Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tilastojulkistus

13.10.2026 13:27:16 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Kutsu

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Tervetuloa mukaan Sähköteknisen kaupan liiton ja Datakeskusteollisuuden yhteiseen tilaisuuteen torstaina 15.10. klo 9.30-10 (teams), jossa julkistamme sähköteknisen kaupan tukkumyyntitilastot kolmannelta kvartaalilta.

Datakeskusten ruokkima kasvu jatkuu sähköteknisen kaupan eri sektoreilla. STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen esittelee tuoreita lukuja. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Jogi Poikola kommentoi lukuja ja kertoo datakeskusrakentamisen vaikutuksista muihin toimijoihin. 

Tiedote kasvuluvuista lähetetään tilaisuuden päätteeksi osallistujille embargolla. 

Voit osallistua tilaisuuteen tästä linkistä: https://teams.live.com/meet/9323090165728?p=IV8EEjSykZ9AWpCe3h

Yhteyshenkilöt

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Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

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Sähköteknisen kaupan liiton tilastot: kauppa piristynyt lähes 6 % viime vuodesta19.8.2026 10:40:10 EEST | Tiedote

- Sähköjärjestelmän kehittyminen ja kasvun jatkuminen edellyttävät panostuksia koulutukseen Alkuvuodesta piristynyt sähköteknisten tuotteiden tukkukauppa on jatkanut kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä, ilmenee Sähköteknisen kaupan liiton tilastoista. Kasvua vauhdittavat datakeskusten ja sähköverkkojen rakentaminen. Sähköteknistä alaa uhkaa ennen pitkää työvoimapula, ellei koulutukseen panosteta merkittävästi.

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