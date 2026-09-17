Karoliina Tuomisen ja Jussi Ridanpään Musta Lista -podcastissa maailma laitetaan järjestykseen
16.10.2026 06:00:00 EEST | Podimo | Tiedote
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa alkoi tänään perjantaina 16.10. radiojuontajien Karoliina Tuomisen ja Jussi Ridanpään podcast Musta Lista, jossa maailma ja asiat laitetaan järjestykseen lista kerrallaan.
“Kaikesta voi tehdä listan. Mutta mikä oikeasti vaatii listaamista? Onko se suomalaisille lähes pyhä sauna vai mille listalle kuuluvat kuolemaan valmistautuvat suolakiviä syövät munkit?”
Radiojuontajat Karoliina Tuominen ja Jussi Ridanpää aloittivat tänään Podimossa uuden yhteisen podcastin. Musta Lista ei ole täysin uusi podcast, sillä Tuominen on tehnyt sitä jo aiemmin - nyt mukaan lyöttäytyy HitMixin aamuradiosta tuttu Ridanpää.
“Jos jokin on varmaa, niin se että lopulta syntyy lista, jota maailma ei tiennyt tarvitsevansa. Kaikelle löytyy paikka. Valitettavasti myös ykkössija”, Karoliina ja Jussi kommentoivat.
Musta Listan tekijät:
Karoliina Tuominen on ensisijaisesti listojen ystävä ja toissijaisesti suomalainen radiojuontaja. Hän pitää kaikenlaisista listoista kauppalistoista vieraslistoihin. Uransa merkittävin saavutus on jalkalistan irrottaminen vuonna 2019 rikkomatta sitä. Tapausta muistellaan edelleen.
Jussi Ridanpää on suomalainen listahistorioitsija. Hänen suosikkilistansa on Kymmenen käskyä, jota Ridanpää pitää maailman ensimmäisenä listana. Historiantutkimuksen ohessa Jussi juontaa radiossa ja mainostaa somessaan kaikkea maan ja taivaan väliltä. Hän kutsuu sitä vaikuttamiseksi.
Musta Lista ilmestyy perjaisin Podimossa osoitteessa https://podimo.com/shows/mustalista
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Yhteyshenkilöt
Juhani Lassila, Johnny LHaastattelupyynnöt, mediatunnukset Podimoon ja pyynnöt embargo-jaksokuunteluistaPuh:0405412365juhani@johnnyl.fi
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