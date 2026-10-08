Yle Urheilun talvikausi käynnistyy – Pärmäkoski, Hyvärinen, Lylynperä ja Eder uusiksi asiantuntijoiksi
14.10.2026 11:00:12 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Hyppää mukaan talvilajien kelkkaan, kun Yle Urheilu vie katsojat kotimaan hiihtokauden ja eri lajien maailmancupien kautta kohti MM-kisatalvea. Urheilustudion lähetykset alkavat marraskuun lopussa.
Yle näyttää tänäkin talvena monipuolisen kattauksen pohjoismaisten hiihtolajien, ampumahiihdon, alppihiihdon, lumilautailun ja freestylen maailmancup-kilpailuja. Kotimainen hiihtokausi alkaa Vuokatissa 31.10.–1.11. ja päättyy Rovaniemen SM-kisoihin 9.–11.4.2027.
Marraskuun lopussa starttaavan Urheilustudion juontajina jatkavat Yle Urheilun tutut kasvot Petra Manner ja Riku Salminen. Mukaan remmiin saadaan myös uusia kasvoja, kun asiantuntijajengi täydentyy kolmella viime kaudella uransa päättäneellä hiihtäjällä. Mukaan tulevat viisi olympiamitalia ja seitsemän MM-mitalia kahminut Krista Pärmäkoski, yhden MM-mitalin voittanut Perttu Hyvärinen ja moninkertainen Suomen mestari Katri Lylynperä.
Krista Pärmäkoski odottaa uutta haastetta suurella mielenkiinnolla, vaikka suorien lähetysten nopea tempo jännittää.
“Katsojien odotukset tuovat varmasti jo aktiiviuralta tuttua, hyvää painetta ja haluan todellakin onnistua tässä uudessa roolissa. Yritän tuoda lähetyksiin paljon urheilijan näkökulmaa. Toivottavasti osaan huomioida myös teknisiä ja taktisia asioita, sekä yritän hyödyntää yli 15 vuoden ammattilaisuraani lajin parissa”, kertoo Pärmäkoski.
Perttu Hyvärinen kertoo, että aloittaminen Yle Urheilun asiantuntijana jännittää häntä lähes yhtä paljon kuin uran urheilusuoritukset ja valmistautuminen uuteen rooliin on aloitettu jo viime keväänä.
“Omaan uraani ja viime vuosien tietoihin pohjautuen pystyn toivottavasti avaamaan esimerkiksi, mitä tekijöitä suoritusten takana on vaikkapa alkukaudesta, ja toisaalta miten suoritukset ja kunto kehittyvät kauden edetessä. Haluaisin myös kannustaa urheilijoita olemaan rohkeammin ja avoimemmin omia itsejään median edessä. Toivon pystyväni itsekin tuomaan esiin persoonia suoritusten takana”, Hyvärinen jatkaa.
Pitkän uran maajoukkueessa tehnyt Katri Lylynperä odottaa innolla uutta pestiään.
“Toivon, että voin tuoda katsojille yksityiskohtia ja havaintoja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Haluan tuoda esille kilpailussa tapahtuvia taktisia ratkaisuja sekä suksikalustosta ja olosuhteista johtuvia kilpailuun vaikuttavia tekijöitä. Myös urheilijan henkisen puolen asioita on mielenkiintoista avata katsojille”, kertoo Lylynperä.
Lisäksi ampumahiihdon asiantuntijana aloittaa vuonna 2023 uransa päättänyt Mari Eder, jolla on vyöllään kaksi ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuvoittoa. Eder kertoo, että uusi työ vaatii paljon valmistautumista, sillä tempo sekä ladulla että selostamossa on kova.
“Toivoisin että pystyn tuomaan esiin joukkueiden taustoja; tietoja valmennuksellisista muutoksista ja urheiljoiden urapoluista. Oman urheilu-urani jälkeen olen ehtinyt työskennellä lajin parissa niin valmennus- kuin huoltotehtävissä, joten kokonaiskuva on laajentunut oman uran jälkeen”, kuvaa Eder.
Muina Yle Urheilun asiantuntijoina jatkavat Ville Nousiainen (hiihto), Arttu Niemelä (alppihiihto), Kaisa Mäkäräinen ja Ville Kotikumpu (ampumahiihto), Janne Ahonen (mäkihyppy), Arttu Kiramo ja Juho Kilkki (freestyle) sekä Peetu Piiroinen (lumilautailu).
Talven kohokohtana on kaikissa lajeissa MM-kisat, jotka kisataan helmi–maaliskuussa Ruotsissa.
Talviurheilufanit pääsevät testaamaan tietämystään talven aikana kahdessa Tietäjä-pelissä. Ampumahiihtotietäjää voi pelata koko kauden ajan ja Hiihtotietäjässä kisataan hiihdon MM-kisojen aikaan.
Poimintoja Ylen kanavilla näkyvistä lumilajien kisoista kaudella 2026–2027:
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Koko kotimaan hiihdon kisakausi
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14.–15.11. alppihiihdon maailmancup, Levi
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26.–29.11. marraskuun lopun “superviikonloppu”: Rukalla pohjoismaisten lajien maailmancupit ja samaan aikaan Kontiolahdella ampumahiihdon maailmancup
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Kaikkien talvilajien MM-kisaputki helmi–maaliskuussa yksinoikeudella
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Maailmancupin päätöskisat valtaosassa lajeista
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Yhteyshenkilöt
Kristiina Kekäläinentoimituspäällikkö, Yle Urheilukristiina.kekalainen@yle.fi
Jenna Antilaviestinnän asiantuntijaYlejenna.antila@yle.fi
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