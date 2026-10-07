Kutsu julkaisutilaisuuteen: Ilmastopaneelin politiikkasuositukset 2026
13.10.2026 12:05:00 EEST | Ilmastopaneeli | Kutsu
Tervetuloa Suomen ilmastopaneelin politiikkasuositusten avoimeen julkaisutilaisuuteen tiistaina 27.10.2026 kello 9.00-10.30.
Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja nielujen vahvistaminen edellyttävät toimia koko yhteiskunnassa. Toimet tukevat myös talouden uudistumista ja tuottavat kansantaloudellisia hyötyjä.
Suomen ilmastopaneeli julkaisee tiistaina 27.10. politiikkasuosituksensa. Ne ovat keinoja, joita Suomessa tarvitaan Pariisin ilmastosopimuksen sekä EU:n ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.
Julkaisutilaisuudessa Ilmastopaneelin jäsenet esittelevät politiikkasuosituksia ja niiden merkitystä ilmastotoimien kokonaisuudessa sekä vastaavat osallistujien kysymyksiin.
Aika: Tiistai 27.10.2026 kello 9.00–10.30
Paikka: Teams-webinaari
Ohjelma:
- Ilmastopolitiikan tilannekuva – puheenjohtaja, tutkimusprofessori Jyri Seppälä
- Liikenteen politiikkasuositukset – professori Heikki Liimatainen
- Rakennusten politiikkasuositukset – professori Jarek Kurnitski
- Maatalouden politiikkasuositukset – tutkimusprofessori Heikki Lehtonen
- Metsätalouden politiikkasuositukset – varapuheenjohtaja, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää
- Teollisuuden ja energiantuotannon politiikkasuositukset – erikoistutkija Kati Koponen
- Kysymyksiä, kommentteja ja keskustelua
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään maanantaina 26.10. alla olevan linkin kautta. Saat kalenterivarauksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Esitykset tallennetaan ja ne ovat katsottavissa kahden viikon ajan. Lämpimästi tervetuloa!
Median embargo-pyynnöt: ks. yhteystiedot alla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
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