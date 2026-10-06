Suomen Pankki

Suomen Pankin pääjohtaja IMF:n vuosikokouksiin

13.10.2026 13:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote

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Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin yhteiseen vuosikokoukseen Bangkokissa 16.10.2026. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous.

Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen, toimistopäällikkö Satu Kivinen, neuvonantaja Henna Karhapää ja viestintäpäällikkö Iina Lario.

Avainsanat

rahapolitiikkaimfkansainvälinen yhteistyövuosikokous

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Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

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