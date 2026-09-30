Juustoportti hakee muraalitaiteilijaa Jalasjärvelle – teoksen teemana kasvu

Juustoportti poistaa myynnistä erän Juustoportti Proteiiniriisipuuro 300 g -tuotteita 29.9.2026 16:06:00 EEST | Tiedote

Juustoportti Proteiiniriisipuuro 300 g erän, jonka viimeinen käyttöpäivä on 16.10.2026, omavalvonnassa on havaittu poikkeama. Tuote saattaa sisältää pinaattia sekä gluteenijäämiä, joten tuote ei välttämättä ole gluteeniton, ja se saattaa aiheuttaa oireita gluteenitonta ruokavaliota noudattavalle. Muuten tuote on turvallinen. Poikkeaman vuoksi poistamme myynnistä kyseisen valmistuserän. Poikkeama syntyi tuotelinjan tilapäisen häiriön vuoksi, joka on korjattu. Häiriö ei koske muita Juustoportin myynnissä olevia eriä tai tuotteita.