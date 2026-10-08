Kutsu mediatilaisuuteen 29.10.: Miksi pudotettu paino tulee takaisin? Miten lihavuuden hoidossa voi onnistua?

Lilly on lääkeyritys, joka muuttaa tieteellistä tutkimusta ihmisten elämänlaatua parantaviksi hoidoiksi maailmanlaajuisesti. Olemme olleet elämää muuttavien keksintöjen edelläkävijöitä lähes 150 vuoden ajan, ja nykyään lääkkeemme auttavat kymmeniä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Biotekniikkaa, kemiaa ja geneettistä lääketiedettä hyödyntäen tutkijamme ja tieteentekijämme edistävät uusia löytöjä vastatakseen maailman merkittävimpiin terveyshaasteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa diabeteksen ja lihavuuden hoidon uudelleenmäärittely, Alzheimerin taudin vastaisen taistelun jatkaminen, hoitovaihtoehtojen tarjoaminen immuunijärjestelmää heikentäviin häiriöihin, sekä vaikeasti hoidettavien syöpien hallinnan parantaminen. Jokaisella askeleella kohti terveellisempää maailmaa meitä motivoi yksi asia: ihmisten elämän parantaminen. Tähän sisältyy innovatiivisten, monimuotoisten kliinisten tutkimusten toteuttaminen, sekä pyrkimys varmistaa, että lääkkeemme ovat saatavilla ja edullisia. Lisätietoja osoitteessa www.lilly.com/fi.