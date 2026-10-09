Akkreditointi Huuhkajien marraskuun UEFA Nations League -otteluihin
13.10.2026 16:05:13 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa UEFA Nations Leaguen C-liigassa Albanian Tiranassa (12.11.) ja San Marinon Helsingissä (15.11.).
Seitsemän pistettä neljästä ensimmäisestä ottelustaan kerännyt Suomi kohtaa lohkovaiheen viimeisissä otteluissa Albanian ja San Marinon.
Albania isännöi Huuhkajia Air Albania Stadiumilla Tiranassa torstaina 12. marraskuuta kello 21.45 Suomen aikaa. San Marino saapuu Suomen vieraaksi lohkovaiheen päätösotteluun Helsinkiin Bolt Arenalle sunnuntaina 15. marraskuuta kello 19.00.
Media-akkreditointi Huuhkajien marraskuun otteluihin on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin viimeistään sunnuntaina 8. marraskuuta.
Akkreditointi Huuhkajien marraskuun UEFA Nations League -otteluihin >>
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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