Suomen Keskusta r.p.

Keskusta selvitti: Kansalta vahva kannatus kotihoidon tuelle

15.10.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Lasten kotihoidon tuki saa vahvan tuen kaikissa väestöryhmissä. Tämä selviää Verianin Keskustalle tekemästä kyselytutkimuksesta.

Kyselyn mukaan kotihoidon tuki saa selkeän kannatuksen sekä liberaalisti ajattelevien että konservatiivisemmin asioihin suhtautuvien vastaajien joukoissa.  Tuen lakkauttajia löytyy lähinnä Kokoomuksen kannattajista ja kaikkien oikeistolaisimmista vastaajista, mutta näidenkin ryhmien sisällä mielipiteet jakautuvat.

  • Lasten kotihoidon tuki halutaan poistaa milloin säästö-, työllisyys- tai tasa-arvoperustein.  Mutta kansalaisille tuen lakkautus ei maistu. Kyselyn tulokset antavat vahvan selkänojan Keskustan linjalle kotihoidon tuen puolustamisessa, toteaa Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Kemppi korostaa, että Keskusta ei aseta eri hoitomuotoja paremmuusjärjestykseen. Mutta puolue haluaa, että kotihoito on tulevaisuudessakin pienten lasten hoidossa aito vaihtoehto varhaiskasvatuksen, avoimen varhaiskasvatuksen ja muiden hoitomuotojen rinnalla. Perheet päättäkööt.

  • Kotihoidon tukea voidaan ja pitääkin kehittää. Mutta sitä ei pidä kylmästi hylätä poliittisilla päätöksillä. Perheet ansaitsevat kaiken tuen ja valinnan mahdollisuudet aikana, jolloin monissa kodeissa tulevaisuudenusko on koetuksella, linjaa Kemppi.

Kemppi ymmärtää esimerkiksi sen, että lyhyen aikaa maassa asuneiden maahanmuuttajien kotihoidontukea rajataan.

Sen sijaan Orpon-Purran hallituksen esitys, jossa kotihoidon tukea ei enää saisi isovanhempien hoitaessa lasta, on Kempin mielestä käsittämätön. Se ei ole kotihoidon kehittämistä, vaan täysin perusteeton leikkaus perheille.

 

Liitteet: Kyselytutkimuksen tulosten tarkempi jakauma eri vastaajaryhmissä (pdf)

Kyselyn toteutti Keskustan toimeksiannosta Verian syyskuun lopussa ja lokakuun alussa 2026. Vastaajia oli 1 276.

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