SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallituksen heikko taloudenpito maksatetaan eläkeläisillä

13.10.2026 14:10:01 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Moni eläkkeensaaja on tänä päivänä syystäkin huolissaan toimeentulonsa riittävyydestä nousevien hintojen keskellä. Samaan aikaan Orpon hallitus paikkaa omaa heikkoa taloudenhoitoaan eläkerahaston miljardeilla ja kokoomus Orpon johdolla suunnittelee jo kahden miljardin säästöjä eläkejärjestelmästä ensi kaudelle, sanoo SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa.

Kuva: JP Flander / SDP

– On surullista katsottavaa, kuinka hallitus kohtelee kunniakansalaisiamme. Samaan aikaan kun eläkeläiset joutuvat laskemaan tarkkaan jokaisen euronsa, hallitus näyttää löytäneen eläkerahastosta itselleen ehtymättömän rahakirstun, Laine-Nousimaa painottaa.

– Hyvässä kunnossa pidettyä eläkejärjestelmää ollaan nyt romuttamassa siksi, että hallitus ei ole, suurista puheistaan huolimatta, pystynyt huolehtimaan julkisesta taloudesta, Laine-Nousimaa jatkaa.

Hallituksen toiminnassa on räikeä ristiriita. Hallitus puhuu jatkuvasti vastuullisesta taloudenpidosta ja velkaantumisen hillitsemisestä, mutta paikkaa valtiontaloutta eläkerahaston varoilla.

– Hallitus siirtelee rahaa taskusta toiseen ja yrittää saada oman taloudenpitonsa näyttämään paremmalta. Omaa heikkoa politiikkaa hallitus paikkaa yli miljardin pikavipillä Valtion eläkerahastosta, kun samaan aikaan hallitus on toisella kädellä romuttanut hoitotakuun ja nostanut häpeilemättä terveydenhuollon asiakasmaksuja. Näin kokoomus palkitsee sukupolvet, jotka ovat tämän maan rakentaneet, Laine-Nousimaa sanoo.

– Erikoista on, että muiden vastuullisuudesta saarnaava kokoomus turvautuu itse tällaisiin vippakonsteihin. Eläkerahastosta otettu raha ei korjaa Suomen talouden ongelmia, Laine-Nousimaa arvostelee.

Pääministeripuolue kokoomus suunnittelee vielä ensi kaudelle kahden miljardin eläkeleikkauksia. Vaikka pääministeri aihetta mediassa kierteleekin, niin on sitä mahdoton toteuttaa, ellei nykyisiin eläkkeisiin puututa.

– Kun eläkealan asiantuntijat varoittavat käyttämästä eläkejärjestelmää valtiontalouden säästöautomaattina, luulisi pääministerinkin kuuntelevan. Kokoomus vaatii muilta puolueilta keinoja julkisen talouden vahvistamiseen, mutta samaan aikaan peittelee omia suunnitelmiaan. Nyt pääministeriltä tulisi löytyä suoraselkäisyyttä kertoa avoimesti, mitä kokoomuksen kaavailemat kahden miljardin säästöt tarkoittavat suomalaisille. Vai aikooko kokoomus pitää eläkeläiset epätietoisuudessa ensi kevään vaaleihin saakka, Laine-Nousimaa päättää.

Avainsanat

eläkeeläkerahastojulkinen talouskokoomusorpon hallituseläkkeet

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