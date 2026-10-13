Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.10.2026 19:24:15 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 13.10.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 12:34, kohteessa ei paloa. Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 15:21, kohteessa ei paloa. Kannonkoskella liikennevälinepalo; Keskisuuri klo: 16:42. Kohteessa veneen lämmityslaite alkanut savuttamaan, ei paloa. Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 17:02, ei paloa. Jyväskylässä rakennuspalo; pieni klo: 18:54. Kohteessa ei paloa.