Keskusta selvitti: Kansalta vahva kannatus kotihoidon tuelle

Kaikkonen: Googlen YVA-rikkomus ei saa toistua – lakirikkomuksesta on seurattava sanktio 9.10.2026 12:19:13 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii lakimuutosta, jonka nojalla YVA-sääntelyä rikkovalle yritykselle voitaisiin jatkossa määrätä asianmukainen sanktio. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan Googlen datakeskushankkeissa on toimittu lainvastaisesti kaatamalla metsää ennen lain edellyttämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valmistumista. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista jo tapahtuneesta laiminlyönnistä suoraan määrättävää sanktiota. Kaikkonen kannustaa hallitusta ryhtymään toimiin ripeästi.