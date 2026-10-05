Ulkomaisia matkailijoita vähemmän – rahankäyttö ennallaan
15.10.2026 08:04:46 EEST | Business Finland | Tiedote
Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa pysyi kesä–elokuussa 2026 miljardissa eurossa, vaikka Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni 19 prosenttia edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta.
Matkailijat viipyivät kesällä Suomessa aiempaa pidempään, keskimäärin neljä yötä aiemman kolmen sijaan. Myös rahankäyttö matkaa kohden kasvoi, minkä ansiosta matkailijoiden kokonaisrahankäyttö pysyi ennallaan, vaikka matkojen määrä väheni. Lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi jopa 14 prosenttia. Kulutus kohdistui erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin. Meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja ei ole laskelmissa mukana.
Suomessa vierailleista ulkomaisista kesämatkailijoista suurin ryhmä ovat vapaa-ajan lomamatkalla olevat, joita oli 64 prosenttia. Toiseksi suurin ryhmä olivat tuttavien, ystävien ja sukulaisten luona vierailevat matkailijat, joita oli 18 prosenttia. Kongressi- ja muun työmatkailun osuus yhteensä oli 12 prosenttia.
“Vaikka Suomeen tehtyjen matkojen kokonaismäärä väheni selvästi, lomamatkailu säilyi suhteellisesti vakaampana ja lomamatkailijoiden rahankäyttö jopa kasvoi. Matkamäärien laskuun vaikuttivat erityisesti muun kuin lomamatkailun väheneminen sekä Viron markkinan heikko kehitys. Myös kansainvälisten kongressien ja suurten tapahtumien vähäisempi määrä ja erilainen ajoittuminen edelliskesään verrattuna ovat voineet vaikuttaa kehitykseen. Lähtömarkkinoiden välillä oli kuitenkin huomattavia eroja, eikä matkailun vähenemistä voida selittää yhdellä tekijällä”, Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen kertoo.
Saksalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset Suomen suurimmat lomamatkailijaryhmät
Eniten ulkomaisia lomamatkailijoita Suomeen saapui kesällä lähimarkkinoilta Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Kaukokohteet Japani ja Yhdysvallat sekä Puola nousevat näiden jälkeen top 6 -listalle. Kaikkien rahankäyttö kasvoi edelliskesästä, virolaisia matkailijoita lukuun ottamatta. Vapaa-ajan matkailijoista eniten rahaa käyttivät saksalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja japanilaiset matkailijat.
Tyytyväiset matkailijat ovat Suomen vahvuus kansainvälisessä kilpailussa. Ulkomaisten kesälomamatkailijoiden tyytyväisyys matkaansa Suomessa oli korkealla tasolla: 4,7 asteikolla 1–5. Suurista lähtömarkkinoista erityisen tyytyväisiä matkansa pääkohteeseen olivat yhdysvaltalaiset, brittiläiset, japanilaiset ja hollantilaiset matkailijat. Suomea aikoivat suositella omille tuttaville erityisesti yhdysvaltalaiset ja saksalaiset matkailijat.
Luonto, sauna ja paikallinen elämäntapa jäivät matkailijoiden mieleen
Matkailijoiden omin sanoin spontaanisti kuvaamissa matkansa kohokohdissa toistuivat erityisesti suomalainen luonto ja järvimaisemat, sauna, ruoka, kaupunkikulttuuri sekä suomalainen arkkitehtuuri. Monet matkailijat nostivat myös suomalaisten vieraanvaraisuuden ja miellyttävät kohtaamiset yhdeksi matkansa parhaista kokemuksista.
Saksalaisten vastauksissa korostuvat luonto ja maisemat, japanilaisten vastauksissa sauna, ostokset, design ja tunnetut nähtävyydet sekä yhdysvaltalaisten vastauksissa ruoka, luonto ja monipuoliset kaupunkikokemukset.
“Yhteistä matkailijoille on kiinnostus suomalaisiin erityispiirteisiin ja paikallisiin kokemuksiin. Suomen kesämatkailun vahvuus on mahdollisuus yhdistää vaivattomasti samalla matkalla luontoa, kulttuuria ja kaupunkielämyksiä”, Wakonen summaa.
MATKAILIJAMITTARIN TAUSTATIEDOT
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Matkailijamittari on Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen tuottama kuukausitilasto. Tiedonkeruu alkoi maaliskuussa 2023.
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Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ulkomailla asuvat matkailijat, jotka matkustivat Suomeen. Kohdejoukkoon eivät sisälly niin sanotut transit- eli vaihtomatkustajat.
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Tilastokeskus vastaa tutkimuksen otannan suunnittelusta ja tutkimusaineiston tuottamisesta.
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Tutkimus tuottaa tietoa ulkomaisten matkailijoiden määrästä, rahankäytöstä ja matkustuskäyttäytymisestä
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Tutkimusyritys Bondata Research Oy vastaa satamissa ja lentokentillä tehtävästä tiedonkeruusta.
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Kesä-elokuussa 2026 haastatteluja tehtiin Helsinki-Vantaan, lentoasemalla sekä Helsingin ja Turun satamissa.
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Tulokset julkaistaan tietokantatauluina Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfissa sekä avoimena datana Matkailu ja turismi - Kategoriat avoindata.fi. Lisäksi tuloksia voidaan tarkastella Matkailijamittarin verkkosivulla olevalla PowerBI -raportilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina WakonenHead of Business Intelligence, Visit FinlandBusiness Finland / Visit FinlandPuh:+358 40 072 3088katarina.wakonen@businessfinland.fi
Heli HemgårdHead of CommunicationsBusiness Finland / Visit Finland, Work in FinlandPuh:+358 40 901 5219heli.hemgard@businessfinland.fi
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Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 450 asiantuntijaa 12 toimipisteessä maailmalla ja 15 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
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