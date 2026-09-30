Juustoportti Oy

Juustoportti hakee muraalitaiteilijaa Jalasjärvelle – teoksen teemana kasvu

30.10.2026 12:04:00 EET | Juustoportti Oy | Tiedote

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Juustoportti on avannut kilpailun, jolla haetaan ammattitaiteilijaa toteuttamaan muraali Jalasjärvelle. Teemana on kasvu, josta taiteilijat voivat tehdä oman luonnehdintansa. Kilpailuehdotuksia voi lähettää 31. tammikuuta 2027 saakka.

Muraali toteutetaan Jalasjärvelle meijerin alueen kylmäkeskuksen ulkoseinään. Teoksen teemana tulee olla ”kasvu”.
Muraali toteutetaan Jalasjärvelle meijerin alueen kylmäkeskuksen ulkoseinään. Teoksen teemana tulee olla ”kasvu”.

Juustoportti on avannut kilpailun, jolla haetaan ammattitaiteilijaa toteuttamaan muraali Jalasjärvelle. Teemana on kasvu, josta taiteilijat voivat tehdä oman luonnehdintansa. Kilpailuehdotuksia voi lähettää 31. tammikuuta 2027 saakka.

Juustoportti kutsuu Suomessa toimivia ammattikuvataiteilijoita ehdottamaan kasvuaiheista muraalia Jalasjärvelle. Valittu teos on tarkoitus toteuttaa Jalasjärven meijerin alueella sijaitsevan uuden kylmäkeskuksen ulkoseinään kesällä 2027.

Kasvulle ei ole annettu mallivastausta. Juustoportti toivoo näkevänsä, millaisia ajatuksia ja tarinoita taiteilijat teemasta löytävät. Samalla muraali tuo taidetta arkiympäristöön ja lisää alueen viihtyisyyttä.

– Kasvuun liittyy meille uteliaisuus, avoimuus ja rohkeus katsoa tulevaan. Emme halua antaa teemalle valmista tulkintaa. Toivomme teosta, joka ilahduttaa ja lisää alueen viihtyisyyttä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Marjo Keski-Kasari Juustoportilta.

Lopullisen valinnan voittajateoksesta tekee Juustoportin hallitus. Arvioinnissa huomioidaan taiteellinen laatu, teoksen viesti ja tarina, sopivuus ympäristöön sekä toteutuskelpoisuus. Myös toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet teosluonnokset palkitaan.

Kilpailu on avoin kaikille Suomessa toimiville ammattikuvataiteilijoille, joilla on kokemusta suurten muraalien toteuttamisesta. Osallistumisohjeet, kuvat seinästä ja kilpailun säännöt löytyvät Juustoportin verkkosivuilta.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Muraali toteutetaan Jalasjärvelle meijerin alueen kylmäkeskuksen ulkoseinään. Teoksen teemana tulee olla ”kasvu”.
Muraali toteutetaan Jalasjärvelle meijerin alueen kylmäkeskuksen ulkoseinään. Teoksen teemana tulee olla ”kasvu”.
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Muraalin toivotaan lisäävän Juustoportin meijerialueen viihtyisyyttä.
Muraalin toivotaan lisäävän Juustoportin meijerialueen viihtyisyyttä.
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Tietoja julkaisijasta

Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta yli 400 henkilöä työllistäväksi perheyritykseksi, jonka liikevaihto on 130 miljoonaa euroa. Meijerituotteiden lisäksi yritys valmistaa Jalasjärvellä esimerkiksi mehuja ja kauratuotteita, Kuopiossa toimiva Kasvisgalleria valmistaa ruokatuotteita. Juustoportilla on liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa. Juustoportti-ketju on valittu vuoden taukopaikaksi.

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