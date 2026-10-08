Kutsu mediatilaisuuteen 29.10.: Miksi pudotettu paino tulee takaisin? Miten lihavuuden hoidossa voi onnistua?
16.10.2026 07:45:00 EEST | Eli Lilly and Company | Kutsu
Painon pudottaminen nähdään usein lihavuuden hoidon päätepisteenä. Todellisuudessa vaikein vaihe saattaa olla vasta edessä.
Lillyn julkaisema kyselytutkimus osoitti, että vain 6 prosenttia painotavoitteeseensa päässeistä lihavuutta sairastavista suomalaisista onnistui säilyttämään tuloksensa. Miksi pitkäaikainen painonhallinta on niin vaikeaa?
Tervetuloa aamiaistilaisuuteen, jossa asiantuntijat tarkastelevat lihavuuden hoitoa biologian, stigman ja yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmista, ja kertovat, mitkä ovat avaimia hoidossa onnistumiseen.
Mukana muun muassa Painoklinikan ylilääkäri André Heikius ja potilasjärjestö LILE ry:n puheenjohtaja Ulla-Sofia Brandt.
Aika ja paikka
Aika: Torstai 29.10.2026 klo 8.30–10.30
Paikka: Hotel Grand Central, tila Armas-Lindgren, Rautatientori (Vilhonkatu 13),
00100 Helsinki
Aamiaistarjoilu: alkaen klo 8.30
Puheenvuorot: alkavat klo 8.50
Ohjelma
8.30–8.50
Saapuminen ja aamiaista tarjolla
8.50–9.00
Tervetuloa
Maria Jussila, Senior Advisor, Medical Affairs, Cardiometabolic Health, Lilly
9.00–9.20
Miksi pudotetun painon ylläpito on niin vaikeaa?
André Heikius, ylilääkäri, Painoklinikka
9.20–9.40
“Paino putosi, mutta hoidon tarve ei kadonnut”
Potilaan tarina
9.40–10.00
Häpeästä hoitoon: kolme asiaa, jotka lihavuuden hoidossa on korjattava
Ulla-Sofia Brandt, puheenjohtaja, LILE ry
10.00–10.30
Kysymyksiä ja keskustelua, mahdollisuus haastatella puhujia
Tilaisuus jatkaa Lillyn medialle suuntaamaa Lihavuuden myytit ja ratkaisut –sarjaa, jossa pureudutaan lihavuuden polttavimpiin kysymyksiin asiantuntijoiden, tuoreen tutkimustiedon ja potilasnäkökulman kautta.
Ilmoittautuminen
Tilaisuus on suunnattu erityisesti terveys-, hyvinvointi-, työelämä- ja yhteiskuntatoimittajille. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.10.2026. Paikkoja on rajoitetusti.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Karoliina Heimo
Rud Pedersen Finland
Karoliina.heimo@rudpedersen.com
Puh. 040 509 0437
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Tämä on ei-kaupallinen koulutustilaisuus, joka on suunnattu median edustajille. Tilaisuudessa ei käsitellä yksittäisiä hoitomuotoja eikä Lillyn valmisteita.
