Pia Lohikoski: Kuvataiteilijoilla on oltava oikeus työhuonekulujen vähentämiseen

- Kuvataiteilijoilla on perinteisesti ollut käytössään ateljeetaloja. Vaikka työskentelytilat ovat asunnon yhteydessä, ne ovat selkeästi erillisiä työskentelytiloja, ja näitä tiloja käytetään ainoastaan tulonhankkimistarkoitukseen. Tänä vuonna voimaan tullut veromuutos aiheuttaa merkittävän taloudellisen tappion tuloverolain piirissä oleville taiteilijoille, jotka asuvat tällaisissa taiteilijataloissa.

Lohikosken mukaan tuloverolain muutoksessa ei olla ilmeisesti ymmärretty, että taiteilijat ovat pääsääntöisesti tuloverolain piirissä ja työskentelevät laajasti kodin yhteydessä sijaitsevissa työtiloissa, joita ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Työhuonevähennystä haluttiin lakimuutoksella suitsia tilanteessa, jossa etätyö on lisääntynyt, ja asumiseen ja työskentelyyn käytettävissä olevat tilat eivät ole erotettavissa toisistaan.

- Uskon, että lainvalmistelussa on tapahtunut jonkinlainen kömmähdys, eikä kuvataiteilijoiden tilannetta ole tunnettu. Tämä johtuu siitä, että lakimuutoksen valmistelussa ei ole kuultu taiteilijajärjestöjä tai ateljeetalojen omistajia lainkaan. Nyt on aika korjata tämä selkeä virhe lainsäädännössä.