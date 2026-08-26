Voiko tuttu laulu, tuoksu tai maku avata tien kadonneisiin muistoihin? Rinnekodit tuo Suomeen uuden menetelmän muistisairaiden palveluihin

Mitä muistisairas ihminen muistaa? Vastaus vaihtelee sairauden ja yksilöllisten ominaisuuksien mukaan, mutta monille tutut tuoksut, maut, musiikki ja erilaiset tuntoaistimukset voivat herättää vahvoja muistoja ja tunteita.

Sonas-menetelmässä näitä aistielämyksiä yhdistetään ohjatuiksi hetkiksi, joiden tavoitteena on tukea erityisesti muistisairaiden ihmisten kommunikointia, osallisuutta ja hyvinvointia.

Rinnekodit ottaa menetelmän käyttöön ensimmäisenä suomalaisena hoiva-alan toimijana.

”Tarkoitus on lisätä vuorovaikutusta, vahvistaa osallisuuden tunnetta, herättää muistoja ja tunteita sekä ennen kaikkea tukea kommunikointikykyä, vaikka henkilön puhekyky olisi heikentynyt”, kertoo palvelujohtaja Taru Åkerfelt.

Sonas-menetelmä on kehitetty erityisesti muistisairaille ihmisille. Vaikka moniaistisia menetelmiä on hyödynnetty aiemmin esimerkiksi vammaispalveluissa, ikääntyneiden palveluissa vastaavat ovat tässä laajuudessa harvinaisempia.

”Olemme innoissamme siitä, että saamme olla tuomassa menetelmää Suomeen ja kehittämässä uusia tapoja tukea asiakkaidemme hyvinvointia”, Åkerfelt sanoo.

Menetelmä muokattiin suomalaiseen hoivaympäristöön

Sonas-menetelmän käyttöönotto on vaatinut mittavaa valmistelutyötä. Rinnekotien asiantuntijat tutustuivat menetelmään sen kotimaassa Irlannissa dementiaa sairastavien ihmisten asioita ajavan Engaging Dementia -järjestön johdolla. Menetelmä todettiin vaikuttavaksi, ja sen hyödyntämiseen kouluttauduttiin erikseen. Kuluvana vuonna materiaaleja on mukautettu vastaamaan suomalaisen hoivaympäristön tarpeita.

”Olemme nauhoittaneet kokonaan uutta materiaalia ja arvioineet tarkasti, millaiset sisällöt, musiikki ja aistielämykset toimivat juuri meillä. Myös asiakkaita on kuultu esimerkiksi yhteislaulumateriaaleja valikoitaessa”, sanoo palvelualuejohtaja Jonna Tuomikoski.

Sonas on jo käytössä muutamassa Rinnekotien yksikössä ja se otetaan käyttöön vaiheittain kaikissa ikähoivan yksiköissä tämän ja ensi vuoden aikana. Rinnekodit Lumouksessa Oulussa ensimmäiset Sonas-tuokiot ovat herättäneet paljon innostusta sekä asukkaissa että henkilöstössä. Asukkaiden mukaan tuokiot tuovat iloa ja piristystä päivään, ja "on mukava kokoontua porukalla ja tutustua toisiin asukkaisiin, joiden kanssa ei ennen ole ollut tekemisissä".

Menetelmän vaikutuksia seurataan muun muassa havainnoimalla asukkaiden osallistumista, vuorovaikutusta ja kokemuksia sekä keräämällä palautetta henkilöstöltä.

”Muistisairaat ikääntyneet ovat erittäin haavoittuvassa asemassa ja moni kokee yksinäisyyttä sekä vuorovaikutuksen haasteita. Haluamme lisätä asiakkaidemme hyvinvointia, osallisuutta ja yhteyden kokemista myös silloin, kun sanallinen kommunikointi on vaikeutunut ja tähän Sonas on toimiva menetelmä”, Tuomikoski sanoo.