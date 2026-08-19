Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tilastojulkistus
13.10.2026 13:27:16 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Kutsu
Tervetuloa mukaan Sähköteknisen kaupan liiton ja Datakeskusteollisuuden yhteiseen tilaisuuteen torstaina 15.10. klo 9.30-10 (teams), jossa julkistamme sähköteknisen kaupan tukkumyyntitilastot kolmannelta kvartaalilta.
Datakeskusten ruokkima kasvu jatkuu sähköteknisen kaupan eri sektoreilla. STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen esittelee tuoreita lukuja. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Jogi Poikola kommentoi lukuja ja kertoo datakeskusrakentamisen vaikutuksista muihin toimijoihin.
Tiedote kasvuluvuista lähetetään tilaisuuden päätteeksi osallistujille embargolla.
Voit osallistua tilaisuuteen tästä linkistä: https://teams.live.com/meet/9323090165728?p=IV8EEjSykZ9AWpCe3h
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Linkit
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi
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