Pia Lohikoski: Kuvataiteilijoilla on oltava oikeus työhuonekulujen vähentämiseen
13.10.2026 11:14:52 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Kansanedustaja Pia Lohikoski jättää eduskunnassa lakialoitteeseen, jolla taataan ammattitaiteilijoille oikeus työhuonekulujen vähentämiseen tilanteessa, jossa työtila sijaitsee asunnon tai vapaa-ajan asunnon yhteydessä. Lakialoitteen taustalla on tänä vuonna voimaan astunut tuloverolain muutos, jossa työhuonevähennys poistui.
- Kuvataiteilijoilla on perinteisesti ollut käytössään ateljeetaloja. Vaikka työskentelytilat ovat asunnon yhteydessä, ne ovat selkeästi erillisiä työskentelytiloja, ja näitä tiloja käytetään ainoastaan tulonhankkimistarkoitukseen. Tänä vuonna voimaan tullut veromuutos aiheuttaa merkittävän taloudellisen tappion tuloverolain piirissä oleville taiteilijoille, jotka asuvat tällaisissa taiteilijataloissa.
Lohikosken mukaan tuloverolain muutoksessa ei olla ilmeisesti ymmärretty, että taiteilijat ovat pääsääntöisesti tuloverolain piirissä ja työskentelevät laajasti kodin yhteydessä sijaitsevissa työtiloissa, joita ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Työhuonevähennystä haluttiin lakimuutoksella suitsia tilanteessa, jossa etätyö on lisääntynyt, ja asumiseen ja työskentelyyn käytettävissä olevat tilat eivät ole erotettavissa toisistaan.
- Uskon, että lainvalmistelussa on tapahtunut jonkinlainen kömmähdys, eikä kuvataiteilijoiden tilannetta ole tunnettu. Tämä johtuu siitä, että lakimuutoksen valmistelussa ei ole kuultu taiteilijajärjestöjä tai ateljeetalojen omistajia lainkaan. Nyt on aika korjata tämä selkeä virhe lainsäädännössä.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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