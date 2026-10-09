Kutsu medialle: Varman tammi–syyskuun 2026 osavuositulos

Varma tekee yli 50 miljoonan euron lisäsijoituksen Verdaan 22.9.2026 10:12:47 EEST | Uutinen

Varma sijoittaa noin 51 miljoonaa euroa lisää tekoälypilvipalveluihin ja laskentakapasiteettiin erikoistuneeseen Verdaan. Tuoreen rahoituskierroksen jälkeen Varma jatkaa Verdan merkittävänä omistajana ja tukee suomalaisen yhtiön kansainvälistymistä. Suomeen syntyy rahoituskierroksen myötä uusi yksisarvinen eli miljardin dollarin arvoinen kasvuyhtiö.