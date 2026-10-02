Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi 13 hakijaa
15.10.2026 14:45:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle ylijohtajaa. Ylijohtajan virka täytetään 1.2.2027 lukien viiden vuoden määräajaksi.
Virkaa hakivat määräajassa:
- Jortikka Anne
- Juhola Katariina
- Laakkonen-Pöntys Karoliina
- Laine Janne
- Leppänen Marjut
- Lillmangs Rose-Marie
- Marks Peter
- Mars Hannu
- Paukkonen Mikko
- Puistosalo Pekka
- Soininen Mika
- Tuovinen Annika
- Wendelin-Arponen Kirsi
Elinvoimakeskukset huolehtivat monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, työllisyyteen, työvoiman osaamiseen, kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen, alueiden käytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyvän tilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi omilla toimialoillaan opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö, tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.
Hakuaika päättyi torstaina 15.10.2026 kello 14.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, TEM, p. 029 504 7311
neuvotteleva virkamies Tarja Pyöriä, TEM, p. 029 506 4918
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Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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