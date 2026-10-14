MEDIAKUTSU: Tervetuloa Lapin alueelliselle maanpuolustuskurssille
15.10.2026 07:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu
Kutsumme median edustajia vierailemaan Lapin alueelliselle maanpuolustuskurssilla Levillä torstaina 29.10.2026.
Alueellisilla maanpuolustuskursseilla käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisia ja keskeisiä kysymyksiä sekä perehdytään eri alojen järjestelyihin, varautumiseen ja valmiuteen normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Median edustajat ovat tervetulleita Lapin alueelliselle maanpuolustuskurssille torstaina 29.10. klo 14.00 tai sopimuksen mukaan. Kurssilla on mahdollista haastatella Lupa- ja valvontaviraston ja Jääkäriprikaatin edustajia sekä kurssilaisia.
Yhteydenotot viimeistään tiistaina 27.10. viestintäpäällikkö Anne Leinonen 0295 254 609, etunimi.sukunimi@lvv.fi.
Lisätietoa alueellisista maanpuolustuskursseista löydät verkkosivuiltamme: Alueelliset maanpuolustuskurssit - Lupa- ja valvontavirasto
Yhteyshenkilöt
Anne LeinonenviestintäpäällikköPuh:0295 254 609etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Lupa- ja valvontavirasto selvittää lapsen katoamista päiväkodin metsäretkellä14.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto käynnisti valvonnan tapauksesta, jossa alle kolmevuotias katosi päiväkodin metsäretken aikana. Lapsi löytyi retkikohteen lähellä sijaitsevan koulun piha-alueelta. Tapaus sattui Helsingin Pukinmäessä sijaitsevassa Nuotti-päiväkodissa 8.10.2026.
Premier LKV Oy:lle 3 000 euron seuraamusmaksu13.10.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 11.8.2026 määrännyt 3 000 euron seuraamusmaksun Premier LKV Oy:lle rahanpesulain laiminlyönneistä.
Varha on parantanut potilaiden jatkohoitoon pääsyä Tyks Akuutista12.10.2026 08:58:46 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta potilaat pääsevät viivytyksettä siirtymään jatkohoitoon päivystystarpeen päätyttyä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Akuutin päivystystoimipisteissä. Asia ei anna aihetta Lupa- ja valvontaviraston enempiin toimenpiteisiin. Virasto määräsi maaliskuussa Varhan huolehtimaan asian kuntoon elokuun 2026 loppuun mennessä.
Työntekijän käsi jäi puristuksiin tehtaan konelinjalla – yhtiölle ja sen edustajille tuomio työturvallisuusrikoksesta9.10.2026 09:14:02 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on 9.10.2026 tuominnut Binderholz Nordic Oy:n työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja toimitusjohtajan, tuotantojohtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin. Yhtiön Lieksan Kevätniemen sahalla oli laiminlyöty velvollisuutta estää työntekijöiden pääsy höylälinjastolle sen ollessa käynnissä mekaanisin tai teknisin suojauksin.
Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoima-alueiden ja niiden sähkönsiirron YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä9.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmänsä Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoima-alueiden ja niiden sähkönsiirron (Puolanka) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme