Podimo

Karoliina Tuomisen ja Jussi Ridanpään Musta Lista -podcastissa maailma laitetaan järjestykseen

16.10.2026 06:00:00 EEST | Podimo | Tiedote

Jaa

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa alkoi tänään perjantaina 16.10. radiojuontajien Karoliina Tuomisen ja Jussi Ridanpään podcast Musta Lista, jossa maailma ja asiat laitetaan järjestykseen lista kerrallaan. 

Musta Lista -podcast -kansikuva
Vuokko Salo & Ili Marttinen

“Kaikesta voi tehdä listan. Mutta mikä oikeasti vaatii listaamista? Onko se suomalaisille lähes pyhä sauna vai mille listalle kuuluvat kuolemaan valmistautuvat suolakiviä syövät munkit?”

Radiojuontajat Karoliina Tuominen ja Jussi Ridanpää aloittivat tänään Podimossa uuden yhteisen podcastin. Musta Lista ei ole täysin uusi podcast, sillä Tuominen on tehnyt sitä jo aiemmin - nyt mukaan lyöttäytyy HitMixin aamuradiosta tuttu Ridanpää.  

“Jos jokin on varmaa, niin se että lopulta syntyy lista, jota maailma ei tiennyt tarvitsevansa. Kaikelle löytyy paikka. Valitettavasti myös ykkössija”, Karoliina ja Jussi kommentoivat. 

Musta Listan tekijät: 

Karoliina Tuominen on ensisijaisesti listojen ystävä ja toissijaisesti suomalainen radiojuontaja. Hän pitää kaikenlaisista listoista kauppalistoista vieraslistoihin. Uransa merkittävin saavutus on jalkalistan irrottaminen vuonna 2019 rikkomatta sitä. Tapausta muistellaan edelleen.

Jussi Ridanpää on suomalainen listahistorioitsija. Hänen suosikkilistansa on Kymmenen käskyä, jota Ridanpää pitää maailman ensimmäisenä listana. Historiantutkimuksen ohessa Jussi juontaa radiossa ja mainostaa somessaan kaikkea maan ja taivaan väliltä. Hän kutsuu sitä vaikuttamiseksi.

Musta Lista ilmestyy perjaisin Podimossa osoitteessa https://podimo.com/shows/mustalista

Avainsanat

podcastlistakaroliina tuominenjussi ridanpää

Yhteyshenkilöt

Juhani Lassila, Johnny LHaastattelupyynnöt, mediatunnukset Podimoon ja pyynnöt embargo-jaksokuunteluista

Puh:0405412365juhani@johnnyl.fi

Kuvat

Musta Lista -podcast -kansikuva
Vuokko Salo & Ili Marttinen
Lataa
MustaLista -pressikuva1
Vuokko Salo
Lataa
MustaLista -pressikuva2
Vuokko Salo
Lataa
MustaLista -pressikuva - Karoliina Tuominen
Vuokko Salo
Lataa
MustaLista -pressikuva - Jussi Ridanpää
Vuokko Salo
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Podimo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye