Uhkaako puolison GTA-intoilu jo yhteistä aikaa? Gigantin pelirauhasopimus pelastaa kodit riidoilta
13.10.2026 13:00:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Monissa kodeissa käydään jo tiukkaa neuvottelua peliluvista, askareiden hoidosta ja yhteisestä ajasta, kun marraskuu ja peliharrastajien kuumeisesti odottama GTA VI julkaistaan. Gigantti tarjoaa kotikitkaan kaikkia osapuolia hyödyttävän ratkaisun: kirjallinen diili, joka tuo pelaajalle pelirauhan ja luvanmyöntäjälle yhdessä sovittavia vastapalveluksia.
Rockstar Gamesin kehittämä Grand Theft Auto VI saapuu konsoleille torstaina 19. marraskuuta. Se on yksi kaikkien aikojen odotetuimmista pelijulkaisuista, ja moni on jo varannut lomapäiviä voidakseen uppoutua täysillä Lucian ja Jasonin tarinaan, sekä Vice Cityn villiin menoon.
Valtaisaan ennakkohypeen sekoittuu myös kireyttä. GTA VI:n odotetaan liimaavan innokkaat pelaajat kiinni ruutuun ja kodin ei-pelaajat jännittävät, onko edessä eripuraa pelivuoroista, arjen taloustöistä – ja saako intohimoisen pelaajan houkuteltua konsolin ääreltä keskittymään myös siihen tärkeimpään eli yhteiseen laatuaikaan.
Gigantin ratkaisu on Grand Game Deal: kirjallinen sopimus, jonka peliajasta neuvottelevat osapuolet allekirjoittavat, ja jota he sitoutuvat myös noudattamaan. Sopimus määrittelee mitä GTA VI -pelirauha pitää sisällään, mihin aikoihin se on voimassa, ja mitä hyvää sopimuksen pelaamaton osapuoli saa vastineeksi.
Helppo sopimus takaa lyhyen pelirauhan, vaikea pidemmän – sopivia vastalahjoja vastaan
Grand Game Dealista julkaistaan videopelien hengessä easy-, normal- ja hard-versiot. Sopimuksen pääsee tekemään verkkosivujen kautta, ja printtaamaan allekirjoituksineen vaikka seinälle.
Helpossa diilissä pelirauha sovitaan GTA VI:n julkaisupäivälle, normaalissa koko julkaisuviikolle.
Vaikeusasteeltaan kovin sopimus kattaa kuukauden pelirauhan, mutta sisältää myös listan vastapalveluksista luvanmyöntäjälle: pelirauhasta voidaan maksaa esimerkiksi kotitöillä, lahjoilla, yhteisellä laatuajalla tai muilla osapuolten yhdessä sopimilla huomioinneilla.
”Gigantti on aina pelaajan puolella, mutta ei ikinä kotirauhan kustannuksella. Kun peliajoista on sovittu mustaa valkoisella, draama pysyy ruudulla eikä hyppää olohuoneeseen. Peliajan pitää olla hauskaa ja nautittavaa, mutta Grand Game Deal huomioi myös kotijoukkoja. Diili kannustaa nostamaan konsolin lisäksi kissan pöydälle ja keskustelemaan pelisäännöt selviksi”, Gigantin markkinointi- ja viestintäjohtaja Sami Särkelä kuvailee.
Kuukausi aikaa solmia pelirauha: neuvottelukausi käynnistyy nyt
Gigantin Grand Game Deal -sopimuspohja on tarjolla pelaajille verkossa osoitteessa grandgamedeal.fi. Sopimus astuu voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Sopimus on räätälöitävissä neuvottelijoiden tarpeiden mukaan. Pelirauhasta saatavaa vastinetta voidaan muokata, ja useamman pelaajan kotitaloudessa sopimus auttaa jakamaan Vice Cityssä vietetyn ajan oikeudenmukaisesti.
On aika neuvotella ja solmia pelirauha – Vice City häämöttää jo.
Katso The Grand Game Deal -video tästä.
Tausta: GTA VI on villi toimintaseikkailu aikuisille
- GTA VI on Rockstar Gamesin huippusuositun Grand Theft Auto -pelisarjan 8. pääjulkaisu. Se ilmestyy 19.11. PlayStation 5 – ja XBox Series X/S -konsoleille.
- Pelistä odotetaan jättimäistä kansainvälistä menestystä. Se on voittanut The Game Awards -tapahtuman odotetuimman pelin tittelin vuosina 2024 ja 2025.
- GTA VI:n kokonaiskulujen on spekuloitu olevan 1–2 miljardia dollaria, mikä tekisi siitä kaikkien aikojen kalleimman videopelin. Sarjan edellinen peli, vuoden 2013 GTA V on julkaisija Take-Two Interactiven mukaan myynyt 230 miljoonaa kappaletta.
- GTA VI on villi toimintaseikkailu, joka sijoittuu kuvitteelliseen Leonidan osavaltioon ja Vice Cityn suurkaupunkiin. Pelikehittäjät panostivat taustatyöhön tuodakseen Vice Cityyn sen tosielämän esikuvan Miamin ja Etelä-Floridan hengen, ja vierailivat alueen yökerhoissa ja strippiklubeilla sekä kiersivät öisiä katuja ex-poliisien saattamana.
- Juoni seuraa rikolliskaksikko Jasonin ja Lucian matkaa Vice Cityn alamaailmassa. Pelin suosiota on perusteltu nykyaikaisella Bonnie ja Clyde -vetovoimalla, ja kotisohvaeskapismilla rikollismaailmaan. Peli on K-18 merkitty.
- Pelaajat voivat kuljettaa tarinaa, tutkia Leonidaa ja Vice Cityä ja harrastaa erilaisia aktiviteetteja, kuten pelata minigolfia tai biljardia, ajaa kilpaa katukisoissa ja hypätä base-hyppyjä. He voivat myös vaikuttaa valinnoillaan päähahmojen suhteeseen.
Lisätietoja kampanjasta
Grand Game Dealin allekirjoittajat saavat 10 %:n alennuskoodin (yksi koodi per sopimus) Gigantin normaalihintaisista pelitarvikkeista ja osallistuvat PS5 Slim-konsolin ja GTA VI -pelin arvontaan. Kampanjaan ei sisälly ostopakkoa.
Grand Game Deal on Gigantin järjestämä kampanja. Rockstar Games, Take-Two Interactive tai Sony Interactive Entertainment (Playstation) eivät osallistu kampanjaan tai sen järjestelyihin. Kampanja ja siihen liittyvät alennukset ja palkintoarvonta ovat voimassa Suomessa 13.10.2026 alkaen ja päättyen 15.11.2026. Kampanjasivusto grandgamedeal.fi on saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami SärkeläGigantti Oy Ab / Markkinointij- ja viestintäjohtajaPuh:+358 40 555 3744sami.sarkela@gigantti.fi
Kuvat
Gigantti auttaa suomalaisia saamaan enemmän irti teknologiasta.
Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.
Tuotteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.
Yli 1 000 Gigantin ammattilaista palvelee asiakkaita myymälöissä, verkkokaupassa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa ympäri Suomen. Yhdessä autamme löytämään ratkaisuja niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.
Työnantajana panostamme osaamisen kehittämiseen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monipuolisiin urapolkuihin.
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