Suomen Palloliitto

Akkreditointi Huuhkajien marraskuun UEFA Nations League -otteluihin

13.10.2026 16:05:13 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Suomi kohtaa UEFA Nations Leaguen C-liigassa Albanian Tiranassa (12.11.) ja San Marinon Helsingissä (15.11.).

Seitsemän pistettä neljästä ensimmäisestä ottelustaan kerännyt Suomi kohtaa lohkovaiheen viimeisissä otteluissa Albanian ja San Marinon.

Albania isännöi Huuhkajia Air Albania Stadiumilla Tiranassa torstaina 12. marraskuuta kello 21.45 Suomen aikaa. San Marino saapuu Suomen vieraaksi lohkovaiheen päätösotteluun Helsinkiin Bolt Arenalle sunnuntaina 15. marraskuuta kello 19.00.

Media-akkreditointi Huuhkajien marraskuun otteluihin on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin viimeistään sunnuntaina 8. marraskuuta.

Akkreditointi Huuhkajien marraskuun UEFA Nations League -otteluihin >>

Lohkotilanne (uefa.com) >>

Lisätiedot:

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Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
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SUOMEN PALLOLIITTO
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040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

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