CMAT-59882 10/2026
Tietoa Lillysta
Lilly on lääkeyritys, joka muuttaa tieteellistä tutkimusta ihmisten elämänlaatua parantaviksi hoidoiksi maailmanlaajuisesti. Olemme olleet elämää muuttavien keksintöjen edelläkävijöitä lähes 150 vuoden ajan, ja nykyään lääkkeemme auttavat kymmeniä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Biotekniikkaa, kemiaa ja geneettistä lääketiedettä hyödyntäen tutkijamme ja tieteentekijämme edistävät uusia löytöjä vastatakseen maailman merkittävimpiin terveyshaasteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa diabeteksen ja lihavuuden hoidon uudelleenmäärittely, Alzheimerin taudin vastaisen taistelun jatkaminen, hoitovaihtoehtojen tarjoaminen immuunijärjestelmää heikentäviin häiriöihin, sekä vaikeasti hoidettavien syöpien hallinnan parantaminen. Jokaisella askeleella kohti terveellisempää maailmaa meitä motivoi yksi asia: ihmisten elämän parantaminen. Tähän sisältyy innovatiivisten, monimuotoisten kliinisten tutkimusten toteuttaminen, sekä pyrkimys varmistaa, että lääkkeemme ovat saatavilla ja edullisia. Lisätietoja osoitteessa www.lilly.com/fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eli Lilly and Company
Mounjaro®-valmisteelle ei rajoitettua peruskorvattavuutta8.10.2026 16:00:56 EEST | Tiedote
Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) hylkäsi kokouksessaan 8. lokakuuta 2026 tekemällään päätöksellä hakemuksen Mounjaro®-valmisteen (vaikuttava aine tirtsepatidi) rajoitetun peruskorvattavuuden vahvistamiseksi. Kokouspäätökset HILAn sivuilla: 2026 - Lääkkeiden hintalautakunta Laakkeiden-hintalautakunnan-kokous-8.10.2026.xlsx Aiheesta voi antaa haastattelun: Professori Kirsi Pietiläinen, Helsingin yliopisto puh. 050 599 229, kirsi.pietilainen@helsinki.fi
Lillyn tirtsepatidilla (10 mg ja 15 mg) saavutettiin epäsuorassa vertailututkimuksessa suurempi painonpudotus kuin semaglutidilla (7,2 mg)29.9.2026 16:27:01 EEST | Tiedote
Analyysissa tirtsepatidi 15 mg osoitti 4,5 prosenttia suuremman painonpudotuksen kuin semaglutidi 7,2 mg aikuisilla, joilla on lihavuus. Tirtsepatidin 15 mg:n hoitoa saaneilla osallistujilla todennäköisyys saavuttaa vähintään 20 prosentin painonpudotus oli yli kolminkertainen semaglutidin 7,2 mg:n hoitoon verrattuna.
Tuore kysely: Enemmistö suomalaisista näkee, että lihavuutta pitäisi hoitaa terveydenhuollossa sairautena3.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Lääkeyhtiö Lillyn teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista vastaajista katsoo, että lihavuus pitäisi tunnistaa ja hoitaa terveydenhuollossa sairautena. Silti vain 28 % pitää lihavuutta kroonisena sairautena. Ristiriita tuloksissa viittaa siihen, että suomalaiset ovat valmiita sairauden mukaiseen hoitoon, vaikka käsitys lihavuudesta sairautena ei ole vielä vakiintunut. Ensisijaisena hoitomuotona pidettiin elämäntapamuutoksia. Vain harva on onnistunut ylläpitämään saavutettuja tuloksia.
Kansainvälinen vertailu nostaa Suomen lihavuuden hoidossa kärkijoukkoon – lääkärin mukaan lihavuutta pitäisi hoitaa kuitenkin tavoitteellisemmin17.6.2026 14:59:10 EEST | Tiedote
Suomi sijoittui viidenneksi Economist Impactin kansainvälisessä Obesity Response Index -vertailussa, joka arvioi 20 eri maan toimia lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa. Hyvästä sijoituksesta huolimatta lihavuutta voitaisiin hoitaa tehokkaammin, arvioi lihavuuden hoitoon erikoistunut lääkäri Jarmo Kaukua.
Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Lillyn Kisunla-valmisteelle (donanemabi) varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon26.9.2025 13:24:39 EEST | Tiedote
Hyväksytty taudin varhaisimpien oireisten vaiheiden hoitoon osoittaen kognitiivisen ja toiminnallisen heikkenemisen hidastumista. Tutkimusnäyttö tukee hoitojakson lopettamista siinä vaiheessa, kun amyloidiplakin määrä on laskenut vähäiselle tasolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme