Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

14.10.2026 07:17:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 13.10.2026 illan ja yön tehtävistä.

Rakennuspalo; pieni Jyväskylässä klo: 19:09. Kohteessa savun hajua tullut sisään asuntoon, mahdollisesti ilmavaihdon kautta ulkoa. Ei paloa.

Liikennevälinepalo Jyväskylässä klo: 2:33. Pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen paikalta ei tavoitettu ajoneuvoja, eikä  henkilöitä.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.10.2026 19:24:15 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 13.10.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 12:34, kohteessa ei paloa. Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 15:21, kohteessa ei paloa. Kannonkoskella liikennevälinepalo; Keskisuuri klo: 16:42. Kohteessa veneen lämmityslaite alkanut savuttamaan, ei paloa. Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 17:02, ei paloa. Jyväskylässä rakennuspalo; pieni klo: 18:54. Kohteessa ei paloa.

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