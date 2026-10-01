Uhkaako puolison GTA-intoilu jo yhteistä aikaa? Gigantin pelirauhasopimus pelastaa kodit riidoilta

Lisätietoja kampanjasta

Grand Game Dealin allekirjoittajat saavat 10 %:n alennuskoodin (yksi koodi per sopimus) Gigantin normaalihintaisista pelitarvikkeista ja osallistuvat PS5 Slim-konsolin ja GTA VI -pelin arvontaan. Kampanjaan ei sisälly ostopakkoa.

Grand Game Deal on Gigantin järjestämä kampanja. Rockstar Games, Take-Two Interactive tai Sony Interactive Entertainment (Playstation) eivät osallistu kampanjaan tai sen järjestelyihin. Kampanja ja siihen liittyvät alennukset ja palkintoarvonta ovat voimassa Suomessa 13.10.2026 alkaen ja päättyen 15.11.2026. Kampanjasivusto grandgamedeal.fi on saatavilla suomeksi ja englanniksi.