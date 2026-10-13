Kokoomuksen Aalto-Setälä: Ympäristörikosten rangaistuksia kovennettava, myös teknologiajättien on kannettava vastuunsa

– Ympäristörikosten määrä on kasvussa ja vahinkoja on hyvin vaikea ja kallista korjata. Ympäristörikos on rikos myös seuraavia sukupolvia kohtaan. Siksi seuraamustenkin on oltava huomattavasti kovempia, Aalto-Setälä toteaa.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys, joka kiristäisi merkittävästi ympäristörikosten rangaistuksia. Yrityksille määrättävien yhteisösakkojen enimmäismäärät voisivat nousta nykyisestä jopa kymmeniin miljooniin euroihin. Samalla rikoslainsäädäntöön lisättäisiin uusia rikosnimikkeitä, kuten vieraslajirikos, metsäkatorikos ja ympäristön tuhoaminen.

Aalto-Setälän mukaan erityisen tärkeää on, että myös kansainväliset suuryritykset joutuvat nykyistä vahvemmin vastuuseen toimintansa ympäristövaikutuksista.

– Esimerkiksi Googlen luvattomat hakkuut osoittavat, ettei lainsäädäntöämme välttämättä tunneta, eikä rangaistukset ole ajan tasalla. Laki on myöhässä ja sitä on kiirehdittävä, Aalto-Setälä sanoo.

Kasvava digitaalisten palveluiden käyttö vaatii asianmukaista datan käsittelyä ja varastointia sekä vastuullista luonnonvarojen käyttöä.

– Mitä suurempi yritys, sitä suurempi vastuu, Aalto-Setälä kiteyttää.

Ympäristörikoksiin syyllistyneet yritykset suljettava julkisista hankinnoista

Uudistuksessa vakavista ympäristörikoksista tuomitut yritykset voitaisiin sulkea julkisten hankintojen ulkopuolelle.

– Veronmaksajien rahalla ei pidä palkita yrityksiä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ympäristörikoksiin. Yhteiskunnan on voitava edellyttää, että sen sopimuskumppanit noudattavat lakia ja kantavat ympäristövastuunsa, Aalto-Setälä sanoo.

– Julkisista hankinnoista sulkeminen on usein yritykselle huomattavasti sakkoa tuntuvampi seuraamus. Se luo aidon kannustimen toimia vastuullisesti ja auttaa estämään laiminlyöntejä, Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälä korostaa, ettei uudistus kohdistu lailliseen yritystoimintaan vaan ympäristölainsäädännön vastaiseen toimintaan.

– Suomalainen teollisuus ja yritykset tarvitsevat ennakoitavan toimintaympäristön, mutta vakavista ympäristörikoksista on seurattava nykyistä ankarammat rangaistukset. Luonnon pilaaminen ei saa koskaan olla kannattava liiketoimintariski, Aalto-Setälä toteaa.