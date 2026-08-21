Kone kohosi Suomen hyvämaineisimmaksi – Teslan maine kääntyi nousuun kaikissa Pohjoismaissa

Luottamus&Maine-tutkimus toteutettiin alkukesästä 2026 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Saksassa sekä ensi kertaa myös Britanniassa ja Ranskassa. Reputation and Trust Analyticsilla on siis ollut käytössään tähän mennessä laajin vertailukelpoinen kansallinen aineisto, joka kuvaa organisaatioiden mainetta ja kahdeksan maineen osatekijän pohjalta syntyvää luottamusta.

Suomessa vuoden 2026 Luottamus&Maine-tutkimus tehtiin touko–kesäkuussa 2026 ja siihen osallistui 11 240 vastaajaa, jotka antoivat yhteensä 22 646 organisaatioarviota. Vastaajat arvioivat Suomen hyvämaineisimmaksi yritykseksi Koneen, joka teki myös vuoden suurimman mainenousun, 0,12 yksikköä, ja sai nyt mainearvosanakseen 4,01.

”Kone nousi suorastaan rakettimaisesti mittauksen kärkeen. Näin korkea mainearvosana kertoo siitä, että kaikki organisaation maineen osa-alueet ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla”, toteaa Reputation and Trust Analyticsin kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Organisaatioita arvioidaan Luottamus&Maine-mallissa viisiportaisella asteikolla 1–5. Jos mainearvosana on 4,00 tai suurempi, organisaation maine on erinomaisella tasolla. Arvosana 3,50–3,99 kertoo hyvästä maineesta.

Kone, K-ryhmä ja Posti suurimmat nousijat

Toiseksi Suomen Luottamus&Maine 2026 -mittauksessa sijoittui Ponsse mainearvosanalla 4,00. Kolmannella sijalla on Fazer, jonka mainearvosana on 3,97.

”Kolmen maineikkaimman yrityksen kärki erottuu Suomessa selkeästi, ja ne kaikki ovat saaneet korkeat mainearvosanat: Kone ja Ponsse ovat erinomaisen maineen alueella ja Fazerkin hyvin lähellä sitä”, Riku Ruokolahti toteaa.

”Kärkikolmikon ulkopuolelta löytyy lisäksi kaksi yritystä, jotka paransivat mainettaan yhtä paljon kuin Kone: K-ryhmä ja Posti”, Ruokolahti jatkaa.

K-ryhmä sijoittui mittauksessa seitsemänneksi mainearvosanalla 3,78. Postin mainearvosana 2,97 taas on enää täpärästi heikon maineen puolella, alle 3,00:n.

”Posti on jatkanut nousuaan jo pitkään. Yritys on tehnyt yhden isoimmista mainematkoista, joita olemme koko mittaushistoriamme aikana nähneet”, Ruokolahti toteaa.

Pohjoismaiden maineikkaimmat ja heikkomaineisimmat yritykset

TAULUKKO: Luottamus&Maine 2026. Vuoden hyvä- ja heikkomaineisimmat yritykset Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Luottamus Teslan johtoon palautunut

Heikkomaineisimpien yritysten listalla on nähtävissä, että Teslan jyrkkä mainelasku on kääntynyt nousuksi kaikissa Pohjoismaissa.

Suomessa Teslan maine nousi 0,10 yksikköä, ja kaikissa muissa Pohjoismaissa yritys teki vuoden suurimman mainenousun. Ruotsissa nousua oli 0,41 yksikköä, Norjassa 0,26 yksikköä. Tanskassa Tesla onnistui nousemaan 0,51 yksikön maineparannuksellaan kohtalaisen maineen tasolle, mainelukuun 3,09.

”Teslan maine on lähtenyt palautumaan laajasti Pohjoismaissa – ja jopa Saksassa. Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa liike ylöspäin on hyvin suuri, Suomessakin merkitsevä. Tästä huolimatta Tesla on edelleen pohjoismaisella tasolla katsottuna heikkomaineinen yhtiö; vain Tanskassa yritys pääsi kohtalaisen maineen alueelle”, sanoo Ruokolahti.

”Teslan maineen palautumisen ajurina näyttäisivät Pohjoismaissa olevan usko yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn sekä vuorovaikutus- ja johtamismielikuvien eheytyminen. Luottamuksen palautumista Teslan johtoon voi selittää se, että yhtiön perustaja Elon Musk on edellisen vuoden aikana ollut vähemmän esillä poliittisessa kontekstissa”, Ruokolahti arvioi.

Suomalaisten luottamus rakentuu tuotteille ja palveluille

Luottamus&Maine-tutkimusmalli selittää, miten luottamus organisaatiota kohtaan syntyy kahdeksan maineen osatekijän pohjalta: yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus

”Luottamus kertoo ihmisten riskinottohalukkuudesta yrityksen suuntaan: halutaanko yritykseen hakea töihin tai sijoittaa, halutaanko sen tarjoamia tuotteita tai palveluja ostaa ja suositella”, Ruokolahti tiivistää.

”Suomessa luottamukseen eniten vaikuttava maineen osa-alue on tuotteet ja palvelut. Tässä suhteessa me suomalaiset olemme vähän stereotyyppisiä: me arvioimme yrityksiä tuotteiden kautta voimakkaammin kuin muut markkinat. Ruotsissa vaikuttavat eniten sosiaalisen vastuun osa-alueet, ja Norjassa ja Tanskassa eniten vaikuttava tekijä on ympäristövastuu”, Ruokolahti kertoo.

Temu ja Shein entistä heikommassa maineessa

Suomen Luottamus&Maine-mittauksessa perää pitävät viime vuoden tapaan nettikaupat Temu ja Shein, joista kummankin maine on heikentynyt entisestään edellisvuodesta. Temun mainearvosana on nyt 2,09 ja Sheinin 1,85.

”Temun maine on Suomessa vielä heikompi kuin muissa Pohjoismaissa – Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sen maine on jopa noussut jonkin verran. Tanskassa myös Sheinin maineessa on nousua. Tässä mielessä voi siis sanoa, että suomalaiset suhtautuvat ultrapikamuotia ja krääsää myyviin yrityksiin kriittisemmin kuin muiden Pohjoismaiden kansalaiset”, Ruokolahti toteaa.

”Kaikissa Pohjoismaissa Temun maine on kuitenkin edelleen erittäin heikolla tasolla, alle 2,50:n, toisin kuin esimerkiksi Britanniassa, jossa Temu kipuaa jo kohtalaisen maineen alueelle”, Ruokolahti huomauttaa.

Näin tutkimme

Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pohjoismaissa toimivien yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 13.5.– 24.6.2026.

Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui yhteensä 21 625 ihmistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat kansalaiset valtakunnallisesti (Suomessa pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Koko aineiston virhemarginaali Suomessa on korkeintaan noin 0,92 prosenttiyksikköä suuntaansa.