Kutsu medialle: Varman tammi–syyskuun 2026 osavuositulos
13.10.2026 11:53:26 EEST | Varma | Tiedote
Varman tammi–syyskuun 2026 tulos julkaistaan perjantaina 23.10. klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammi–syyskuun tuloksen. Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho kertoo sijoitusnäkymistä ja Varman tuloksesta.
Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 22.10. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.
Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.
Lämpimästi tervetuloa!
Varman viestintä
Yhteyshenkilöt
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
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