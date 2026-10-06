Suomen Pankin pääjohtaja IMF:n vuosikokouksiin
13.10.2026 13:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin yhteiseen vuosikokoukseen Bangkokissa 16.10.2026. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa.
Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous.
Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen, toimistopäällikkö Satu Kivinen, neuvonantaja Henna Karhapää ja viestintäpäällikkö Iina Lario.
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Yhteyshenkilöt
Satu KivinenToimistopäällikköPuh:+358 9 183 2329satu.kivinen@bof.fi
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Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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