat haastatellaan, koulutetaan ja perehdytetään tehtäviinsä.

Avainsanat

olka-toimintakanta-häme

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Soita 116 117 ennen Assin päivystykseen hakeutumista9.10.2026 16:05:22 EEST | Tiedote

Ennen Ahveniston sairaalan Assin päivystykseen lähtöä soita Päivystysapuun numeroon 116 117. Ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja auttaa sujuvoittamaan asiointia. Ilmoittautumisen jälkeinen arviointi voi hidastaa saapumista, mutta ei hoitotilojen toimintaa. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireettömissä asioissa ota yhteys terveysasemaan tai digipalveluihin. Hätätilanteessa soita 112.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye